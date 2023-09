TSG–Trainer Patrick Faber: „Meine Jungs geben immer alles“

Mit zwei Niederlagen ist die TSG Hofherrnweiler–Unterrombach in die neue Verbandsliga–Saison gestartet. Am dritten Spieltag wird die Aufgabe nicht gerade leichter. Zwar ist die Tabelle noch nicht wirklich aussagekräftig, doch mit den Sportfreunden Dorfmerkingen reist der aktuelle Spitzenreiter in die Aalener Weststadt. Anpfiff des Ostalb–Derbys im Fritz–Sportpark an diesem Samstag ist um 15.30 Uhr.

Im vorderen Drittel noch zu harmlos

Mit dem Saisonstart ist TSG–Trainer Patrick Faber verständlicherweise nicht zufrieden: „Natürlich haben wir uns mehr erhofft aus den ersten beiden Spielen, ganz klar. Wir haben es eigentlich beides Mal geschafft, die Partien jeweils nach einer Viertelstunde zu kontrollieren. Allerdings konnten wir nicht wirklich Druck ausüben und so nicht viele Torchancen herausspielen. Auch in der zweiten Halbzeit hatten wir gute Phasen, hinten heraus haben wir dann aber die Gegentore kassiert, da wir es nicht geschafft haben, konsequent zu verteidigen. Das wird in der Verbandsliga bestraft.“ Was die Einstellung betrifft, kann Patrick Faber seiner Mannschaft aber keinen Vorwurf machen. „Ich hatte das Gefühl, dass jeder auf dem Platz bis zur letzten Sekunde alles dafür getan hat, dass man zumindest einen Punkt holt. Die Moral war gut. Meine Jungs geben immer alles.“ Spielerisch müsse man sich aber deutlich verbessern: mehr Torchancen kreieren, zielstrebiger Richtung Tor werden und sich vorne besser durchsetzen. „Wir haben immer wieder gute Ansätze, gute Balleroberungen und gute Ballstafetten. Aber im vorderen Drittel, wenn es Richtung Tor geht, sind wir noch viel zu harmlos. Wenn wir das und auch unsere Standards in den Griff bekommen, werden wir auch wieder torgefährlicher.“

Gelingt erneut ein Heimsieg?

Patrick Faber erwartet einen Gegner, der mit breiter Brust in Hofherrnweiler antreten wird. „Sie haben die vergangenen drei Pflichtspiele gewonnen, darunter war ein 4:0–Erfolg im WFV–Pokal gegen Oberligist 1. FC Normannia Gmünd. Vor allem Richtung Offensive haben sie eine wahnsinnige individuelle Qualität, mit Daniel Nietzer, Marc Gallego und Maximilian Eiselt. Sie haben es geschafft, ihre Defensive zu stabilisieren und sind breiter aufgestellt.“ In der vergangenen Saison feierte die TSG zu Hause einen 3:1–Erfolg. Dieser Sieg müsse dem Team laut Patrick Faber Zuversicht geben, dass man das nun wieder schaffen könne. „Wenn die Jungs alles abrufen, können sie diesen Heimsieg bestätigen.“

Drei sichere Ausfälle

Personell wird die TSG nicht in Bestbesetzung antreten können. Stürmer Benjamin Schiele ist zwar seit einer Woche wieder im Training, allerdings wird er gegen seine früheren Mannschaftskameraden keine Option sein. Dazu fällt Maximilian Blum mit Oberschenkelproblemen aus. Tim Brenner hat nach einem Zusammenstoß im Spiel beim SSV Ehingen–Süd immer noch Probleme am Rücken und wird gegen seinen früheren Club ebenfalls nicht spielen können. Patrick Faber wünscht sich, dass seine Mannschaft mutig spielen und mit großer Freude, Energie und einer mannschaftlichen Geschlossenheit auftreten wird. Klappt das, ist der erste Sieg der Saison mit Sicherheit in greifbarer Nähe.