Langsam aber sicher steigt die Spannung in der Handball-Landesliga. Sechs Saisonspiele stehen für den Spitzenreiter SG Hofen/Hüttlingen noch an. Vier davon bestreitet das Team von Matthias Haas und Dominik Feil in den kommenden drei Wochen. An diesem Samstag geht die Reise für die SG2H-Herren zum Tabellenfünften SC Vöhringen. Spielbeginn in der Sporthalle Sportpark ist um 19.30 Uhr.

Falscher Spieler auf dem Spielberichtsbogen

Sportlich hatte sich die SG Hofen/Hüttlingen mit einer 39:41-Heimniederlage gegen die SG Lauterstein 2 in die dreiwöchige Pause verabschiedet. Doch die SG2H legte Protest gegen diese Niederlage ein. Lauterstein 2 hatte einen falschen Spieler im Spielberichtsbogen eingetragen. Kurz vor der Partie in Vöhringen gibt es nun die Erkenntnis: Sieg am grünen Tisch für die SG Hofen/Hüttlingen. „Schöner wäre es natürlich gewesen, wenn wir sportlich gegen sie gewonnen hätten, aber: Die zwei Punkte nehmen wir natürlich sehr gerne mit“, berichtet SG2H-Trainer Matthias Haas. Damit hat sich die Ausgangslage vor dem Spiel am Samstag entsprechend deutlich verbessert. Statt 20:4 Punkte hat die SG Hofen/Hüttlingen nun 22:2 Punkte auf dem Konto. Verfolger Hohenems rangiert mit 18:4 Punkten (elf Spiele) auf dem zweiten Platz. Bitter ist die Entscheidung entsprechend für die SG Lauterstein 2. Statt 15:5 Punkte sind es nun 13:7 (zehn Partien).

Ein überragendes Rückraum-Duo

Hofen/Hüttlingens kommender Gegner SC Vöhringen belegt mit 11:7 Punkten derzeit den fünften Tabellenplatz. Vor Weihnachten zeigte sich der SC dabei in starker Verfassung. Die letzten drei Spiele vor der Winterpause konnten dabei gewonnen werden. Gegen Lauterstein 2 gab es einen 32:28-Erfolg, bei der SG Herbrechtingen-Bolheim einen 27:22-Auswärtssieg und gegen den HV RW Laupheim einen 34:27-Sieg. Zu Hause ist Laupheim sogar noch ohne Niederlage. „Ich schätze Vöhringen sehr stark ein. In der Hinrunde konnten wir zwar einen deutlichen 48:32-Sieg feiern, allerdings hatte sich die Mannschaft deutlich unter Wert geschlagen. Sie spielen einen guten Handball. Das wird ein ganz schwieriges Auswärtsspiel“, berichtet Trainer Matthias Haas. Dabei ergänzt er, dass Thilo Brugger auf Rückraum links und Valentin Istoc auf Rückraum rechts, aus dem Team herausragen. Valentin Istoc hat in acht Spielen bereits 81 Treffer erzielt und Thilo Brugger in neun 78. Damit belegen die beiden in der Liga-Torjägerliste die Plätze drei und vier. Dass es eine torarme Partie wird, ist nicht sehr wahrscheinlich.

Gibt es erneut ein Spektakel?

Die SG Hofen/Hüttlingen erzielt pro Spiel durchschnittlich 33 Tore und der SC Vöhringen 29. Eine Unbekannte gibt es aber noch: Der SC Vöhringen hat seit mittlerweile fast drei Monaten kein Liga-Spiel mehr bestritten. Offen ist also, in welcher Verfassung sich Vöhringen am Samstag vor heimischem Publikum präsentieren wird.

SG2H setzt Fanbus ein

Personell können Matthias Haas und Dominik Feil nicht aus dem Vollen schöpfen. Kapitän Felix May hat sich in der Partie gegen die SG Lauterstein 2 einen Kreuzbandriss zugezogen. Für ihn ist die Saison damit definitiv zu Ende. Torhüter Jannis Brucker fällt verletzungsbedingt noch eine Weile aus. Dazu ist der ein oder andere angeschlagen. Dafür wird aber Rückraumspieler Yannik Haas in die Mannschaft zurückkehren. Er ist wieder fit und kann an diesem Samstag in Vöhringen spielen.

Die SG Hofen/Hüttlingenwird zum Auswärtsspiel beim SC Vöhringen einen Fanbus einsetzen. Abfahrt ist um 17 Uhr an der Kappelbergschule in Hofen. Wer mitfahren möchte, kann sich unter [email protected] anmelden.