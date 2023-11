TSG-Vorsitzender Achim Pfeifer: „Es ist das Resultat großartiger Arbeit“

120 Sportlerinnen und Sportler der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach haben für ihre sportlichen Verdienste im Jahr 2023 eine Urkunde erhalten. Geehrt wurden sie in den Sportarten Sportakrobatik, Taekwondo, Tischtennis, Sportabzeichen, Tennis und Karate.

Achim Pfeifer ist stolz auf die TSG

Vorsitzender Achim Pfeifer würdigte die Leistungen: „120 Sportlerinnen und Sportler ehren zu dürfen, ist das Resultat großartiger Arbeit, die in den Abteilungen geleistet werden.“ Der Vorsitzende blickte auch schon mal in die Zukunft. Bereits im Januar stehen für die TSG zwei Großereignisse an. An Neujahr findet die große Sportgala in der Aalener Ulrich-Pfeifle-Halle statt. Sechs Tage später steigt das große Gardetreffen, ebenfalls in der Ulrich-Pfeifle-Halle.

Baumaßnahmen sind nicht vom Tisch

Achim Pfeifer sprach auch die geplanten TSG-Baumaßnahmen an: „Auch wenn man schon länger nichts mehr von Baumaßnahmen im Westen des Geländes gehört hat: Es ist nicht vom Tisch. Wir arbeiten weiter daran, doch die Zeiten machen uns das auch nicht einfach. Hinzu kommt, dass die Zuschüsse der Stadt Aalen von knapp einer Million Euro von 2024 auf 2025 verschoben wird.“ Ursprünglich sollte Baubeginn bereits in diesem Jahr sein, doch das ist verworfen worden. „Derzeit gibt es keinen Zeitplan. Sobald wir die Grundlagen geschaffen haben, können wir starten. Wann das sein wird, wissen wir noch nicht“, so Achim Pfeifer. Die Zustände seien laut Achim Pfeifer nicht mehr tragbar - und die Stadt stelle dem Verein keine städtischen Plätze zur Verfügung. „Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das niemanden mehr interessiert. In der Stadt sind genügend Platzkapazitäten vorhanden, während wir in der Mangelverwaltung regelrecht darben“, so Achim Pfeifer. Seit über zehn Jahren prangert der Vorsitzende die Situation an. Dabei wünscht sich Achim Pfeifer auch die Initiative des Sportverbands für Sport.

Der Vorsitzende spricht über geistige Tiefflieger

Eines lag Achim Pfeifer dann noch auf dem Herzen. „Wir sind ein Verein mit fast 2000 Mitgliedern, die Hälfte sind Kinder und Jugendliche. Wir sind eine Solidargemeinschaft und helfen uns gegenseitig. Vorgänge, wie wir sie vor rund zwei Wochen in Mutlangen hatten, als ein 14-Jähriger Geburtstagsschläge bekam, sind mehr als erschütternd.“ Achim Pfeifer erwartet von allen Mitgliedern, dass sie aufeinander aufpassen und sich gegenseitig unterstützen. „Die TSG ist ein Verein, der soziale Nähe und Geborgenheit vermittelt. Wer sich hier im Kreise anderer trifft, ist sicher. Ich bin froh, dass wir solche geistige Tiefflieger bei uns nicht haben.“

Mountainbike-Profi Marion Fromberger ist zu Gast

Als Stargast konnte die TSG Mountainbikerin Marion Fromberger begrüßen. Sie betonte, dass sie sich bei der TSG stets sehr wohlfühle. „In der Mountainbike-Abteilung bin ich immer sehr gerne. Die Zusammenarbeit und das Engagement aller Mitwirkenden ist einfach unglaublich. Auch beim Weltcup in Aalen wart ihr eine sehr große Unterstützung.“ Mountainbike-Abteilungsleiter Sebastian Alvensleben und Vorsitzenden Achim Pfeifer überreichte sie ein DM-Trikot. Im Anschluss führte Moderator Ingo Ulmer durch die Sportlerehrung. Bereits zum Auftakt zeigte das „Black Pepper Team“ der Taekwondo-Abteilung spektakuläre Darbietungen. Es war ein rund um gelungener Nachmittag.

