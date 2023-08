TSG Hofherrnweiler–Unterrombach dreht die Partie gegen den SV Waldhausen

Verbandsligist TSG Hofherrnweiler–Unterrombach hat das Testspiel auf dem heimischen Kunstrasenplatz gegen Landesligist SV Waldhausen knapp mit 2:1 gewonnen. Der SVW führte zur Pause mit 1:0, im zweiten Durchgang drehte die TSG die Partie.

TSg dominiert in der Anfangsphase

Die TSG war von Beginn gut im Spiel und hatte in der fünften Minute die erste Möglichkeit. SVW–Schlussmann Stylianos Tentonis, der schon das Trikot der TSG trug, konnte vor Oliver Rieger klären. Bis etwa Mitte der ersten Halbzeit war die TSG wesentlich aktiver und griffiger, die großen Möglichkeiten konnten allerdings nicht erspielt werden.

Waldhausen wird deutlich stärker und geht kurz vor der Pause in Führung

In der 24. Minute kam dann der SVW zum ersten gefährlichen Abschluss. Vedat Yel scheiterte an Torhüter Jakob Pfleiderer. Acht Minuten vor der Pause stand dann erneut Yedat Yel im Mittelpunkt. Am Sechzehner gab es einen Freistoß für Waldhausen. Yel nahm sich der Sache an und schoss den Ball haarscharf am Tor vorbei. In der 42. Minute verpasste Fabian Dolderer die 1:0–Führung für Waldhausen, da Jakob Pfleiderer den Abschluss am rechten Sechzehnereck parierte. Waldhausen war zu diesem Zeitpunkt besser — und noch vor der Pause konnte die Führung bejubelt werden. Eric Schönherr zog auf der linken Seite ab, der Ball wurde im Getümmel noch entscheidend von Vedat Yel abgefälscht. Der Landesligist führte mit 1:0 (43. Minute). Sekunden vor der Pause verpasste Oliver Rieger das 1:1. Sein Abschluss ging ganz knapp am Tor vorbei.

Fabian Weiß trifft den Pfosten — Sekunden später gleicht Nico Zahner aus

Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff hatten beide Mannschaften die Möglichkeit auf ein Tor. Doch Fabian Janik (49) für die TSG und Luca Uhl (53.) vergaben jeweils. Den Knackpunkt dieser Partie erlebten die Zuschauer dann zwischen der 59. und 60. Minute. In der 59. Minute köpfte Fabian Weiß das Leder nur an den Pfosten. Die TSG startete einen Konter und diesen vollendete Nico Zahner zum 1:1. Die TSG war nun wieder stärker und wäre in der 63. Minute beinahe in Führung gegangen. Fabian Janik köpfte knapp vorbei. Die Partie war nun geprägt von vielen Wechseln, der Spannung tat dies aber definitiv keinen Abbruch. Die Anwesenden bekamen ein munteres, spannendes und umkämpftes Testspiel zu sehen. Den Schlusspunkt sollte die TSG setzten. Nach einem Eckball von Jonas Christlieb, traf Kapitän Johannes Rief in der 78. Minute per Kopf zum 2:1–Endstand.

Beide Trainer ziehen ein positives Fazit

Marc Ruppert, der Trainer Patrick Faber und Co–Trainer Daniel Serejo vertrat, war mit dem Auftreten seiner TSG–Spieler sehr zufrieden: „Wir haben gegen einen sehr guten Gegner, der auch aggressiv gespielt hat, über 90 Minuten insgesamt ein gutes Spiel abgeliefert. Zwischendrin lagen wir allerdings zurecht hinten. Es war im Prinzip das, was uns in der kommenden Woche im ersten Punktspiel gegen den TSV Berg erwarten wird: Ein spielstarker und aggressiver Gegner.“ Waldhausens Trainer Jens Rohsgoderer war ebenfalls nicht unzufrieden: „Von der Fitness her sind wir bereits auf einem sehr guten Level. Phasenweise konnten wir mit einem Verbandsligisten gut mithalten. In gewissen Situationen hat man aber gemerkt, dass die Cleverness, Abgebrühtheit und Wachheit gefehlt hat. Das Ergebnis spiegelt nicht unbedingt die Leistung wider, aber noch ist das nicht so wichtig. Das Ergebnis zählt, wenn die Saison startet. Ich sehe uns auf einem sehr guten Weg.“ Beide Mannschaften sind bereits am kommenden Samstag wieder im Einsatz. Die TSG Hofherrnweiler–Unterrombach trifft zu Hause auf den TSV Bad Boll (13 Uhr). Der SV Waldhausen empfängt um 16 Uhr den FC Speyer.