Aalen hat jetzt einen Bike–Park für die ganze Familie

Kurz bevor Oberbürgermeister Frederick Brütting und Palm–Chef Wolfgang Palm am Freitagabend für den obligatorischen Banddurchschnitt zur Schere greifen wollten, hat der Himmel seine Schleusen geöffnet und es goss vorübergehend in Strömen. Der Freude der Akteure und des vielköpfigen Publikums über den neuen Christophorus Family Campus, den Bike–Park für die ganze Familie in Unterkochen, tat dies aber keinen Abbruch.

Nicht von ungefähr liegt das neue Biker–Areal direkt oberhalb der Papierfabrik Palm, über der B19. Denn ohne eine großzügige Spende der Dr.-Wilfried–Palm–Stiftung wäre der Bau nicht möglich gewesen. Genau waren es 145.000 Euro, welche die Stadt dafür erhalten habe, wie Brütting sagte. Plus „ganz viel Unterstützung für die Idee und die Umsetzung“, wofür er herzlich dankte. Der neue Christophorus Family Campus sei, so der OB, ein „wunderbares Angebot“ und ein „tolles Zeichen fürs Radfahren und fürs Mountainbiking in Aalen“. Bei der Umsetzung und beim Design des Parcours habe die Profi–Mountainbikesportlerin Marion Fromberger vom Aalener Mountainbike–Racingteam viel beigetragen wie auch die ganze Alpen Bike Academy, die den Parcours gebaut habe.

Firmenchef Wolfgang Palm erinnerte an das im vergangenen Jahr gefeierte 150–jährige Bestehen der Papierfabrik. Das bedeute zugleich 150 Jahre Unterstützung durch die Gemeinde Unterkochen und später die Stadt Aalen. „Davon wollten wir ein bisschen zurückgeben“, nannte Palm den Grund, weshalb die Stiftung den Bau des Bike–Parks ermöglicht habe. „Und wir sind heute sehr, sehr glücklich, dass wir uns damit für 150 Jahre einer ganz tollen Zusammenarbeit revanchieren können“, so Palm weiter. Der in diesen Dank ausdrücklich alle politischen Gremien und Verwaltungen aus Unterkochen und Aalen durch die ganzen 150 Jahre hindurch mit einschloss. Ein letzter Dank Palms ging an die Stadt Aalen dafür, dass sie künftig die Verantwortung und den Unterhalt für den Christophorus Family Campus übernehmen werde.

Und dann war kein Halten mehr: Trotz des weiter prassenlden Regens machten sich die Ersten mit ihren Bikes auf den Weg, um den Parcours am Hang oberhalb der B19 unter die Räder zu nehmen.