Die Geehrten:

Sportakrobatik

Greta von Wachter, Ksenia Heldt Baden-Württembergische Meisterschaften Damen Paar Junioren 2Balance 29.04.2023 Grafenau, Baden Württembergische Meisterschaften Damen Paar Junioren 2 Dynamic 29.04.2023 Grafenau, Baden-Württembergische Meisterschaften Damen Paar Junioren 2 Mehrkampf 29.04.2023 Grafenau, zweimal 3. Platz; Nancy Seidel, Jana Heldt Baden-Württembergische Meisterschaften Damen Paar Schüler Dynamic Kirchberg 22.04.2023, zweimal dritter Platz

Taekwondo

Emma Leinfelder Taekwondo (Württembergische Meisterschaft Kampf (Vollkontakt) am 22.04.2023 in Aichwald 1. Platz LK2 Jugend Einzel; Diego Castro-Ekmekci Taekwondo Württembergische Meisterschaft Kampf (Vollkontakt) am 22.04.2023 in Aichwald 2. Platz LK2 Jugend Einzel); Rainer Braun Taekwondo Württembergische Meisterschaft Kampf (Vollkontakt) am 22.04.2023 in Aichwald 2. Platz LK1 Senioren Einzel; Miriam Tretter Taekwondo Württembergische Meisterschaft Kampf (Vollkontakt) am 22.04.2023 in Aichwald 3. Platz LK1 Jugend Einzel; Zoe Castro-Ekmekci Taekwondo Württembergische Meisterschaft Kampf (Vollkontakt) am 22.04.2023 in Aichwald 3. Platz LK2 Jugend Einzel; Emily Vogt Taekwondo Württembergische Meisterschaft Kampf (Vollkontakt) am 22.04.2023 in Aichwald 3. Platz LK2 Jugend Einzel; Miriam Tretter Taekwondo Württembergische Meisterschaft Formen/Technik am 29.04.2023 in Plüderhausen 1. Platz LK1 Kadetten Einzel; Zoe Castro-Ekmekci Taekwondo Württembergische Meisterschaft Formen/Technik am 29.04.2023 in Plüderhausen 1. Platz LK2 Schüler Einzel; Sema Batema Taekwondo Württembergische Meisterschaft Formen/Technik am 29. April in Plüderhausen 1. Platz LK2 Einzel; Tony Weireter Taekwondo Württembergische Meisterschaft Formen/Technik am 29.04.2023 in Plüderhausen 1. Platz LK2 Senioren Einzel; Christian Siedler Taekwondo Württembergische Meisterschaft Formen/Technik am 29.04.2023 in Plüderhausen 2. Platz LK1 Senioren Einzel; Lia Schwarzkopf Taekwondo Württembergische Meisterschaft Formen/Technik am 29.04.2023 in Plüderhausen 2. Platz LK2 Schüler Einzel; Liliana Weireter Taekwondo Württembergische Meisterschaft Formen/Technik am 29.04.2023 in Plüderhausen 2. Platz LK2 Schüler Einzel; Evelyn Beder Taekwondo Württembergische Meisterschaft Formen/Technik am 29.04.2023 in Plüderhausen 3. Platz LK1 Kadetten Einzel; Anna Dargies Taekwondo Württembergische Meisterschaft Formen/Technik am 29.04.2023 in Plüderhausen 3. Platz LK1 Kadetten Einzel; Sophia Dargies Taekwondo Württembergische Meisterschaft Formen/Technik am 29.04.2023 in Plüderhausen 3. Platz LK1 Kadetten Einzel; Tabea Melchinger Taekwondo Württembergische Meisterschaft Formen/Technik am 29.04.2023 in Plüderhausen 3. Platz LK1 Kadetten Einzel; Diego Castro-Ekmekci Taekwondo Württembergische Meisterschaft Formen/Technik am 29.04.2023 in Plüderhausen 3. Platz LK2 Schüler Einzel; Mia Keulen Taekwondo Württembergische Meisterschaft Formen/Technik am 29.04.2023 in Plüderhausen 3. Platz LK2 Schüler Einzel); Isabella Weireter Taekwondo Württembergische Meisterschaft Formen/Technik am 29.04.2023 in Plüderhausen 3. Platz LK2 