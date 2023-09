TSG möchte den Negativlauf stoppen

An diesem Samstag empfängt die TSG Hofherrnweiler–Unterrombach in der Verbandsliga die TSG Tübingen. Spielbeginn ist um 13 Uhr.

Noch kein Sieg in dieser Saison

Nachdem die TSG in den vergangenen beiden Saisons zu den Spitzenteams der Verbandsliga Württemberg gehört hatte, läuft es in dieser Spielzeit noch überhaupt nicht rund. Nach vier Pflichtspielen stehen das Pokalaus gegen Waiblingen und drei Niederlagen in der Liga zu Buche. Am vergangenen Wochenende war man gar dem Lokalrivalen aus Dorfmerkingen mit 0:3 im Derby unterlegen. Dabei verletzte sich auch noch der Toptorjäger der vergangenen Saison Nicola Zahner am Kopf.

Hofherrnweiler trifft auf alten Bekannten

Am Samstag soll nun der Weg zurück in die Erfolgsspur eingeschlagen werden, von dem aus die Weststädter einen Großteil ihrer Zeit in den letzten zwei Jahren erleben durften. Zu Gast ist dann die TSG Tübingen. Die Tübinger starteten ausgeglichen in die neue Saison mit einem Remis, einer hohen Niederlage gegen Fellbach und einem Sieg gegen Aufstieger Oberensingen zuletzt. Dabei werden die Weilermer auf einen alten Bekannten treffen. In Reihen der Tübinger spielt mittlerweile nämlich Jan Rieger. Der 23–jährige Mittelfeldmann spielte einen Großteil seiner Jugendzeit am Sauerbach und lief auch im Herrenbereich noch für die Faber–Elf auf, bis es ihn beruflich an den Neckar zog. Bei der TSG gibt es derweil einige personelle Fragezeichen vor dem Duell am Samstag. Neben Nico Zahner, dem es nach dem Zusammenprall am Samstag wieder besser geht, stehen auch die Einsätze der angeschlagenen Daniel Rembold, Johannes Eckl und Tim Brenner noch auf der Kippe. Das Abschlusstraining wird darüber die finale Auskunft geben.

Spannend wird es dann am Samstag um 13 Uhr auf dem Rasenplatz im Fritz–Sportpark, wenn die TSG das erste Erfolgserlebnis der Saison einfahren möchte.