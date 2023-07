Die Kreissparkasse Ostalb unterstützt die Jugend– und Nachwuchsarbeit der TSG Hofherrnweiler–Unterrombach mit einer Spende in Höhe von 1.000 Euro.

Mit der Spende will die Kreissparkasse Ostalb kurz vor Beginn der neuen Verbandsligasaison, die von der 1. Mannschaft der TSG Hofherrnweiler–Unterrombach im Sparkassen–Stadion auf dem vereinseigenen Sportgelände gespielt wird, nicht nur ihre Verbundenheit mit den aktiven Fußballern, sondern auch mit dem Fußball–Nachwuchs zeigen. Direktor Michael Hirsch, bei der Kreissparkasse Ostalb verantwortlich für das gesamte Privatkundengeschäft: „Die Unterstützung der Jugend– und Nachwuchsarbeit ist uns ein ganz besonderes Anliegen. Deshalb geht unsere 1.000 Euro–Spende zu 100 Prozent in die Jungendförderung und kann für Trainingslager, Ausrüstungsgegenstände oder auch einen gemeinsamen Ausflug verwendet werden. Mit rund 370 Kindern und Jugendlichen in 17 Mannschaften im aktiven Spielbetrieb zeigt die TSG ein äußerst umfangreiches und absolut vorbildliches Engagement, das jede Unterstützung verdient.“

Jürgen Kolb und Alfred Dietterle, Sportliche Leiter im Bereich Jugendfußball, bedankten sich gemeinsam mit den jungen Fußballern der F–Jugend und der Bambinis: „Diese Anerkennung und Wertschätzung unseres ehrenamtlichen Engagements für die Fußball–Kids freut und motiviert uns sehr. 34 Trainer, inklusive Torwart– und Athletiktrainer, arbeiten Woche für Woche mit unserer Fußballjugend, die eine der größten und erfolgreichsten auf der Ostalb ist. Da ist jeder finanzielle Zuschuss hilfreich und mehr als willkommen. Vielen Dank an die Sparkasse, die uns schon seit vielen Jahren zuverlässig unterstützt“, so die Sportlichen Leiter.