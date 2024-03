TSG feiert Arbeitssieg gegen den SSV Ehingen-Süd

Ein hartes Stück Arbeit war der zweite Sieg in Folge für die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Gegen starke Ehinger war Spielmacher Nicola Zahner wieder einmal der entscheidende Mann mit einem Tor und einer Vorlage.

Patrick Faber und Daniel Serejo konnten im Duell gegen den SSV Ehingen-Süd nicht auf die Erfolgself zurückgreifen, die in der Vorwoche gegen den TSV Berg mit 2:0 gewonnen hatte. Neben Kapitän Jo Rief stand auch der angeschlagene Simon Lechleitner nicht in der Startelf. Für sie spielten Jonas Christlieb und Fabian Janik.

Frühe TSG-Führung

Dies tat einem starken Start der Heimmannschaft jedoch keinen Abbruch. Keine fünf Minuten waren gespielt, als Nicola Zahner einen Steckpass von Johannes Eckl souverän aus gut zehn Metern finalisierte. Vom frühen Rückstand angefixt rannten die Gäste in der Folge ein ums andere Mal an und waren auf den schnellen Ausgleich aus. Innerhalb weniger Minuten zielten Simon Dilger und Narciso Filho jedoch zweimal aus guter Position zu hoch. Eben jener Dilger machte es dann nach 21 Minuten deutlich besser, verschaffte sich stark Raum im Fünfer und köpfte nach einer der gefährlichen SSV-Ecken ein. Der Ausgleich war zu diesem Zeitpunkt absolut verdient. Auch im Anschluss an das Tor machte Ehingen weiter Dampf und spielte mutig nach vorn. Die TSG war nun um Kontrolle bemüht, schaffte aber nur vereinzelt Entlastungsangriffe.

Cornelius Fichtner bringt TSG erneut in Führung

Es lief bereits die zweite Hälfte, als die Faber-Elf zu ihrer ersten guten Chance seit der fünften Minute kam. Und die saß direkt wieder. Nicola Zahners scharf getretener Eckball fand den Kopf von Cornelius Fichtner, der wie Simon Dilger in Halbzeit eins stark einnickte.

Mangelnde Effektivität konnte man den Weststädter in diesem Spiel absolut nicht vorwerfen. Nach der erneuten TSG-Führung mühte sich der Gast wieder um eine schnelle Antwort, kam aber kaum zu nennenswerten Möglichkeiten. Die TSG-Defensive stand massiert vor dem eigenen Strafraum und ließ wenig zu. Obwohl Ehingen-Süd das Spiel machte, war die TSG in dieser Phase gefährlicher. Über Entlastungsangriffe kam etwa Veljko Milojkovic zu Torschüssen.

David Weisensee rettet den sieg

Allerdings spielte das Heimteam seine Konter oft ungenau zu Ende und kam so nicht mehr entscheidend vor das Tor. Ehingen rannte weiterhin an, kam allerdings erst nach 94 Minuten zur nächsten Möglichkeit. Zehn Meter zentral vor dem Gehäuse kam ein SSV-Offensivmann frei zum Schuss.

David Weisensee warf sich jedoch entscheidend in den Ball und konnte mit der Abwehraktion in letzter Sekunde die drei Punkte für seine Mannschaft sichern. Ein letzter langer Schlag aus gut 70 Metern von Oliver Rieger auf das verwaiste Tor ging nur knapp vorbei, dann pfiff der Unparteiische ab. Am Ende steht ein hart erarbeiteter Sieg der TSG.

TSG: Barth – Weisensee, Janik, Christlieb, Schwarzer – Köhnlein (88. Keller), Eckl (64. Rieger), Nuhanovic (78. Baran), Zahner (90. Sigloch), Fichtner – Milojkovic (69. Schiele)