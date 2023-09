Die TSG holt ersten Punkt der Saison

In gleisender Mittagssonne kam es am Samstag zum Duell der Faber–Elf mit der TSG Tübingen. Dabei lag der Fokus vor der Partie zunächst besonders auf drei Personalien. Im Tor stand bei den Hausherren erneut Jakob Pfleiderer, der den verletzten Joshua Barth ersetzte. Spielmacher Nicola Zahner war nach seinem Zusammenprall in der letzten Woche wieder rechtzeitig fit geworden und war direkt wieder in der Startformation. Auf Seiten der Tübinger lief mit Jan Rieger ein Spieler auf, der einen Großteil seiner Jugend am Sauerbach gespielt hatte und berufsbedingt nun in der Universitätsstadt lebt.

Beide Teams tasteten sich zu Spielbeginn erst einmal ab und wollten bei hohen Temperaturen mit den Kräften haushalten. Folglich gab es in den ersten 20 Minuten keine größeren Torchancen. Nach einer guten halben Stunde hatte die TSG Tübingen dann die erste Gelegenheit nach einem Standard. Am Fünfereck stand ausgerechnet Jan Rieger und nickte zur überraschenden Führung ein.

Davon angestachelt wirkte die Heimmannschaft in der Folge wie ausgewechselt und kam direkt zum Ausgleich. Aus ähnlicher Position wie die Tübinger zuvor löffelte Zahner die Kugel an den Fünfer. Riefs Kopfball landete noch am Pfosten, den Abpraller netzte Cornelius Fichtner ein. Kurz darauf brach Julian Köhnlein über die rechte Seite durch und legte in den Rückraum. Nicola Zahner zog direkt ab und traf unten links zur Führung. Wiederum nur wenige Minuten später hatte Köhnlein sogar die Chance auf das 3:1. Mit seinem Lupfer zielte er allerdings etwas zu hoch.

Nach dem Seitenwechsel fing sich der Gast wieder und war defensiv deutlich besser sortiert. Zunächst gab es keine größeren Torchancen. Nach einer guten Stunde kam Tübingen dann aus dem Nichts zum Ausgleich. Mit einem wuchtigen Kopfball versenkte Tim Steinhilber den Ball im Netz. Die TSG Hofherrnweiler–Unterrombach setzte noch einzelne Nadelstiche, Tübingen war nun aber besser im Spiel. Gegen Ende der Partie konnte sich die Mannschaft aus der Weststadt dann bei Jakob Pfleiderer bedanken, der nach 80 Minuten mit seiner linken Pranke reflexartig abwehrte. Die Punkteteilung ist alles in allem leistungsgerecht. Während Hofherrnweiler–Unterrombach vor der Pause eine höhere Führung verpasste, versäumte Tübingen in der Schlussphase die Chance auf den Sieg.

Nächsten Samstag kommt es im Fritz–Sportpark in Hofherrnweiler dann zum dritten Heimspiel hintereinander. Gegner wird dann um 15.30 Uhr der TV Echterdingen sein.

TSG: Pfleiderer – Schwarzer, Rief, Lechleitner, Janik – Fichtner, Zahner, Köhnlein (78. Baran), Rieger (65. Rembold), Haas (65. Christlieb) – Schiele (53. Nuhanovic)