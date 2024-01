Bärenfanger laden zum Fest der Tradition und Lebensfreude

Auch die Unterkochener Narren blicken dem großen Faschingswochenende voller Freude entgegen. Dann werden die Bärenfanger ihr Fest in und um die Unterkochener Sporthalle feiern. Seit Monaten laufen hierfür die Vorbereitungen auf Hochtouren, wie die Zunft jüngst mitteilte.

Am Samstag, 27. Januar, wird die festlich dekorierte Sporthalle Unterkochen ab 19 Uhr Schauplatz der Prunksitzung sein. Die Aktiven der Narrenzunft Bärenfanger und verschiedene Gastzünfte präsentieren dabei ihr beeindruckendes Können auf der Bühne.

Der darauf folgende Sonntag verspricht laut Ankündigung ein wahres Narrenspektakel: Um 11.11 Uhr eröffnet das Zunftmeisterteam den Empfang in der Sporthalle Unterkochen, bei dem zahlreiche Vorstände und Zunftmeister befreundeter Zünfte erwartet werden. Gleichzeitig startet die große Umzugs-Warm-Up-Party rund um die Sporthalle.

Um 13.31 Uhr beginnt der Faschingsumzug der Narrenzunft Bärenfanger, der mit 49 teilnehmenden Vereinen und rund .000 aktiven Häs- und Maskenträgern durch die Straßen Unterkochens zieht. Aus diesem Anlass betonen die Zunftvorstände die unverzichtbare Unterstützung ihrer Mitglieder, ohne die ein solches Event nicht realisierbar wäre.

Die Umzugsroute führt auch in diesem Jahr über die Waldhäuser Straße, den Kutschenweg und den Roßbrunnenweg zur Sporthalle. Dort eröffnet sich den Besucherinnen und Besuchern ein lebhaftes Narrendorf mit einer breiten Palette an Verköstigungsmöglichkeiten, schreibt die Zunft in ihrer Pressemitteilung.

Ein abwechslungsreiches Programm in der Sporthalle soll eine fröhliche und ausgelassene Zeit garantieren. Für die Erwachsenen ab 18 Jahren hält die Narrenzunft Bärenfanger in der Festhalle eine Party mit Barbetrieb bereit. DJ Diabolo will mit Partymusik für die perfekte Stimmung sorgen.

Auf der gesamten Umzugsstrecke besteht am Umzugstag ein absolutes Parkverbot. Ab 12.30 Uhr ist außerdem ein Durchfahrverbot auf der Umzugsstrecke eingerichtet. Daher bitten die Veranstalter zu beachten, dass am Umzugstag die Bushaltestellen Krumme Straße, Kutschenweg (beidseitig), Sporthalle und Adler nicht durch Busse angefahren werden. Ersatzbushaltestelle ist die Bushaltestelle Bahnhof (stadteinwärts). Darüber hinaus kann ab dem genannten Zeitpunkt der Ortsteil Glashütte nicht über den Häselbach angefahren werden kann.