Sängerfasching in Aalen-Hofherrnweiler

Die Chorvereinigung Sängerkranz lädt am Samstag, 27. Januar, 19.30 Uhr wieder in ihr Sängerheim ein. Die Besucher erwarten Chorvorträge, Büttenreden und sonstige Attraktionen. Für die Stimmung und Tanzmusik sorgt in die Tanzband Kir Royal. Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Abgeschlossen wird die Faschingszeit mit einem Kehraus am Dienstag, 13. Februar, 16 Uhr, ebenfalls mit Musik und Tanz bei freiem Eintritt.