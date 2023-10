Leichte Verletzungen hat sich ein 17-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend zugezogen. Gegen 18 Uhr rangierte ein 81-Jähriger seinen Wagen in der Zehntscheuergasse aus einer Parklücke. Dabei übersah er den Zweiradfahrer und erfasste ihn mit seinem Fahrzeug. Der 17-Jährige wurde ambulant in der Ostalb-Klinik behandelt; Sachschaden entstand keiner.