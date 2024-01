Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach würdigt zwei besondere Mitglieder

Das neue Jahr ist erst wenige Tage alt, doch bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach reiht sich ein Ereignis an das nächste. Erst die Sportgala an Neujahr in der Ulrich-Pfeifle-Halle, dann das große Ostalb-Gardetreffen in derselben Halle und als drittes die Umbenennung zweier Hallen bei der TSG.

Mit 60 geladenen Gästen wird gefeiert

Die frisch renovierte „Stock-Fachmann-Halle“ heißt künftig „Else-Storn-Halle“ und aus der „Turn- und Sporthalle“ wird die „Reinhold-Wengert-Festhalle.“ Sowohl Else Storn, als auch Reinhold Wengert waren zwei große Persönlichkeiten bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. „Wir wollen die Hallen umbenennen und zwei großen Persönlichkeiten der TSG-Geschichte damit Respekt, Dank und Anerkennung zollen“, würdigt TSG-Vorsitzender Achim Pfeifer die beiden. Das rote Band vor der künftigen „Else-Storn-Halle“ haben die Töchter von Else Storn und Reinhold Wengert durchgeschnitten: Else Auchter und Isolde Gosgilion. Mit rund 60 geladenen Gästen wurde die Umbenennung der beiden Hallen gefeiert.

76 Jahre lang Mitglied im Verein

Else Storn war bis zu ihrem Tod im Mai 2017 im Alter von 94 Jahren insgesamt 76 Jahre lang Mitglied bei der TSG. Über 50 davon war sie Übungsleiterin im Kinder-, Frauen- und Leistungsturnen. „Sie war hilfsbereit, gerechtigkeitsbewusst und hatte eine hohe Auffassungsgabe“, erinnert sich TSG-Vorstand Achim Pfeifer in seiner Laudatio an Else Storn zurück. Vor ihrer Trainer- und Übungsleitertätigkeit bei der TSG, respektive TSF, war sie aktive Sportlerin beim VfR Aalen und beim MTV Aalen.

Sie war Leichtathletin, Handballerin und Schwimmerin. „Else Storn war aber auch Funktionärin. Sie war ab 1963 für einen Zeitraum von 40 Jahren bei der TSG auch im Turnausschuss, im Technischen Ausschuss sowie im Hauptausschuss Mitglied“, berichtet Achim Pfeifer.

Entsprechend erhielt sie viele Würdigungen und Auszeichnungen. Nun wurde ihr zu Ehren die renovierte „Stock-Fachman-Halle“ in „Else-Storn-Halle“ unbenannt. Die Sanierungskosten belaufen sich dabei auf rund 30 000 Euro. „Diese werden wir aber deutlich reduzieren, da wir die Sportförderungsrichtlinien der Stadt Aalen und des Württembergischen Landessportbunds nutzen. Dabei werden hier die eigenen Aufwendungen durch Eigenleistungen einberechnet“, erklärt Achim Pfeifer.

Reinhold Wengert war 21 Jahre lang Vorsitzender

Reinhold Wengert war der Vorsitzende, der mit 21 Jahren die längste Amtszeit der TSG inne hatte. 1955 wurde er Vorsitzender der damaligen TSF Hofherrnweiler und führte den Verein in die Fusion mit dem TV Unterrombach im Jahr 1973 und somit zur TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Bis 1976 war er schließlich Vorsitzender.

In dieser Zeit entwickelte sich die Mitgliederzahl von anfangs 236 auf mehr als 1600. Mitglied im Verein war Reinhold Wengert bereits seit 1939. Bevor er Vorsitzender wurde, bekleidete er vier Jahre lang das Amt des Schriftführers. Auch Reinhold Wengert erhielt für seine Verdienste viele Würdigungen und Auszeichnungen. Im Oktober 1993 starb er im Alter von 65 Jahren.

„Reinhold war ein Macher. Ein großer Funktionär, seine Lebensleistung bleibt unvergessen. In den 21 Jahren, in denen er als Vorsitzender die Verantwortung für diesen Verein getragen hat, hat er immens viel erreicht“, so Achim Pfeifer. Dabei fügte er noch an, dass zu jener Zeit immense Leistungen vollbracht worden sind. „Die Namensgebungen unserer Hallen tragen dazu bei, dass diese beiden großen Persönlichkeiten des Vereins stellvertretend für alle Identität in unsere Mitte bringen. Es sind Gemeinsamkeiten gegen das Vergessen.“