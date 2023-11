Nicola Zahner sorgt für große Erleichterung bei der TSG

Fußball-Verbandsligist TSG Hofherrnweiler-Unterrombach hat das letzte Heimspiel des Jahres mit 1:0 gegen den Vorletzten FV Biberach gewonnen. Das Tor des Tages erzielte Mittelfeldspieler Nicola Zahner in der 67. Minute.

TSG kommt gut ins Spiel

Die TSG ist momentan die Mannschaft der Stunde in der Verbandsliga. In den vergangenen vier Spielen holte man zehn von möglichen zwölf Punkten. Dadurch konnte der Anschluss ans Mittelfeld hergestellt werden. Wer auf dem Kunstrasenplatz auf ein Torspektakel gehofft hatte, sah sich getäuscht. Die Partie war geprägt von vielen intensiven Zweikämpfen, eben Abstiegskampf pur, zwischen dem vor dem Spiel 13. (TSG) und 15. In der Anfangsphase trat die TSG dominant auf. Benjamin Schiele hatte in der 15. Minute die große Chance zur Führung, doch Biberachs Torhüter Alexander Beck parierte stark. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit war die Partie dann ausgeglichener, gefährliche Torchancen konnten nicht kreiert werden. So stand es zur Pause 0:0.

Die TSG freut sich über den 1:0-Treffer von Nicola Zahner (Foto: tim )

Zahner trifft zum 1:0

Die TSG kam gut aus der Kabine und setzte den FV Biberach frühzeitig unter Druck. Es dauerte bis zur 67. Minute, bis sich die TSG dann für einen sehr guten Auftritt endlich belohnen konnte. Nicola Zahner zog auf Höhe des Sechzehners ab und traf ins lange Eck zur viel umjubelten 1:0-Führung. Nur drei Minuten nach dem Führungstreffer wäre fast das 2:0 gefallen. Nach einem scharf getretenen Freistoß von Nicola Zahner, zwang einen Biberacher seinen eigenen Torhüter Alexander Beck zu einer überragenden Parade. In der 72. Minute hatte der eingewechselte Johannes Eckl, der für viel Schwung sorgte, das 2:0 auf den Fuß. Doch fallen sollte es nicht. So blieb es weiterhin beim knappen 1:0. In der Schlussphase ging Biberach ins Risiko, gefährlich sollte es aber nicht mehr werden. Die TSG-Abwehr um Kapitän Johannes Rief hatte jederzeit alles unter Kontrolle. So blieb es am Ende beim 1:0 für die TSG. „Es war definitiv kein fußballerischer Leckerbissen, sondern viel Arbeit und Kampf von beiden Mannschaften. Man hat ein wenig gemerkt, dass der Druck für beide hoch ist. Keiner wollte verlieren. Wir sind gut reingekommen ins Spiel, mit zwei, drei guten Aktionen“, so TSG-Trainer Patrick Faber. Dabei fügte er an, dass man das Spiel dann bis zur Halbzeit aber ein wenig hergeben, und zu viele Standardsituationen zugelassen habe. „In Hälfte zwei haben wir dann aber die richtige Reaktion gezeigt: Wir sind höher angelaufen, waren mutiger und hatten mehr Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte. Es war ein sehr schönes Tor von Nicola Zahner. Erfreulich ist, dass uns in solch einem Spiel auch mal ein Tor zum Sieg reicht“; freute sich Patrick Faber.

Johannes Rief: „Es war das Spiel, das wir erwartet hatten“

Kapitän Johannes Rief sprach von einer schwierigen Partie: „Wir wussten, dass Biberach ein wenig mit dem Rücken zur Wand steht und dementsprechend auftritt. Es war das Spiel, das wir erwartet hatten. Wenn lang die Null steht, dann haben wir immer Chancen, um Akzente nach vorne zu setzen. Das 1:0 ist zum Glück gefallen und in Summe war es dann auch verdient.“ Mit 18 Punkten rangiert die TSG nach 14 Saisonspielen auf dem zwölften Tabellenplatz. Bis zur Winterpause stehen nun noch zwei Auswärtspartien an. Am kommenden Samstag, zum Abschluss der Hinrunde, geht es zur Sport-Union Neckarsulm. Spielbeginn ist um 14 Uhr.

TSG: Barth - Weisensee, Rief, Lechleitner, Christlieb - Fichtner (62. Rieger), Brenner, Köhnlein (85.), Zahner - Schiele (62. Eckl) - Nuhanovic (90.+1 Janik)

Tor: 1:0 Zahner (67.).