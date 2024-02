Auch für die Fußballer TSG Hofherrnweiler-Unterrombach geht es ab diesem Samstag wieder um Punkte im Verbandsliga-Alltag. Die Mannschaft von Trainer Patrick Faber wird dabei zu Gast beim TSV Berg sein. Spielbeginn ist um 14 Uhr.

11 von 15 Punkten vor der Winterpause geholt

Seit Mitte Januar bereitet sich die TSG auf die Rückrunde in der Verbandsliga vor. Mit der Vorbereitung ist TSG-Vorsitzender Achim Pfeifer zufrieden: „Die Mannschaft hat gut mitgezogen. Wir gehen sehr hoffnungsfroh in die Rückrunde und hoffen, dass wir daran anknüpfen, wo wir vor der Winterpause aufgehört haben.“ In den letzten fünf Spielen vor der Winterpause holte die Faber-Truppe elf von möglichen 15 Punkten. Diese waren auch bitter nötig, denn lange Zeit rangierte die TSG tief im Tabellenkeller. In den ersten zehn Spielen holte man lediglich acht Punkte. „Auf keinen Fall darf es uns wieder passieren, dass wir den Start verschlafen. Ansonsten bringen wir uns in große Bedrängnis“, mahnt Achim Pfeifer. Nach der Hinrunde belegt die TSG mit 19 Punkten den zwölften Tabellenplatz. Da es in der 16er-Staffel je nach Konstellation bis zu sieben Absteiger geben könnte, befindet man sich weiterhin voll im Abstiegsrennen.

Keine Niederlage im Winter

Die TSG hat die starke Form in der Vorbereitung aufrechterhalten können. In sechs Testspielen gab es fünf Siege und ein Unentschieden. Gegen die U19 des 1. FC Heidenheim setzte man sich mit 3:2 durch. Beim ambitionierten Landesligisten SV Waldhausen gab es ein deutliches 4:1. Beim Oberligisten TSV Essingen konnte man 2:2 spielen.

Gegen die beiden Bezirksligisten SGM Stödtlen/Tannhausen (3:1) und die SG Bettringen (2:0) gab es zwei recht souveräne Siege. Im letzten Testspiel vor dem Liga-Start zeigte sich die TSG besonders in Torlaune. 5:3 stand es am Ende gegen Bayernligist TSV Nördlingen. „Die Spiele waren natürlich sehr positiv. Man hat gemerkt, dass in der Winterpause vieles sehr schnell zusammengewachsen ist. Die Mannschaft macht einen gefestigen Eindruck und einige Spieler sind in sehr guter Verfassung. Für den Rückrundenauftakt beim TSV Berg sind wir bereit“, berichtet Achim Pfeifer. Ein Spieler stand in der Vorbereitung besonders im Mittelpunkt: Dino Nuhanovic. In fast allen Testspielen, in denen er zum Einsatz kam, stellte er seine Treffsicherheit unter Beweis.

Achim Pfeifer mit Ansage an die Gegner

Hofherrnweilers kommender Gegner TSV Berg war in der Hinrunde eine ziemliche Wundertüte. In 15 Partien gab es sieben Siege und sechs Niederlagen. Zweimal teilte man sich die Punkte. Das Torverhältnis ist mit 25:26 fast ausgeglichen. Da ist es fast schon die logische Konsequenz, dass man mit Rang genau in der Tabellenmitte liegt. 23 Punkte, und damit vier mehr als die TSG, konnte der TSV Berg sammeln. So schätzt Achim Pfeifer den Gegner ein: „Es ist ein sehr starker Gegner. In der Winterpause hat sich der TSV Berg mit einem Spieler aus der Regionalliga verstärkt. Das heißt jetzt aber gar nichts: Jeder muss schauen, wie er aus der Winterpause herauskommt. Wenn wir uns so präsentieren, wie wir es können, sind wir meiner Meinung nach nur schwer zu schlagen.“ Da derzeit noch unklar ist, wie viele Absteiger es am Ende geben wird, ist das Ziel für die Rückrunde der neunte Tabellenplatz. „Diesen gilt es zu erobern und darauf werden wir hinarbeiten. Wir wollen so schnell wie möglich da hinten herauskommen“, erklärt Achim Pfeifer.

Die Mannschaft hat sich für die Mission Klassenerhalt dabei kaum verändert. Einzig Verteidiger Magnus Haas wird Trainer Patrick Faber nicht mehr zur Verfügung stehen. Aus beruflichen und privaten Gründen hat er keine Zeit mehr, für die Verbandsliga-Mannschaft zu spielen.

Ansonsten sind aber alle bereit und motiviert, an diesem Samstag den nächsten Schritt in die richtige Richtung zu machen - am besten mit drei Punkten im Gepäck.