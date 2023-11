SG2H-Spielerin Janina Algaba: „Wir haben spielerisch wieder einen Schritt nach vorne gemacht“

In einer jederzeit hochspannenden und packenden Begegnung haben die Handball-Damen der SG Hofen/Hüttlingen das Württembergliga-Spiel beim TV Gerhausen mit 20:21 verloren.

Neun Sekunden zeigte die Anzeigetafel noch an, als sich SG2H-Rückraumspielerin Mara Schröder den Ball schnappte, sich konzentrierte und den Siebenmeter sicher verwandelte. Doch dieser Treffer kam letztlich zu spät, um Zählbares mit nach Hause zu nehmen. So waren Freude und große Enttäuschung an diesem Abend sehr dicht beieinander.

Nur drei Treffer in knapp elf Minuten

Doch der Reihe nach. Wie schon die Herren, erfuhren auch die Damen der SG Hofen/Hüttlingen eine große Fan-Unterstützung. Schon früh konnte man dabei erkennen, dass die Partie zwischen dem TV Gerhausen und der SG Hofen/Hüttlingen kein Torspektakel werden sollte. In den ersten knapp elf Minuten fielen nämlich lediglich drei Treffer. Svenja Geiselhardt brachte den TV Gerhausen zwar schon nach 39 Sekunden in Führung, doch danach dauerte es über vier Minuten bis Nina Funk zum 1:1 ausgleichen konnte. Knapp sechs Minuten später war es wieder Nina Funk, die zu diesem Zeitpunkt 100 Prozent der SG2H-Tore erzielte. Sehr gut aufgelegt in diesem Spiel waren die beiden Torhüterinnen. Stefanie Vierkorn und Marie Mauermann zeigten zahlreiche starke Paraden.

Im weiteren Verlauf war die Partie ausgeglichen. Nach 19 Minuten führte Gerhausen mit 6:5. Ein paar Minuten später konnte Gerhausen die Führung auf vier Tore ausbauen (11:7). Sollte die Partie nun schon frühzeitig aufseiten des Gastgebers kippen? Die Antwort lautete ganz klar nein.

SG2H-Damen drehen vor der Pause auf

Die letzten Minuten vor der Pause gehörten nämlich den SG2H-Damen. Janina Algaba, Mara Schröder, zweimal Simone Bieg und Jasmin Schlauderer sorgten für 12:11-Pausenführung. Nimmt man den Treffer von Pauline Harsch kurz nach der Pause noch hinzu, hatte die SG Hofen/Hüttlingen zwischen der 24. und 31. Minute einen 6:0-Lauf. Ein Sieg beim starken Aufsteiger, der den dritten Tabellenplatz belegt, war an diesem Abend definitiv kein Ding der Unmöglichkeit. Nach dem sechsten Gegentreffer in Serie erwachte der TV Gerhausen aus der Schockstarre. Gerhausen schenkte der SG fünf Tore nacheinander ein. Vier Treffer allein gingen dabei auf das Konto von Marie Prinz. Gerhausen führte nun mit 16:13 (40. Minute).

SG2H-Damen holen erneut einen klaren Rückstand auf

Die Mannschaft von Stefan Linsenmaier und Marco Grupp ließ sich von diesem Rückstand erneut nicht unterkriegen und kämpfte sich zurück. Jasmin Schlauderer, Anne Scheppach und Janina Algaba sorgten für den 17:17-Zwischenstand (45.). In der entscheidenden Phase des Spiels machte sich Hofen/Hüttlingen das Leben durch einige Zwei-Minuten-Strafen selbst schwer. Janina Algaba kassierte innerhalb von nur zehn Minuten gleich drei Zwei-Minuten-Strafen und so war das Spiel für sie dann vorzeitig beendet. Minuten vor dem Ende herrschte nun knisternde Spannung und noch konnte man nicht erahnen, in welche Richtung sich das Spiel final drehen sollte. Acht Minuten vor dem Ende konnte Mara Schröder zum 18:18 ausgleichen. Innerhalb von nur gut einer Minute setzte sich Gerhausen dann vorentscheidend ab. Franziska Kaupp und Marie Prinz ‐ die treffsichersten Spielerinnen aufseiten des Aufsteigers ‐ markierten die Treffer 19 und 20. Zwei Minuten vor dem Ende ließ Simone Bieg die Hoffnung auf einen Punktgewinn zurückkehren. Doch im Gegenzug stellte Franziska Kaupp den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Mara Schröder konnte dann neun Sekunden vor dem Ende per Siebenmeter zum 20:21 verkürzen.

Aufmunternder Applaus von den Fans

Trotz einer kämpferisch sehr starken Leistung standen die SG2H-Damen am Ende mit leeren Händen da. Für den Auftritt gab es dennoch viel aufmunternden Applaus von den Fans, den sich die Spielerinnen auch redlich verdient hatten. Rückraumspielerin Janina Algaba nahm trotz der knappen Niederlage viel Positives mit aus dieser Partie: „Es ist natürlich sehr schade, dass wir die Partie mit einem Tor Unterschied verloren haben. Alles in allem würde ich aber sagen, dass wir spielerisch wieder einen Schritt nach vorne gemacht haben. Wir können mittlerweile gut mithalten und die Spiele nach Rückstand auch drehen. Klar gibt es auch immer wieder schwächere Phasen, die man einfach noch abstellen muss. Wenn wir das noch schaffen, sieht das Ganze auch wieder positiv aus.“ Trainer Stefan Linsenmaier sprach nach der Partie davon, dass man in den entscheidenden Situationen zu unclever agiert habe. „Die technischen Fehler waren mit ein Grund für die Niederlage. Der zweite Grund war, dass wir in der zweiten Halbzeit zu häufig in Unterzahl spielen mussten. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass Gerhausen ein bockstarker Aufsteiger ist. Meine Mannschaft hat bis zum Schluss gekämpft und sich nie aufgegeben“; so Stefan Linsenmaier. Ein Extra-Lob gab es vom Trainer dann noch an die Fans: „Sie haben eine Bombenstimmung in die Halle gezaubert.“

Nach fünf absolvierten Saisonspielen rangiert die SG Hofen/Hüttlingen mit 4:6 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. An diesem Samstag steht ein für den weiteren Saisonverlauf richtungsweisendes Spiel an. Der noch sieglose Tabellenletzte SV Salamander Kornwestheim (1:9 Punkte) wird um 20.30 Uhr zu Gast in der Wasseralfinger Talsporthalle sein. Auch dann wird es wieder eine fantastische Fan-Unterstützung geben.

SG2H: Vierkorn - Schröder (5), Bieg (4), Algaba (4), Schlauderer (2), Nina Funk (2), Scheppach (1), Kurz (1), Harsch (1), Törner, Marre, Fürst, Eiberger, Böhm.