Schüler Einzel; Sophia Dargies Taekwondo Württembergische Meisterschaft Formen/Technik am 29.04.2023 in Plüderhausen; 1. Platz Kadetten 3er-Team); Frau Alexa Hoyer Taekwondo Württembergische Meisterschaft Formen/Technik am 29.04.2023 in Plüderhausen 1. Platz Kadetten 3er-Team; Miriam Tretter Taekwondo Württembergische Meisterschaft Formen/Technik am 29.04.2023 in Plüderhausen 1. Platz Kadetten 3er-Team); Zoe Castro-Ekmekci Taekwondo Württembergische Meisterschaft Formen/Technik am 29.04.2023 in Plüderhausen 3. Platz Schüler 3er-Team; Isabella Weireter Taekwondo Württembergische Meisterschaft Formen/Technik am 29.04.2023 in Plüderhausen 3. Platz Schüler 3er-Team; Liliana Weireter Taekwondo Württembergische Meisterschaft Formen/Technik am 29.04.2023 in Plüderhausen 3. Platz Schüler 3er-Team; Sophia Dargies Taekwondo Württembergische Meisterschaft Formen/Technik am 29.04.2023 in Plüderhausen 1. Platz Kadetten 5er-Team; Alexa Hoyer Taekwondo Württembergische Meisterschaft Formen/Technik am 29.04.2023 in Plüderhausen 1. Platz Kadetten 5er-Team; Tabea Melchinger Taekwondo Württembergische Meisterschaft Formen/Technik am 29.04.2023 in Plüderhausen 1. Platz Kadetten 5er-Team); Leonie Reifschneider; Taekwondo Württembergische Meisterschaft Formen/Technik am 29.04.2023 in Plüderhausen 1. Platz Kadetten 5er-Team; Miriam Tretter Taekwondo Württembergische Meisterschaft Formen/Technik am 29.04.2023 in Plüderhausen 1. Platz Kadetten 5er-Team; Emma Haas Taekwondo Württembergische Meisterschaft Formen/Technik am 29.04.2023 in Plüderhausen 1. Platz Schüler 5er-Team; Mia Keulen Taekwondo Württembergische Meisterschaft Formen/Technik am 29.04.2023 in Plüderhausen 1. Platz Schüler 5er-Team; Lia Scharzkopf Taekwondo Württembergische Meisterschaft Formen/Technik am 29.04.2023 in Plüderhausen 1. Platz Schüler 5er-Team; Isabella Weireter Taekwondo Württembergische Meisterschaft Formen/Technik am 29.04.2023 in Plüderhausen 1. Platz Schüler 5er-Team; Liliana Weireter Taekwondo Württembergische Meisterschaft Formen/Technik am 29.04.2023 in Plüderhausen 1. Platz Schüler 5er-Team; Sophia Dargies Taekwondo Baden-Württembergische Meisterschaft Formen/Technik am 1. Platz Kadetten 3er-Team; Alexa Hoyer Taekwondo Baden-Württembergische Meisterschaft Formen/Technik am 1. Platz Kadetten 3er-Team; Tabea Melchinger Taekwondo Baden-Württembergische Meisterschaft Formen/Technik 1. Platz Kadetten 3er-Team; Tabea Melchinger Taekwondo Baden-Württembergische Meisterschaft Formen/Technik am 2. Platz LK1 Kadetten Einzel; Alexa Hoyer Taekwondo Baden-Württembergische Meisterschaft Formen/Technik am 3. Platz LK1 Kadetten Einzel; Miriam Tretter Taekwondo Baden-Württembergische Meisterschaft Formen/Technik am 3. Platz LK1 Junioren Einzel; Emma Leinfelder Taekwondo Baden-Württembergische Meisterschaft Kampf (Vollkontakt) am 21.10.2023 in Biberach 3. Platz LK2 Jugend); Deniz Aziret Taekwondo Baden-Württembergische Meisterschaft Kampf (Vollkontakt) am 21.10.2023 in Biberach 3. Platz LK2 Senioren; Sonja Ruf, Thomas Fechner, Denise Ruf, Michelle Ruf, Rainer Braun, Armin Höll, Daniel Wälder (alle Trainer)

