SGM Stödtlen/Tannhausen feiert ganz späten Siegtreffer

Bezirksliga-Spitzenreiter FV 08 Unterkochen hat mit 4:1 bei der TSG Schnaitheim gewonnen. Drei Tage nach dem Pokal-Aus verlieren die Sportfreunde Dorfmerkingen II klar mit 2:6 gegen die TSG Nattheim.

Durlangen ‐ Lauchheim 2:1 (0:1). Tore: 0:1 C. Krasniqi (45+1., FE), 1:1, 2:1 Falcone (75., 78.). Ein Doppelschlag innerhalb von drei Minuten von Falcone brachte Christian Götz die zweite Niederlage in seinem zweiten Spiel als Trainer des SV Lauchheim.

Lorch ‐ Neuler 2:2 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Kreeb (5., 45+1.), 2:1 T. Knauer (74.), 2:2 E. Frank (75.). Spielbericht nicht gemeldet.

Hofherrn.-Unterr. II ‐ Stödtlen/Tannhausen 3:4 (2:3). Tore: 0:1 D. Feil (2.), 1:1, 3:3 H. Discher (5., 90. FE), 1:2 J. Vaas (12.), 1:3 M. Michel (25.), 2:3 M. Rieger (30.), 3:4 J. Mulzet (90+5.). Eine torreiche Anfangsphase am Sauerbach in der die Heimelf trotz schnellem Ausgleich die ersten 20 Minuten komplett verschlafen hatte. Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste die besseren Chancen, doch die TSG konnte durch einen Foulelfmeter ausgleichen. In der 95. Min. gelang der SGM noch der nicht unverdiente Siegtreffer.

Dorfmerkingen II ‐ Nattheim 2:6 (2:2). Tore: 0:1, 2:2, 2:6 F. Horsch (23., 40., 89.), 1:1 D. Fischer (26.), 2:1 S. Sapper (37.), 2:3 Eigentor, Guimares (53.), 2:4 M. Horsch (59.), 2:5 Klein (62.). Bes. Vork.: Rote Karte Dorfmerkingen II (45+4.). In der ersten Hälfte konnte die Verbandsligareserve aus Dorfmerkingen das Spiel noch ausgeglichen gestalten. Durch eine Rote Karte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte und einem Eigentor kurz nach der Halbzeitpause, spielten die Gäste ihre Überzahl gut aus und erzielten drei weitere Tore zum 6:2-Auswärtssieg.

Sontheim/Brenz ‐ Schwabsberg-Buch 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Sparr (3.), 2:0 Gläser (31.), 3:0 Leoff (50.), 3:1 M. Fürst (63.), 4:1 Gentner (78.). Spielbericht nicht gemeldet.

Schnaitheim ‐ Unterkochen 1:4 (1:1). Tore: 1:0 Gammaro (16.), 1:1 J. Ilg (32.), 1:2 M. Volk (47.), 1:3 M. Viehöfer (67.), 1:4 M. Zelic (81.). Ein früher Rückstand bringt den FV 08 zwar etwas in Bedrängnis, aber mit dem Anspiel nahmen sie das Spiel in die Hand. Nach einem Eckball erzielt Ilg den Ausgleichstreffer. Der Pausenstand war mehr als verdient. In Hälfte zwei gab es nur eine Richtung ‐ und zwar auf das Tor der Schnaitheimer. Kurz nach Wiederanpfiff zog Feuchter aus rund 25 Metern ab, der Torwart konnte den Ball nicht festhalten und Volk schob zur verdienten 2:1-Führung ein. Viehhöfer per Freistoß und Zelic sorgten letztlich für den klaren 4:1-Endstand. Der Tabellenführer der Bezirskliga hatte 15 Minuten, in der er nicht ganz im Spiel war. Danach war Unterkochen spielbestimmend.