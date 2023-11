SG2H-Trainer Stefan Linsenmaier: „Es ist ein richtungsweisendes Spiel

Für die Damen der SG Hofen/Hüttlingen steht an diesem Samstag ein wichtiges Heimspiel in der Württembergliga an. In der Wasseralfinger Talsporthalle kommt es zum Aufeinandertreffen gegen den Tabellenvorletzten SV Remshalden. Spielbeginn ist um 18.40 Uhr.

Spannung im Tabellenkeller

Derzeit ist der sogenannte „Black Friday“ in aller Munde, der für Schnäppchenjäger ein ganz besonderer Tag ist. Wenn man im Sport allerdings von einem „schwarzen Tag“ spricht, bedeutet das nichts Positives. Den „Black Sunday“ erwischten die SG2H-Damen beim Tabellenvierten Sportfreunde Schwaikheim. Mit 15:30 ging die Partie verloren. Mit etwas Abstand blickt Trainer Stefan Linsenmaier nochmals auf die Partie zurück: „Letztendlich muss man sagen, dass wir in Schwaikheim keine Chance hatten und die Niederlage entsprechend verdient war. In dieser Partie ist bei uns einfach wenig zusammengelaufen.“ Vier Niederlagen in Serie hat die SG Hofen/Hüttlingen nun einstecken müssen. Was aber auch zur Wahrheit gehört ist die Tatsache, dass drei Niederlagen davon gegen Mannschaften aus den Top vier waren.

Da am vergangenen Spieltag kein Team im Tabellenkeller gepunktet hat, hat sich am Tabellenbild nichts geändert. Die SG Hofen/Hüttlingen rangiert nach sieben absolvierten Spielen mit 4:10 Punkten auf dem achten Tabellenplatz. Der Zwölfte und damit Tabellenletzte SV Salamander Kornwestheim hat nur einen Punkt weniger auf dem Konto. Somit sind fünf Mannschaften lediglich einen Punkt voneinander getrennt.

Der Sieger hält noch den Anschluss ans Mittelfeld

An diesem Samstag wird es im Keller aber definitiv Bewegung geben. Für die SG2H-Damen steht erneut ein ganz wichtiges Spiel an. Der Vorletzte SV Remshalden (3:11) wird in der Wasseralfinger Talsporthalle zu Gast sein. „Die Spielerinnen aus Remshalden werden hochmotiviert sein, da sie die Tabelle natürlich genauso gut kennen wie wir. Sie wollen an uns vorbeiziehen, dementsprechend werden sie auch auftreten. Es ist ein richtungsweisendes Spiel. Der Verlierer orientiert sich absolut nach hinten, der Gewinner dagegen hält noch den Anschluss ans Mittelfeld. Es geht um sehr viel. So erwarte ich, dass meine Mädels mit einem absoluten Kämpferherz auftreten werden“, erklärt Stefan Linsenmaier. Die Gäste aus Remshalden warten wie die SG Hofen/Hüttlingen nun seit vier Spielen auf einen Sieg. Alle drei Punkte konnte der SVR in der Fremde holen. Den bislang einzigen Sieg der Saison gab es am Tag der Deutschen Einheit. Mit 24:22 setzte man sich beim TV Weilstetten durch. Vor knapp drei Wochen gab es einen Punkt beim SV Salamander Kornwestheim (25:25).

Simone Bieg und Stefanie Vierkorn kehren zurück

Das Trainerduo Stefan Linsenmaier/Marco Grupp kann im Spiel gegen Remshalden wieder auf Rückraumspielerin Simone Bieg und Torhüterin Stefanie Vierkorn setzen. Mara Schröder (Rückraum rechts) fällt nach einer Operation am Fingergelenk weiter aus. Auch Janina Algaba (Rückraum) wird nicht zur Verfügung stehen. Dafür wird A-Jugend-Spielerin Pauline Harsch in die Mannschaft rücken.