Dorfmerkingen setzt sich auch im Ostalb–Derby durch

Jubel auf der einen — Enttäuschung und Ratlosigkeit auf der anderen Seite. Die Sportfreunde Dorfmerkingen haben das Ostalb–Derby bei der TSG Hofherrnweiler–Unterrombach klar mit 3:0 gewonnen. Überschattet wurde die Partie von einem heftigen Kopf–Zusammenprall zwischen Nico Zahner und Sangar Aziz. Beide Spieler wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Erst ein strittiger Elfmeter — dann ein heftiger Zusammenprall

Bereits in der Anfangsphase durfte sich TSG–Torhüter Jakob Pfleiderer zweimal auszeichnen. In der fünften Minute parierte er stark gegen Onur Mutlu, der von einem Abwehrschnitzer profitierte. Sekunden später war es Sangar Aziz, der an Pfleiderer scheiterte. Wiederum nur ein paar Augenblicke hatte auch die TSG die erste Chance. Der Abschluss von Nico Zahner ging aber am Tor vorbei. In der zwölften Minute gab es dann den ersten richtigen Aufreger des Spiels. SfD–Stürmer Daniel Nietzer wurde im Strafraum von Fabian Janik gefoult. Schiedsrichter Tobias Lauber entschied zum Ärger der TSG auf Elfmeter. „In meinen Augen war es ein klarer Elfmeter. Ich wurde unten klar getroffen. Die Spieler der TSG sahen das anders und meinten, dass es nicht ausreicht für einen Elfmeter. Er hat mich berührt — und so hab ich das dankend angenommen.“ Kapitän Marc Gallego übernahm die Verantwortung und traf sicher zum 1:0. In der 17. Minute kam es dann zum Zusammenprall. Minutenlang wurden Zahner und Aziz auf dem Platz behandelt. Nach einer rund siebenminütiger Unterbrechung ging es zur Verwunderung aller mit Schiedsrichter–Ball weiter. Eigentlich hatte Schiedsrichter Lauber vor der langen Unterbrechung auf Freistoß für die TSG entschieden. In der 36. Minute konnte die TSG zum zweiten Mal an diesem sonnigen Samstagnachmittag jubeln. Mit Unterstützung des Pfostens traf Nietzer ins lange Eck zur 2:0–Führung. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit prüfte Janik Dorfmerkingens Schlussmann Christian Zech, der aber problemlos parierte. Die TSG war nun etwas besser im Spiel, Chancen wurden aber nicht kreiert. So stand es zur Pause 2:0 für Dorfmerkingen.

Die TSG wird stärker

Patrick Faber reagierte und wechselte zweimal. Für Veljko Milojkovic und Jonas Christlieb kamen Magnus Haas und Dino Nuhanovic. Dieser belebte das Offensivspiel auch direkt. Mit viel Schwung startete die TSG in Durchgang zwei, ohne allerdings zwingend vor dem Tor zu werden. In der 51. Minute prüfte Nietzer Torhüter Pfleiderer. Die Uhr tickte und tickte nun gegen die TSG. Es lief bereits die 73. Minute als Janik die große Chance zum Anschlusstreffer hatte. Den Kopfball parierte Zech allerdings überragend. Drei Minuten später schoss Julian Köhnlein, der in Hälfte zwei auf der linken Seite viel Betrieb machte, das Leder knapp am Tor vorbei. Hofherrnweiler hatte die Hoffnung auf Zählbares noch nicht ganz aufgegeben.

Daniel Nietzer macht alles klar

Doch Nietzer machte diese Augenblicke später zunichte. Nach Flanke von Gallego auf der linken Seite, traf der Stürmer per Kopf zum 3:0. (77. Minute). Die TSG hatte noch die ein oder andere Möglichkeit zum Ehrentreffer, doch dieser sollte nicht gelingen. Somit bleibt die Mannschaft von Trainer Patrick Faber auch im vierten Pflichtspiel der Saison ohne eigenes Tor. „Wir sind brutal enttäuscht. Wir hatten uns viel vorgenommen für den heutigen Tag und das große Ziel, wieder zurück in die Erfolgsspur zu kommen. Der Start war natürlich denkbar unglücklich. Der Elfmeter war für mich aus der Ferne äußerst fraglich. Mit der zweiten Aktion macht Dorfmerkingen dann das 2:0. In Durchgang eins waren wir aber auch nicht in der Lage, Druck aufzubauen und torgefährlich zu werden. Wir sind dann ganz gut aus der Kabine rausgekommen. Dann ist das Spiel ein wenig vor sich hingeplätschert — und kurz vor dem Ende machen die Sportfreunde dann eiskalt das 3:0“; so TSG–Trainer Patrick Faber.

Ganz anders ist die Stimmungslage bei Dorfmerkingens Trainer Stefan Schill, nach dem vierten Pflichtspielsieg hintereinander: „Wir freuen uns natürlich über den Derby–Sieg. Wir wussten von Anfang an, dass wir eine gute kompakte Mannschaftsleistung benötigen. Das haben wir sehr gut umgesetzt. Vorne können wir Tore schießen, das wissen wir. Das war dann auch der Ausschlag zum Sieg.“ Gewidmet wurde der 3:0–Sieg Sangar Aziz: „Wir wollten den Sieg unbedingt für ihn erreichen, damit wir ihm ein Siegerbild schicken können. Das ist uns zum Glück auch gelungen. Wir wünschen ihm und natürlich auch Nico Zahner alles Gute, dass hoffentlich nicht Schlimmeres ist.“

TSG: Pfleiderer - Weisensee, Rief, Lechleitner (67. Schwarzer), Christlieb (46. Haas) - Janik, Baran (75. Fichtner), Zahner (23. Eckl), Rieger, Köhnlein - Milojkovic (46. Nuhanovic)