Sängerkranz feiert sein 100-Jähriges

Die Chorvereinigung Sängerkranz hat am Samstag im Weststadt-Zentrum vor rund 300 Gäste ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert. Gleich zu Beginn des glanzvollen Abends wurden die Gäste mit der Uraufführung von „Hymnus“ des gemischten Chors unter der Leitung von Karin und Gerhard Ott überrascht.

Beider Chorleiter seit 28 Jahren aktiv

Die beiden Chorleiter sind seit rund 28 Jahren ein Teil der Erfolgsgeschichte des Sängerkranzes. Thomas Wagenblast, CDU-Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat, überbrachte im Namen von Oberbürgermeister Frederick Brütting die Glückwünsche der Stadt.

Der Siegeszug des Chorgesangs

Auch Günter Hopfensitz, Vorsitzender des Eugen-Jaeckle-Chorverbands, reihte sich in die Liste der Gratulanten ein. 1924 bei der Gründung des Chors sei, sechs Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs, habe überall Verunsicherung geherrscht, so Hopfensitz, nur ganz langsam habe das Leben wieder Fahrt aufgenommen - auch der Siegeszug der Gesangvereine. Und quasi mittendrin: der Sängerkranz Hofherrnweiler.

Der Sängerkranz, so Hopfensitz, habe eine Vielzahl an Ereignissen überlebt, immer unter der Prämisse, Tradition zu wahren und sich auf Neues einzustellen. Wie gut das gelungen ist, erlebten die Zuhörer am Festabend live, als der „Let’s Rock“-Chor mit Liedern wie „The Lion Sleeps Tonight“ oder „Only You“ begeisterte.

Der „Let’s Rock“-Chor zähle mittlerweile rund 50 Mitglieder und biete offenes Singen, meist auf Englisch und maximal zweistimmig, an, so Vorsitzender Bruno Dolderer. Mit diesem Angebot treffe der Sängerkranz den Geist der Zeit. Bruno Dolderer kam 1976 zum Verein. Schon sein Vater habe sich für den Sängerkranz als Vorsitzender starkgemacht.

Dass zu einem Chor nicht nur Singen gehört, sondern auch eine musikalische Begleitung, zeigt die Gitarrengruppe unter der Leitung von Walter Belge. Seit 2018 ist Belge musikalischer Leiter. Lieder wie „Wenn Du singst, sing nicht allein“ und „Singen macht Spaß“ sprachen Bände.

Rückblick auf 100 Jahre Vereinsgeschichte

Den Rückblick auf die Vereinsgeschichte übernahmen Brigitte Schwenk und Bruno Dolderer. Nach den harten Kriegsjahren trat der Chor 1947 erstmals mit einem größeren Konzert im Gasthaus „Zum Rössle“ in Unterrombach öffentlich auf. Trotz Geldknappheit wurden verschiedene Sängerfeste besucht.

1951 wurde die Vereinsfahne angeschafft und im großen Festzelt im „Bärengarten“ mit vielen Festbesuchern geweiht. Das Bild der Bonifatiuskirche und der Leitspruch „Rein im Sang - wahr im Wort, fest in Eintracht immerfort“ sind deren Hauptmotiv auf Vorder- und Rückseite. 1967 war der Verein finanziell in der Lage, ein eigenes Klavier anzuschaffen. Ein Meilenstein war schließlich der Bau des Vereinsheims, das Sängerheim wurde 1983 fertiggestellt. Es zählt zu einer der wichtigsten Einrichtungen des Stadtteils, denn nicht nur der Verein nutzt es, auch andere Vereine oder Privatpersonen mieten sich gerne dort ein.

Ein Höhepunkt: Galaabend mit 1600 Besuchern

Einen schönen Überblick über vergangenen 50 Jahre gaben 25 Konzertplakate im Sängerheim. Ein besonderes Erlebnis für die Sängerkranz-Chöre war sicher der Galaabend 1993/1994, bei dem neben volkstümlichen Gesängen auch moderne Unterhaltungsmusik und kirchenmusikalische Werke geboten wurden. Der Höhepunkt sei allerdings ein Konzert im Mozartjahr 2006 mit rund 1600 Besuchern und 200 Mitwirkenden gewesen.

Mit „O Fortuna“ erinnerte der Sängerkranz beim Jubiläumsabend an ein weiteres Highlight der Chorarbeit, die eigentlich ein „Chorvergnügen“ sei. 1999 zum 75-jährigen Jubiläum des Vereins habe man sich mit „Carmina Burana“ von Carl Orff selber ein unvergessliches Geschenk gemacht.

Ehrenurkunde des Chorverbands

Ein Höhepunkt des Abends war die Überreichung der Ehrenurkunde durch Günte Hopfensitz an Bruno Dolderer im Namen des Deutschen Chorverbands zum 100-jährigen Bestehen. Hopfensitz betonte: „Möge der Sängerkranz auch in Zukunft ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens in der Region sein.“