TSG startet mit Auswärtssieg ins Pflichtspieljahr

Zum Verbandsliga-Rückrundenauftakt hat die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach verdient mit 2:0 beim TSV Berg gewonnen. Die Treffer für die TSG erzielten Veljko Milojkovic und Oliver Rieger, die damit ihre Torgefährlichkeit unter Beweis stellten.

Von Beginn an entschlossen

Von Anfang an war die TSG entschlossen und agierte mit einer starken Spielstrategie. Die Trainer Patrick Faber und Daniel Serejo stellten ein gut aufeinander abgestimmtes Team auf, das von Nico Zahner in der Offensive und einer stabilen Defensive angeführt wurde. Bis auf die Langzeitverletzten Hannes Borst und Tim Brenner konnte die TSG aus dem Vollen schöpfen. Ein Blick auf die Bank zeigte, dass das Trainer-Duo ausreichend Qualität hatte, um auch während des Spiels für neue Impulse sorgen zu können.

Die Defensive um Spieler um Johannes Rief und Simon Lechleitner stand sicher und ließ kaum gefährliche Aktionen des Gegners zu. Auch im Mittelfeld setzte Cornelius Fichtner wichtige Akzente und sorgte für Stabilität im Spiel der TSG.

TSG dominiert in Hälfte eins

In der ersten Halbzeit dominierte die TSG das Spielgeschehen und erspielte sich zahlreiche Torchancen. Immer wieder hatten die Weilermer schöne Stafetten, in denen Berg keinen Zugriff hatte. Die Zuschauer im RAFI-Stadion sahen eine hochklassige Verbandsliga-Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Der Treffer von Veljko Milojkovic kurz vor der Halbzeitpause zum 0:1 war zu diesem Zeitpunkt mehr als verdient. Nach einer schönen Flanke von Johannes Eckl versenkte der TSG-Angreifer den Ball mit einem herrlichen Flugkopfball.

Rieger macht den Deckel drauf

Auch in der zweiten Halbzeit ließ die TSG nichts anbrennen und verteidigte ihre Führung mit Leidenschaft und Entschlossenheit. Der Treffer von Oliver Rieger in der Nachspielzeit besiegelte schließlich den verdienten Sieg der TSG. Mit diesem Erfolg im Rücken geht die Mannschaft motiviert und selbstbewusst in das Fußballjahr 2024.

Am kommenden Samstag erwartet die TSG den SSV Ehingen-Süd im FRITZ-Sportpark. Es wird erneut ein hart umkämpftes Spiel, in dem die TSG ihre Klasse erneut unter Beweis stellen muss. Mit der Unterstützung ihrer Fans und dem starken Teamgeist strebt die Elf aus der Weststadt auch in diesem Spiel einen weiteren wichtigen Sieg an, um ihre Position in der Tabelle zu festigen.

TSG: Barth – Weisensee, Rief, Lechleitner, Schwarzer (64. Christlieb), Fichtner, Köhnlein (89. Janik), Zahner, Nuhanovic, Eckl (61. Rieger), Milojkovic (77. Schiele).