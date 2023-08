TSG–Trainer Faber: „Wir freuen uns auf den Auftakt“

Die Vorbereitungsphase der TSG Hofherrnweiler–Unterrombach endet am kommenden Samstag mit dem ersten Pflichtspiel der Verbandsliga–Saison 2023/24. Das Team von Patrick Faber und Daniel Serejo empfängt im heimischen FRITZ–Sportpark den TSV Berg. Anpfiff der Partie ist um 15.30 Uhr im Sparkassen–Stadion.

Am 5. Juli 2023 um 19 Uhr begrüßten Patrick Faber und sein neuer Co–Trainer Daniel Serejo ihre Jungs zur ersten Einheit im FRITZ–Sportpark. Mit dabei waren auch die Neuzugänge Justin Fetzer, Yusuf Baran und Johannes Eckl. Tim Brenner, der von den Sportfreunden Dorfmerkingen an den Sauerbach wechselte, war an diesem Tag beruflich verhindert und konnte nicht teilnehmen. In den 46 Tage bis zum Saisonauftakt gegen den TSV Berg bestritt man mehrere Testspiele, unter anderem gegen den Regionalligisten VfR Aalen, den Oberligisten TSV Essingen sowie gegen Teams aus der Landesliga (SV Waldhausen, TSV Bad Boll) und Bezirksligisten (TSG Nattheim, TSG Schnaitheim) sowie das wfv–Pokal–Spiel gegen den FSV Waiblingen. Eigentlich konnten die Trainer zufrieden auf die Vorbereitung blicken, denn gegen die Favoriten konnte die TSG mit einem Remis und einem Sieg beachtliche Erfolge erzielen. „Wir haben gegen Essingen und Aalen gezeigt, dass wir eine gute Mannschaft haben. Damit wir dieses Potenzial konstant abrufen können, muss jeder Spieler Woche für Woche alles geben. Das Spiel gegen Bad Boll hat gezeigt was passieren kann, wenn wir nicht 100 Prozent an den Tag legen.“ Jetzt gilt die volle Konzentration der Faber–Elf auf die Partie gegen den TSV Berg.

In der vergangenen Saison belegte die Elf von Oliver Ofentausek den siebten Platz. Auch dieses Jahr gilt es für die Berger diese Platzierung zu bestätigen. Ähnlich bei der TSG. Lange spielte man vorne mit. Erst in den letzten Spielen musste man gegen vermeintlich leichtere Gegner Punktverluste hinnehmen und verlor dadurch den Anschluss an die Tabellenspitze. Mit den vier Neuzugängen wollen Faber und Serejo den Kader breiter aufstellen und vor allem die Offensive variabler aufstellen. In den Testspielen haben die vier Neuen bereits gezeigt, dass sie wichtige Bausteine im Kader der TSG werden können. Gegen den TSV Berg soll diese Prognose untermauert werden. „Wir freuen uns auf den Auftakt vor heimischer Kulisse. Für uns als Team ist das eine zusätzliche Motivation, vor unserem Publikum zu spielen. Ich hoffe, dass unsere Fans zahlreich kommen und uns unterstützen werden“, sagt Patrick Faber.

Wem der Trainer das Vertrauen für die Partie gegen Berg schenken wird, bleibt abzuwarten. „Es gibt ein paar Fragezeichen hinter dem ein oder anderen Spieler. Daniel und ich werden die passende Formation für dieses Spiel finden. Ansonsten können wir auch noch mit den Spielern von der Bank frischen Wind einwechseln. Wir werden alles versuchen, dass wir mit einem Sieg in die neue Saison starten“, so der TSG–Trainer.

Hinweis: Im Rahmen des Spiels gegen den TSV Berg wird der FRITZ-Sportpark eingeweiht. Die TSG bittet alle Zuschauer die Parkplätze im Bohnensträssle und der Schulze-Delitzsch-Straße zu nutzen. Auf den Parkplätzen der TSG befindet sich die Bewirtung der Festivitäten für die Einweihung.