Klaus Krehlik wird hauptamtlicher Geschäftsführer bei der TSG

Einen bedeutenden Schritt hat die TSG Hofherrnweiler–Unterrombach mit der Einstellung von Klaus Krehlik als hauptamtlichem Geschäftsführer gemacht. „Es geht bei uns derzeit vieles in die richtige Richtung“, erzählt der TSG–Vorsitzende Achim Pfeifer.

Nachdem im letzten Jahr bereits ein neuer Rasenplatz gebaut wurde, ein Stadion in Planung ist und der Name des Vereinsgeländes erfolgreich neu als „Fritz–Sportpark“ vermarktet wurde, setzt der Verein aus der Weststadt nun ein weiteres Ausrufezeichen. Diese Entscheidung markiert einen wichtigen Meilenstein für den Verein, der sich verstärkt auf die Entwicklung und den Ausbau seiner Strukturen konzentriert. Klaus Krehlik bringt langjährige Erfahrung in der Vereinsverwaltung mit. Bereits seit 2007 ist Krehlik im Verein und war dort als Trainer und später Abteilungsleiter Jugendfußball tätig. 2011 folgte dann mit der Ernennung zum Marketingvorstand der nächste Schritt. Bis zuletzt war er als stellvertretender Vorsitzender tätig. In den letzten Jahren absolvierte der TSGler eine Ausbildung zum Vereinsmanager, die er im Herbst abschließen wird. Erfahrung in der Vereinsorganisation bringt Klaus Krehlik also zu Genüge mit. „Meine Hauptaufgaben werden neben den Bereichen IT, Digitalisierung und Infrastruktur die Mitgliederverwaltung, Marketing sowie Finanzen sein“, erklärt das TSG–Urgestein, das sich auf seine neue Aufgabe freut. „Mit Achim als Vorstand arbeite ich schon seit 12 Jahren eng bei der TSG zusammen. Dass ich mich nun hauptamtlich im Verein engagieren kann, erfüllt mich mit viel Motivation.“

Achim Pfeifer zeigte sich hocherfreut über diese wegweisende Veränderung und betonte die Bedeutung dieser Entwicklung: „Die TSG hat sich immer als eine starke und dynamische Gemeinschaft verstanden. Mit der Ernennung von Klaus Krehlik zum hauptamtlichen Geschäftsführer gehen wir einen entscheidenden Schritt in Richtung professioneller Strukturen. Klaus' umfangreiche Expertise wird es uns ermöglichen, den Verein auf eine neue Stufe zu heben.“

Die Position von Klaus Krehlik wird ab sofort Sonja Ruf übernehmen, die bisher im Vorstand für innere Angelegenheiten verantwortlich war. Sie wird gemeinsam mit Tobias Hegele das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden bekleiden. Unterstützt wird der neue Geschäftsführer von Christine Winter, die in gut zwei Jahren nach dem Ende ihrer Elternzeit als hauptamtliche Leiterin der Geschäftsstelle und sportliche Leiterin Kurssysteme zur TSG zurückkehren wird. Die Entscheidung, einen hauptamtlichen Geschäftsführer einzustellen, unterstreicht die Ambitionen der TSG, sich weiter zu entwickeln und ihre Präsenz in der Sportgemeinschaft zu stärken. Klaus Krehlik wird eine zentrale Rolle bei der Umsetzung dieser Pläne spielen, indem er die organisatorischen Abläufe optimiert, Partnerschaften ausbaut und die Vereinsaktivitäten auf eine breitere Basis stellt. Der Verein hat in den letzten Jahren eine beachtliche Entwicklung durchlaufen und freut sich nun auf die nächsten Schritte in dieser aufregenden Reise. Die TSG bleibt ihrer Mission treu, Menschen durch Sport und Gemeinschaft zusammenzubringen.