Tischtennis

Kaja Wenzel Tischtennis /Mädchen Bezirksmeisterschaften 2023 am 4./5.11.2023 in Nattheim 2. Platz Mädchen 13 - Doppel mit Eva Surzhikova; Eva Surzhikova Tischtennis /Mädchen Bezirksmeisterschaften 2023 am 4./5.11.2023 in Nattheim 2. Platz Mädchen 13 - Doppel mit Kaja Wenzel 3. Platz Mädchen 13 - Einzel; Amelie Fischer Tischtennis /Mannschaft Jungen 19 Bezirkspokalsieger 2023 Jungen 19 (bis 19 Jahre) Final Four Turnier am 7. Mai 2023 in Gerstetten; Felix Ruf Tischtennis /Mannschaft Jungen 19 Bezirkspokalsieger 2023 Jungen 19 (bis 19 Jahre) Final Four Turnier am 7. Mai 2023 in Gerstetten; Benedikt Breuer Tischtennis /Mannschaft Jungen 19 Bezirkspokalsieger 2023 Jungen 19 (bis 19 Jahre) Final Four Turnier am 7. Mai 2023 in Gerstetten; Marvin Fischer Tischtennis /Mannschaft Jungen 19 Bezirkspokalsieger 2023 Jungen 19 (bis 19 Jahre) Final Four Turnier am 7. Mai 2023 in Gerstetten; Valentin Münz Tischtennis /Jungen Bezirksmeisterschaften 2023 am 4./5.11.2023 in Nattheim 3. Platz Jungen 11 - Einzel 3. Platz Jungen 11 - Doppel mit Finn Bachert / TV Unterkochen; Hongriu He Tischtennis /Jungen Bezirksmeisterschaften 2023 am 4./5.11.2023 in Nattheim 1. Platz und Bezirksmeister Jungen 13 - Doppel mit Philip Pavacic 3. Platz Jungen 13 - Einzel; Philip Pavicic Tischtennis /Jungen Bezirksmeisterschaften 2023 am 4./5.11.2023 in Nattheim 1. Platz und Bezirksmeister Jungen 13 - Doppel mit Hongriu He 1. Platz und Bezirksmeister Jungen 13 - Einzel; Maximilian Endt Tischtennis / Jungen Bezirksmeisterschaften 2023 am 4./5.11.2023 in Nattheim 3. Platz Jungen 15 - Einzel; Claudius Donner Tischtennis /Jungen Bezirksmeisterschaften 2023 am 4./5.11.2023 in Nattheim 2. Platz Jungen 15 - Doppel mit Marvin Fischer; Marvin Fischer Tischtennis /Jungen Bezirksmeisterschaften 2023 am 4./5.11.2023 in Nattheim 2. Platz Jungen 15 - Doppel mit Claudius Donner 2. Platz Jungen 15 - Einzel; Tom Bolsinger Tischtennis /Jungen Bezirksmeisterschaften 2023 am 4./5.11.2023 in Nattheim 1. Platz und Bezirksmeister Jungen 19 C - Doppel mit Manuel Grundler; Manuel Grundler Tischtennis /Jungen Bezirksmeisterschaften 2023 am 4./5.11.2023 in Nattheim 1. Platz und Bezirksmeister Jungen 19 C - Doppel mit Tom Bolsinger 3. Platz Jungen 19 C - Einzel; Felix Ruf Tischtennis / Jungen Ostalbkreismeisterschaften 2023 am 7./8.1.2023 in Hüttlingen 1. Platz und Kreismeister Jungen 15 - Einzel 1. Platz und Kreismeister Jungen 15 - Doppel mit Michael Schomburg Bezirksmeisterschaften 2023 am 4./5.11.2023 in Nattheim 1. Platz und Bezirksmeister Jungen 19-Einzel 1. Platz und Bezirksmeister Jungen 19-Doppel; Michael Schomburg Tischtennis / Jungen Ostalbkreismeisterschaften 2023 am 7./8.1.2023 in Hüttlingen 1. Platz und Kreismeister Jungen 15 - Doppel mit Felix Ruf; Benedikt Breuer Tischtennis / Jungen Ostalbkreismeisterschaften 2023 am 7./8.1.2023 in Hüttlingen 3. Kreismeister Jungen 19 - Doppel mit Jonas Rieger Bezirksmeisterschaften 2023 am 4./5.11.2023 in Nattheim 1.Platz und Bezirksmeister Jungen 19 - Doppel 2. Platz Jungen 19 - Einzel 2. Platz Herren-B-Doppel mit Florian Beck / SV Lauchheim; Jonas Rieger Tischtennis / Jungen Ostalbkreismeisterschaften 2023 am 7./8.1.2023 in Hüttlingen 3. Kreismeister Jungen 19 - Doppel mit Benedikt Breuer Bezirksmeisterschaften 2023 am 4./5.11.2023 in Nattheim 2. Platz Jungen 19 B - Doppel mit Charles Kayser; Charles Kayser Tischtennis / Jungen Bezirksmeisterschaften 2023 am 4./5.11.2023 in Nattheim 2. Platz Jungen 19 B - Doppel 3. Platz Jungen 19 B - Einzel; Zijadin Avdulahi Tischtennis / Jungen Bezirksmeisterschaften 2023 am 4./5.11.2023 in Nattheim 1. Platz und Bezirksmeister Jungen 19 B - Doppel mit Tim Müller / TSV Hüttlingen 2. Platz Jungen 19 B - Einzel; Anja Spieweck Tischtennis / Damen Bezirksmeisterschaften 2023 am 4./5.11.2023 in Nattheim 1. Platz und Bezirtksmeisterin im Damen-Doppel mit Sandra Lang / Viktoria Härtsfeld 2. Platz im Damen-Einzel; Amelie Fischer Tischtennis / Damen Baden-Württembergische Meisterschaft Damen am 20./21.1.2023 in Gerstetten 2. Platz und Baden-Württembergische Vize-Meisterin im Damen-Doppel 5. Platz im Damen-Einzel Deutsche Meisterschaften Jugend 19 am 29./30. April 2023 in Lehrte 3. Platz und Bronzemedaille im Mädchen Einzel; Klaus Leinmüller Tischtennis /Senioren Europameisterschaft der TT-Senioren am 9.-16.07.2023 in Oslo 5. Platz im Senioren 65-Doppel mit Engelbert Karmainski / TTC Jülich Weltmeisterschaften der TT-Senioren 16.-21.01.2023 in Muscat / Oman 3. Weltmeister im Senioren 65-Doppel mit Jürgen Neumann / TSSV Bottrop

