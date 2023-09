Das dritte Heimspiel in Folge steht für die TSG an

Aller guten Dinge sind drei — die TSG Hofherrnweiler–Unterrombach empfängt im dritten Heimspiel in Folge den Verbandsliga–Aufsteiger TV Echterdingen im heimischen Sparkassen–Stadion. Die Partie des fünften Spieltags wird um 15.30 Uhr im FRITZ–Sportpark in Aalen–Hofherrnweiler von Schiedsrichter Daniel Traub angepfiffen.

Vor fast fünf Jahren trafen beide Mannschaften zuletzt aufeinander

Zuletzt gab es diese Partie zwischen der TSG und dem TSV Echterdingen in der Landesliga–Saison 2018/19. Damals entführte die TSG drei Punkte aus dem Goldäcker und feierte am Ende den Aufstieg in die Verbandsliga–Württemberg. Fast fünf Jahre später, kommt es wieder zu diesem Duell. Der TV Echterdingen sicherte sich über die Relegation ein Ticket für die Verbandsliga. Trainer Giuseppe Iorfida ist auf der Ostalb kein Unbekannter. Als Spieler schnürte er seine Kickschuhe für die Sf Dorfmerkingen und den 1. FC Normannia Gmünd. Seit 2020 ist er Cheftrainer bei den Schwarz–Gelben.

Farnerud ist nach Echterdingen gewechselt

In der Sommerpause konnte sich der TVE mit namhaften Spielern verstärken, um das Ziel Klassenerhalt zu schaffen. Mit dem Transfer von Ex–Profi Alexander Farnerud ist den Verantwortlichen des TV hier ein absoluter Coup gelungen. Der ehemalige schwedische Nationalspieler feierte in der Saison 2006/07 mit dem VfB Stuttgart die Deutsche Meisterschaft. Heute verstärkt er das Mittelfeld der Iorfida–Elf. Zuletzt war Farnerud aufgrund einer Roten Karte gesperrt. Dass er seiner Mannschaft fehlt, zeigte die deutliche 2:7–Niederlage zuletzt gegen den Mitaufsteiger TSV Oberensingen. Ob er gegen die TSG auflaufen wird, bleibt abzuwarten.

Die Leistungskurve zeigt in die richtige Richtung

Patrick Faber und sein Team konnten im letzten Heimspiel gegen die TSG Tübingen den ersten Punkt in dieser noch jungen Saison einfahren. Nach einer starken ersten Halbzeit musste man sich mit einem Zähler zufriedengeben. Aufgrund des Spielverlaufs war es eine gerechte Punkteteilung, auf die man bei der TSG jedoch aufbauen kann. Die Leistungskurve zeigt in die richtige Richtung. Nun gilt es gegen den TV Echterdingen nachzulegen und vom Heimvorteil zu profitieren. „Wir haben gegen Tübingen gezeigt, dass wir effektiv sein können. Die Tore waren gut herausgespielt. Jetzt müssen wir die Defensivarbeit verbessern und kompakter stehen, damit wir die Anzahl der Gegentore minimieren. Dies ist nicht immer einfach, da die Gegner auch über ausreichend Qualität verfügen, aber im Kollektiv schaffen wir das“, sagt Patrick Faber.

Der TSG–Trainer muss aller Voraussicht nach am kommenden Samstag auf Tim Brenner und Hannes Borst verzichten. Ansonsten kann Faber aus dem Vollen schöpfen. „Wir haben unter der Woche gut gearbeitet. Das Selbstvertrauen und die Selbstverständlichkeit kommen nach und nach wieder zurück. Wir wollen gegen Echterdingen den ersten Heimsieg in dieser Saison einfahren. Jeder muss sich voll und ganz auf seine Aufgaben fokussieren, damit wir unseren Plan durchziehen können. Ich hoffe, dass mit unserer Leistung der Funke auf die Zuschauer überspringt und wir von außen positive Stimmung wahrnehmen können. Dies pusht die Mannschaft und könnte das Zünglein an der Waage werden“, sagt Faber abschließend.