SG2H2-Herren zeigen eine Reaktion

Die Herren der SG Hofen/Hüttlingen 2 haben in der Bezirksliga einen deutlichen Auswärtssieg gefeiert. Bei der TSG Giengen/Brenz setzte man sich klar mit 35:21 durch.

Frühe deutliche Führung

Bereits früh machte Hofen/Hüttlingen den Hausherren klar, dass es für den Tabellenvorletzten (Platz elf) in dieser Partie nichts zu holen gibt. Bereits nach acht Minuten hatte die SG Hofen/Hüttlingen 2 fünf Tore Vorsprung (7:2). Der Vorsprung wuchs in den darauffolgenden Minuten weiter an. Nach knapp 26 Minuten waren es dann erstmals zehn Tore (19:9). Bis zur Pause konnten die Hausherren noch ein wenig verkürzen, sodass es nach einem Doppelpack von Daniel Tenyer schließlich acht Tore waren. Früh in der zweiten Hälfte konnten die SG2H2-Herren den Vorsprung wieder in den zweistelligen Bereich ausbauen (22:12/34. Minute). Die TSG Giengen/Brenz steckte aber nicht auf und kämpfte sich nochmals ein wenig zurück ins Spiel. 17 Minuten vor dem Ende stand es nur noch 17:23 aus Sicht der TSG. Sollte es tatsächlich nochmals spannend werden? Die Antwort lautete nein. Die SG2H2 drehte nun richtig auf und erzielte in den letzten gut 16 Minuten noch elf Tore. Die Abwehr stand sehr gut und ließ in dieser Zeit nur noch vier Gegentore zu. So feierte man am Ende den bislang klarsten Sieg in dieser Saison. „Das war die richtige Reaktion nach dem Heubach-Spiel. Die Mannschaft war deutlich effektiver und jeder war gewillt, diese Partie zu gewinnen. Das haben wir als Trainerteam auch deutlich gemacht. Wir sind sehr zufrieden“, berichtet Trainer Tobias Strobel.

Spitzenspiel gegen Kuchen-Gingen

Der Rückstand auf den Tabellenzweiten HSG/Oberkochen beträgt zwei Punkte. Dabei hat die SG bereits ein Spiel mehr absolviert als die HSG. An diesem Samstag kommt es für die Mannschaft von Florian Heckmann und Tobias Strobel zum Topspiel. In der Wasseralfinger Talsporthalle wird der Tabellendritte SG Kuchen-Gingen zu Gast sein. Spielbeginn ist um 18.40 Uhr.

SG2H2: Rathgeb, Steinacker - Böhm (9), Sauter (6), Bosch (5), Scheurmann (4), Joas (3), Apprich (2), Oppold (2), Harsch (1), Hügler (1), Meyer (1), Seeh (1).