Sportabzeichen

Eva Haas Sportabzeichen 18 Wiederholungen Gold; Michael Habermann Sportabzeichen 28 Wiederholungen Gold

Fußball

Finn Lippold, Tim Seidler, Timon Root, Gorgis Pugar, Kevin Scherer, Enrico Ebel, Benedikt Siebert, Patrice Demarez, Mehmetali Cinar, Levin Pfeifer, Patrick Hassler, Noah Henle, David Tkocz (alle Jugendfußball B-Junioren Bezirkspokalsieger Hallenrunde 2022-2023) , Holger Henle, Moritz Peters, Michael Seidler (alle Trainer B-Junioren), Mika Vogt, Lenny Eberhard, Josip Pekic, Paul Wagenblast, Jason Raaf, Valerio Iacopetta, Enhar Süleyman Akgün, Jona Fusi, Yakup Bogu, Jona Neubauer, Felix Maisch, Kjell Berger, Ludwig Strauch, Fabio Benz, Liam Jörg-Farhi, Cedric Holz, Joschka Weber, Nico Reeb, Jonathan Bischoff, Fritz Teufel (alle Jugendfußball D-JuniorenMeister Leistungsstaffel Saison 2022-2023); Holger Steibel, Marco Holz (beide Trainer D-Junioren)

Tennis

Leonie Fehr Tennis 2023 Wettbewerb Juniorinnen U18, Meister in der Bezirksstaffel 1, Aufstieg in die Staffelliga; Liliana Rüdenauer Tennis 2023 Wettbewerb Juniorinnen U18, Meister in der Bezirksstaffel 1, Aufstieg in die Staffelliga; Nele Braunger Tennis 2023 Wettbewerb Juniorinnen U18, Meister in der Bezirksstaffel 1, Aufstieg in die Staffelliga; Emma Stuba Tennis 2023 Wettbewerb Juniorinnen U18, Meister in der Bezirksstaffel 1, Aufstieg in die Staffelliga; Luisa Stuba Tennis 2023 Wettbewerb Juniorinnen U18, Meister in der Bezirksstaffel 1, Aufstieg in die Staffelliga; Shamim Atte Tennis 2023 Wettbewerb Juniorinnen U18, Meister in der Bezirksstaffel 1, Aufstieg in die Staffelliga; Leonie Baum Tennis 2023 Wettbewerb Juniorinnen U18, Meister in der Bezirksstaffel 1, Aufstieg in die Staffelliga; Shamim Atte Tennis 2023 Wettbewerb Juniorinnen U18, Tabellenplatz 2 in der Kreisstaffel 1, Aufstieg in die Bezirksstaffel 2; Luisa Stuba Tennis 2023 Wettbewerb Juniorinnen U18, Tabellenplatz 2 in der Kreisstaffel 1, Aufstieg in die Bezirksstaffel 2; Vanessa Kopp Tennis 2023 Wettbewerb Juniorinnen U18, Tabellenplatz 2 in der Kreisstaffel 1, Aufstieg in die Bezirksstaffel 2; Anna Bartjen Tennis 2023 Wettbewerb Juniorinnen U18, Tabellenplatz 2 in der Kreisstaffel 1, Aufstieg in die Bezirksstaffel 2; Leonie Baum Tennis 2023 Wettbewerb Juniorinnen U18, Tabellenplatz 2 in der Kreisstaffel 1, Aufstieg in die Bezirksstaffel 2; Anna Woletz Tennis 2023 Wettbewerb Juniorinnen U18, Tabellenplatz 2 in der Kreisstaffel 1, Aufstieg in die Bezirksstaffel 2; Luisa Stuba Tennis 2023 Wettbewerb Juniorinnen U18, Tabellenplatz 2 in der Kreisstaffel 1, Aufstieg in die Bezirksstaffel 2; Luisa Ulmer Tennis 2023 Wettbewerb Juniorinnen U18, Tabellenplatz 2 in der Kreisstaffel 1, Aufstieg in die Bezirksstaffel 2; Trainer bei allen Spielerinnen: Frank Ammon und Marc Mollin; Ingo Ulmer, Jakob Weber, Frank Ammon, Christian Wecker, Jan Merkle, Marc Bartjen, Alexander Paluch, Christoph Merz, Daniel Trittler, Gunther Kraft, Marius Bader (alle 2023 Sommerrunde Meister Bezirksoberliga Herren 40); Christian Wecker, Alex Paluch, Marc Bartjen (alle 2023 WTB Pokalsieger Herren 40 Bezirk B)

Karate

Oskar Pokorski Karate 2. Platz Kumite (Kampf) bei den Deutschen Nachwuchsmeisterschaften