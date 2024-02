Die Handballer der SG Hofen/Hüttlingen haben das intensive und jederzeit spannende Auswärtsspiel beim SC Vöhringen mit 23:25 verloren.

80 Tore bekamen die Fans im Hinspiel beim 48:32-Erfolg der SG2H-Herren zu sehen. Wer in der Sporthalle Sportpark auf ein ähnliches Spektakel gehofft hatte, sollte ein wenig enttäuscht werden. Dass es letztlich „nur“ 48 Tore wurden lag zum einen an den starken Torhüterleistungen auf beiden Seiten, allen voran aber an der inkonsequenten Chancenverwertung seitens der SG Hofen/Hüttlingen. Insgesamt gab es 34 Fehlwürfe, der sonst so starken Offensive. „Vorne haben wir nie in unser gewohntes schnelles Spiel hineingefunden. Es gab 34 Fehlwürfe: In drei Spielen darf man die haben, aber nicht in einem. So verliert man ein Spiel mit zwei Toren, das definitiv nicht hätte sein müssen“, so Trainer Matthias Haas nach der Partie.

Überragende Torhüterleistungen

Im Mittelpunkt standen am Samstag drei Torhüter: Paul Bürgermeister und Oliver Sauer aufseiten der SG Hofen/Hüttlingen und Andrei Mitrofan für den SC Vöhringen. Alle drei zeigten teils spektakuläre Paraden. Dass Andrei Mitrofan zum Helden des Abends auf Vöhringer Seite avancieren sollte, lag aber auch an den teils unplatzierten Abschlüssen. Die Hausherren starten stark in die Partie und führten nach 100 Sekunden mit 2:0. Simon Pointinger und Thilo Brugger waren die Torschützen. Rückkehrer Yannik Haas markierte rund eine Minute später den ersten Treffer für Hofen/Hüttlingen. Nach einem Foul an Marius Haas, war es sein Bruder Yannik Haas, der den fälligen Siebenmeter sicher zum 2:2 verwandelte. In den darauffolgenden Minuten blieb die Partie ausgeglichen. Der SC Vöhringen ging in Führung und die SG Hofen/Hüttlingen hatte die passende Antwort parat. Nach einem harten Foul an Marius Haas bekam Marc Heiter nach nicht einmal zehn Minuten die Rote Karte. Für ihn war die Partie beendet. Nach genau 13 Minuten konnte Achim Eiberger zum 7:7 ausgleichen.

Vöhringen erzielt vier Tore in Serie

Danach waren es allerdings die Vöhringer, die den Ton angaben und zwischen der 14. und 17. Minute vier Tore in Serie erzielten. Es stand nun 11:7. Matthias Haas und Dominik Feil reagierten darauf und nahmen eine Auszeit. Diese hatte ihre Wirkung auch definitiv nicht verfehlt. Yannik Haas, Dorian Trögele und Felix Jörg erzielten sorgten für drei SG2H-Treffer nacheinander. Die Partie war wieder komplett offen (10:11/23. Minute). Nun nahm der SC eine Auszeit. Ein Treffer sollte im ersten Durchgang noch fallen, diesen erzielte Kevin Jähn für Vöhringen. Nach einer hart umkämpften ersten Halbzeit, mit einigen Zwei-Minuten-Strafen auf beiden Seiten und einer Roten Karte, stand es 12:10 für den SC Vöhringen.

Achim Eiberger eröffnet Durchgang zwei

Achim Eiberger war der erste Torschütze im zweiten Durchgang. Nach 36 Minuten verkürzte er auf 13:14. Nur Sekunden nach dem Anschlusstreffer stellte Thilo Brugger den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Die Grundlage für den Vöhringer Sieg waren die Minuten 39 bis 41. In diesen konnte Vöhringen insgesamt vier Tore erzielen. Nach dem Treffer von Goran Danicic führten die Hausherren nun mit 19:14. War das bereits die Vorentscheidung? Die Antwort lautete ganz klar nein. Nach einer erneuten Auszeit war die SG Hofen/Hüttlingen nun voll da. Tor um Tor konnte der Rückstand verkürzt werden. In der 47. Minute stand es nur noch 19:20. Felix Jörg war erfolgreich. Das Team vom Kappelberg und Kochertal hatte sogar die Möglichkeit zum Ausgleich, diese konnte aber nicht verwertet werden. In der Schlussphase zog Vöhringen nach Treffern von zweimal Simon Pointinger, Jonas Guckler und Filip Matijevic wieder auf fünf Tore davon (24:19/55.).

SG2H gibt nicht auf

Die Moral beim Spitzenreiter passte an diesem Abend absolut und man gab niemals auf. Achim Eiberger und Hendrick Hügler verkürzten auf 21:24. Drei Minuten waren nun noch zu spielen. Die SG2H versuchte, den Rückstand weiter zu verkürzen. Am Ende war es vergeblich. 30 Sekunden vor dem Ende erzielte Filip Matijevic den letzten Vöhringer Treffer. Jonas Fürst und Yannik Seeh in der Schlusssekunde sorgten schließlich für den 23:25-Endstand aus Sicht der SG Hofen/Hüttlingen. Trotz der Niederlage sah Trainer Matthias Haas auch einige positive Dinge: „Die Leistung der Abwehr und der Torhüter war wirklich gut.“ Die beiden treffsichersten Spieler, Valentin Istoc und Thilo Brugger wurden weitestgehend gut aus dem Spiel genommen. So bewertete Rückraumspieler Lukas Fürst den Auftritt seiner Mannschaft: „Ganz eindeutig lag es an der Torausbeute. 34 Fehlwürfe sind eindeutig zu viel. Die Abwehr hat soweit gepasst, wir haben nur 25 Gegentore kassiert.“ Am kommenden Samstag steht für die SG Hofen/Hüttlingen das Derby gegen die SG Herbrechtingen-Bolheim an. Dann gilt es, die Niederlage aus dem Hinspiel vergessen zu machen. Spielbeginn in der Wasseralfinger Talsporthalle ist um 20.30 Uhr.

SG2H: Bürgermeister, Sauer - Yannik Haas (7), Eiberger (5), Anlauf (2), Hügler (2), Jörg (2), Funk (1), Jonas Fürst (1), Marius Haas (1), Seeh (1), Trögele (1), Lukas Fürst, Sutter.