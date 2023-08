TSG–Vorsitzender Achim Pfeifer: „Die Mannschaft ist wieder harmonisch unterwegs“

Die TSG Hofherrnweiler–Unterrombach startet an diesem Samstag in die mittlerweile sechste Verbandsliga–Saison der Vereinsgeschichte. Gegner wird der TSV Berg sein. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

Das frühe Aus im Pokal

Vorsitzender Achim Pfeifer ist mit der Sommer–Vorbereitung insgesamt sehr zufrieden: „Die Vorbereitung verlief aus unserer Sicht sehr gut. Als es dann aber im ersten Pflichtspiel drauf ankam, hatten wir gemerkt, dass wir aber noch nicht bei 100 Prozent waren.“ In der ersten Runde des WFV–Pokals verlor die TSG überraschend mit 0:1 beim Landesligisten FSV Waiblingen. „Der FSV ist eine starke Mannschaft und gewiss keine Laufkundschaft. Sie haben hoch gepresst und wir haben ein wenig die Durchschlagskraft vermissen lassen. Da müssen wir einfach konsequenter agieren — und das hat in diesem Spiel gefehlt“, so Achim Pfeifer. Der Vorsitzende ist enttäuscht, dass die Reise im WFV–Pokal bereits in der ersten Runde zu Ende gegangen ist, gleichzeitig betont er aber, dass es im Ligabetrieb gilt. „Da heißt es volle Kraft voraus und da werden wir sehen, wo wir tatsächlich stehen.“

Vier Neuzugänge

Mit Justin Joel Fetzer (Mittelfeld), Tim Brenner (Mittelfeld), Yusuf Baran (Mittelfeld) und Johannes Eckl (Mittelfeld) gab es insgesamt vier externe Neuzugänge. Diese wurden auf Anhieb sehr gut in die Mannschaft integriert. „Die Mannschaft ist wieder harmonisch unterwegs, das funktioniert alles wunderbar. Klimatisch ist alles bestens. Das sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Saison. Wenn es innerhalb der Mannschaft nicht stimmt, wird es auch auf dem Platz nicht funktionieren. Deshalb sind wir sehr positiv gestimmt, weil wir eine sehr gute Kameradschaft haben“, berichtet Achim Pfeifer. In diesem Zusammenhang ergänzte Teammanager Christoph Discher, dass man vor der Saison nie ganz so viele Wechsel in der Mannschaft habe, wie andere Teams. „Wir haben zahlreiche Spieler, die bereits viele Jahre bei uns sind. Wenn man andere Vereine anschaut, die haben teilweise zweistellige Zu– und Abgänge. Das ist bei uns nicht der Fall. Deshalb haben wir schon einen Vorteil dahingehend, dass wir uns gut kennen.“

In der Offensive gibt es derzeit Verletzungssorgen

Zu kämpfen hatte die TSG in der Vorbereitung mit einigen Ausfällen, teilweise urlaubsbedingt, hauptsächlich aber durch Verletzungen. Derzeit fallen mit Benjamin Schiele, Veljko Milojkovic und Maximilian Blum gleich drei Offensivspieler aus. „Da tun wir uns im Spiel nach vorne momentan ein wenig schwer“, berichtet Christoph Discher.

Platz fünf soll bestätigt werden

Schade findet es Achim Pfeifer, dass mit dem TSV Essingen und dem 1. FC Normannia Gmünd nun zwei Mannschaften nicht mehr in der Verbandsliga antreten werden. „Für die Attraktivität der Liga in unserem Gefilde ist es natürlich nicht positiv, dass der TSV Essingen und der 1. FC Normannia Gmünd nun fehlen. Die Derbys waren natürlich schon immer von großem Interesse geprägt. Aber jetzt ist es nun mal so."16 Mannschaften umfasst die Verbandsliga in der kommenden Saison, das sind zwei weniger, als in der Spielzeit 22/23. „Ich denke, dass die Liga deshalb nicht schwächer ist, im Gegenteil. Man muss sich auf einiges einstellen — und wenn man nicht von Beginn an konzentriert zur Sache geht, kann das auch nach hinten losgehen. Eine Bestätigung des Tabellenplatzes aus der Vorsaison würde ich als Erfolg ansehen“, so Achim Pfeifer.

Mit 57 Punkten landete die TSG auf dem fünften Tabellenplatz. Christoph Discher sieht in der kommenden Saison den SV Fellbach, Calcio Leinfelden–Echterdingen, die Sportfreunde Schwäbisch Hall und auch die Sportfreunde Dorfmerkingen weit vorne. „Dorfmerkingen hat sich sehr gut verstärkt, mit einigen Rückkehrern und Talenten aus der Region. Dazu haben sie mit Stefan Schill, der auch schon unsere TSG trainierte, einen neuen Trainer. Ich denke, dass sie eine gute Rolle spielen werden“, so Christoph Discher. Eine gute Rolle spielen in der kommenden Saison — das wünscht man sich natürlich auch im Lager der TSG Hofherrnweiler–Unterrombach.