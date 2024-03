Aalen-Hofherrnweiler - Erst vor ein paar Tagen ist die Winterpause im Fußball zu Ende gegangen, da wird schon an der Saison 2024/25 getüftelt. So auch beim Verbandsligisten TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Ab der kommenden Saison wird Ex-Profi Bastian Heidenfelder neuer Co-Trainer von Patrick Faber.

Daniel Serejo bleibt im Verein

Der aktuelle Co-Trainer Daniel Serejo bleibt dem Verein erhalten und wird die Trainingsphilosophie der Verbandsligamannschaft gemeinsam mit den Trainern Christoph Merz und Daniel Beck innerhalb der U23 und der U19 forcieren. Dabei ist er für regelmäßige taktische Trainingseinheiten, Spielbeobachtung, Spielanalysen und Trainerfeedbacks verantwortlich.

Beide Parteien freuen sich auf den Wechsel

In den vergangenen Wochen hatte man sich bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach Gedanken gemacht, wie man sich weiter professionalisieren, und auch den Trainerstab erweitern könne. „Innerhalb der Mannschaft haben wir Gespräche geführt und dabei sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass uns frischer Wind gut tun würde. Von Daniel Serejo kam der Vorschlag, dass die Co-Trainer-Position neu besetzt wird von jemandem, der von außen kommt und neue Impulse setzt“, berichtet der Sportliche Leiter Christoph Discher. So wurden schließlich die Gespräche mit Bastian Heidenfelder geführt. Trainer Patrick Faber und Bastian Heidenfelder kennen sich schon lange. Beim TSV Essingen haben beide eineinhalb Jahre zusammengespielt. „Da es bei ihm beruflich eine Veränderung gibt, war für uns die Chance vorhanden, ihn zu uns zu holen. Von seiner Erfahrung aus vielen Profijahren erhoffen wir uns natürlich eine Menge“, so Christoph Discher. Bastian Heidenfelder freut sich schon auf seine neue Aufgabe. „Ich habe Bock drauf. Doch das wird eine Umstellung für mich, denn arbeiten zu gehen und danach dreimal die Woche noch Training, inklusive Spiel am Wochenende habe ich so noch nie gehabt. Aber ich freue mich sehr darauf.“

15 Jahre beim 1. FC Heidenheim

Bastian Heidenfelders aktive Spieler-Karriere ging von 2005 bis 2016. Mit dem 1. FC Heidenheim stieg er 2009 in die 3. und 2014 in die 2. Bundesliga auf, wo er als Spieler der zweiten Mannschaft noch ausgeholfen hatte. Sein Vertrag wurde damals aber nicht verlängert. Danach spielte er noch eineinhalb Jahre beim TSV Essingen. Ab dem 1. Januar 2016 wurde Bastian Heidenfelder beim FCH schließlich der sportliche Assistent von Vorstandsvorsitzendem Holger Sanwald, später dann Sportlicher Leiter. „Ich habe dann aber schnell gemerkt, dass ich auf den Platz zurück muss. Ich habe mit Holger damals gesprochen und schließlich wurde eine Lösung gefunden.“ Seit 2017 war Bastian Heidenfelder Co-Trainer der U19 und von 2017 bis 2022 zudem noch stellvertretender Leiter im HARTMANN Nachwuchsleistungszentrum. Ab September 2022 besetzte er die damals neu geschaffene Stelle als Übergangstrainer. Dieser sorgt dafür, dass Spielern aus dem HARTMANNNachwuchsleistungszentrum der Sprung in den Profibereich erleichtert wird. „Diese Aufgabe und meine Tätigkeit als U19-Co-Trainer werde ich noch bis zum 30. Juni ausführen. Danach geht es dann bei der TSG los“, erklärt Bastian Heidenfelder.

Heidenfelder bringt FCH-DNA mit

Zunächst gilt die Zusage für die kommende Saison. Aber wenn es für beide Parteien passt, könne man sich auch ein längerfristiges Engagement vorstellen. Von Bastian Heidenfelders Verpflichtung erhofft man sich bei der TSG eine gewisse Euphorie zu entfachen. „Bastian Heidenfelder bringt die FCH-DNA zu uns. Er ist bodenständig und offen. Mit Mut, Leidenschaft und Kampfgeist passt er wunderbar zu unserem Verein. Wenn die Mannschaft merkt, dass sich der Verein weiterentwickelt, kann ihr das auch nochmals einen Schub geben“, erklärt Christoph Discher. Bastian Heidenfelder sieht bei der TSG eine Menge Potential. „Da ich Patrick Faber und Daniel Serejo kenne, habe ich den Weg der TSG verfolgt. Auch in Heidenheim hat die TSG einen guten Ruf. Ich sehe zwischen beiden Vereinen gewisse Parallelen. Klar ist der FCH Bundesligist und die TSG Verbandsligist, aber ich weiß, wie Holger Sanwald angefangen und den Weg bestritten hat.“ Wie er ergänzt, könne eine positive Energie und ein positiver Glaube viel bewegen. „Da habe ich viel vom 1. FC Heidenheim mitgenommen“, so Bastian Heidenfelder.

Bis zum Saisonende wird Patrick Faber dann aber noch gemeinsam mit Daniel Serejo an der Seitenlinie das Sagen haben. Ab der kommenden Saison wolle man mit Daniel Serejo den Ausbau schaffen, Inhalte in die zweite Mannschaft und die Jugend zu integrieren, um eine einheitliche Spielphilosophie zu generieren. Ihm zur Seite stehen wird weiterhin der Koordinator U18/U19 Marc Ruppert, der planerisch eng mit dem Trainerstab zusammenarbeitet. „Daniel wird weiterhin eine sehr bedeutende Rolle in unserem Konstrukt spielen. Gerade in der Durchlässigkeit von unserer überwiegend erfolgreichen Jugend in den aktiven Bereich haben wir noch enormes Potenzial“, berichtet TSG-Vorstand Achim Pfeifer.

Bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach tut sich also eine Menge und sportlich geht es auf und abseits des Rasens bergauf. Die Mannschaft überzeugt derzeit sportlich und ist seit sechs Spielen unbesiegt – und auf der Trainerbank möchte man mit der Verpflichtung von Bastian Heidenfelder dafür sorgen, dass das Team auf das nächste Level gebracht wird.

Für die kommende Saison ist die TSG folgendermaßen aufgestellt: Trainer Patrick Faber (Trainer erste Mannschaft), Bastian Heidenfelder (Co-Trainer erste Mannschaft), Christoph Merz (Trainer zweite Mannschaft) Erol Sabanov und Ansgar Schmid (beide Torwarttrainer erste Mannschaft), Frank Metz und Thomas Vogler (beide Physiotherapeuten), Andreas Zinkstein (Betreuer), Mario Katinic (Abteilungsleiter), Christoph Discher (Sportlicher Leiter), Daniel Serejo (Bindeglied zwischen der ersten und zweiten Mannschaft, sowie der U19), Marc Ruppert (Koordinator U18/U19).