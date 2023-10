Hofherrnweiler kommt zu Hause unter die Räder

Bittere Niederlage für Verbandsligist TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Die Mannschaft von Trainer Patrick Faber hat zu Hause mit 1:6 gegen Türkspor Neckarsulm verloren.

Frühe TSG-Führung

Dass die TSG dieses Spiel mit fünf Toren Unterschied verlieren würde, hatte wohl kaum ein Fan der Weststädter nach den ersten zehn Minuten gedacht. Der Start hätte für die Faber-Elf nicht besser laufen können. Bereits der erste Angriff nach wenigen Minuten war vielversprechend, letztendlich aber nicht genau genug ausgespielt. Kurz darauf korrigierten die Weilermer ihre Nachlässigkeit aus dem ersten Versuch und schlugen früh zu. Nach einer starken Ecke von Nico Zahner stand Fabian Janik richtig und köpfte aufs lange Eck ein.

Neckarsulm dreht das Spiel

In der Folge war die Heimmannschaft dann aber zu sehr auf die Ergebnissicherung bedacht und wurde passiv. Die mit dem individuell wohl besten Kader der Verbandsliga bestückten Neckarsulmer näherten sich immer mehr dem Kasten von Joshua Barth an und verzogen nach einer Viertelstunde noch knapp. Nach einer guten halben Stunde ließ dann Shkemb Miftari eine flache Hereingabe clever für Ouadie Barini, früher beim VfR Aalen aktiv, durch. Dieser vollendete sicher ins Eck. Türkspor blieb weiterhin druckvoll und noch vor der Pause drehte der Gast das Spiel komplett. Nach 40 Minuten traf zunächst Kapitän Hakan Kutlu, kurz darauf Cristian Giles Sanchez.

Drei Tore in den letzten 15 Minuten vor der Pause machten den Gastgebern auch nach Wiederanpfiff klar zu schaffen. Denn keine fünf Minuten waren gespielt, als Neckarsulm den Deckel draufmachte. Eine Ecke wurde direkt an den Strafraumrand geschlagen, wo Enes Türköz mit viel Risiko direkt durchzog und sehenswert traf. Im direkten Gegenzug hätte die TSG noch ein letztes Mal herankommen können, aber Schiele traf den technisch anspruchsvollen Ball in aussichtsreicher Position nicht und Tim Brenners Schuss wurde abgeblockt.

Ab diesem Zeitpunkt spielte beinahe nur noch der Gast. Nun häuften sich leichte Fehler im Spielaufbau, die Neckarsulm dankend annahm. Zehn Minuten vor Schluss packte Defensivmann Marcel Hofrath einen unfassbaren Strahl aus. Gut 25 Meter vor dem Tor nahm er wie zuvor Enes Türköz volles Risiko und schickte einen hoch angesetzten Flatterball auf die Reise Richtung Kasten. Die Kugel senkte sich im letzten Moment hinter Barth an die Unterkante der Latte und hinter die Linie.

Ein Tag zum Vergessen

Den Deckel auf einen Tag zum Vergessen aus Sicht der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach setzte Bahadir Özkan mit dem 1:6 kurz vor Schluss. Neckarsulm verbessert sich vor seinen Lokalrivalen von der Sport-Union auf Rang sieben, die TSG steht mit acht Punkten aus zehn Spielen auf Rang 13 und vorerst weiter auf einem Abstiegsplatz. Für die Mannschaft gilt es nun, das Spiel schnellstmöglich aus dem Kopf zu bekommen, um in der kommenden Woche gegen Aufsteiger Maichingen Wiedergutmachung zu leisten. Dann tritt die TSG am Sonntag um 15.30 Uhr im Sindelfinger Teilort an.

TSG: Barth – Fichtner, Lechleitner, Janik, Schwarzer – Köhnlein (65. Sigloch), Zahner, Brenner (60. Haas), Baran (60. Eckl), Nuhanovic – Schiele (60. Rembold)