Das hatten sich die Handballerinnen der SG Hofen/Hüttlingen anders vorgestellt. Die Mannschaft von Stefan Linsenmaier und Marco Grupp befindet sich in der Württembergliga tief im Abstiegskampf. 4:16 Punkte nach zehn Spieltagen bedeuten den elften und damit vorletzten Tabellenplatz.

Trainer Stefan Linsenmaier: „Wir sind sehr gut gestartet“

Trainer Stefan Linsenmaier blickt zurück: „Wir sind sehr gut gestartet und man hatte eine spielerische Weiterentwicklung gesehen. Mit 4:2 Punkten nach drei Spieltagen standen wir dementsprechend recht gut da.“ Zum Saisonauftakt gab es bei der MTG Wangen zwar eine 24:32-Niederlage, doch danach folgten zwei Siege: Ein 22:21-Krimi gegen den TV Weilstetten und der 25:24-Erfolg beim TSV Köngen. Was zu diesem Zeitpunkt keiner wusste: Es sollten keine weiteren Punkte mehr im weiteren Verlauf der Hinrunde folgen. „Dann kamen die Spiele, gegen besserplatzierte Mannschaften. In diesen hatten wir zum Teil auch gut mitgehalten, allerdings konnten wir nichts Zählbares mitnehmen.“ Gegen den Spitzenreiter SU Neckarsulm 2 zog man den Kürzeren. 28:35 stand es am Ende.

Bitter: Gegen die direkten Konkurrenten lässt man Punkte liegen

Dank einer starken Abwehrleistung konnte man beim TV Gerhausen auf mindestens einen Punkt hoffen. Am Ende fehlte beim 20:21 aber ein Treffer, um zumindest den einen Punkt mitzunehmen. Wie Stefan Linsenmaier berichtet, kam dann der Bruch: „Es war nichts mehr selbstverständlich und einfachste Dinge funktionierten nicht mehr. Wir haben dann auch gegen unsere direkten Konkurrenten Punkte gelassen.“ Damit sind die Heimspiele gegen den Aufsteiger Salamander Kornwestheim (33:37) und gegen den SV Remshalden (22:28) gemeint. Dazwischen gab es noch eine klare 15:30-Niederlage bei den Sportfreunden Schwaikheim. Im Dezember setzte es noch Niederlagen beim VfL Waiblingen 2 (20:31) und gegen den TV Flein (18:28). „Mit diesen Ergebnissen können wir natürlich nicht zufrieden sein“, so Stefan Linsenmaier.

Intensive Vorbereitung auf die Rückrunde

Seit Anfang Januar bereiten sich die SG2H-Damen intensiv auf die Rückrunde vor. Dabei hat man sich den spielerischen und kämpferischen Feinschliff geholt. Da es aktuell noch Verletzte gibt, bekommen nun Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft die Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen. „Trotz dieser Niederlagenserie gehen wir durchaus zuversichtlich in die Rückrunde. Wir wissen was schief gelaufen ist in der Hinrunde und deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir mehr Punkte holen werden“, ist Stefan Linsenmaier optimistisch.

Simone Bieg: „Jetzt zählt es“

Wie Rückraumspielerin Simone Bieg ergänzt, hat die Pause der Mannschaft gut getan. „Wir haben nun ein wenig Abstand genommen von unserer Negativserie. Mit neuer Energie starten wir nun in die Rückrunde und wollen zu unserer alten Stärke zurückkommen.“ Bereits an diesem Samstag steht das erste Liga-Spiel des Jahres an. In der Wasseralfinger Talsporthalle (18.40 Uhr) geht es gegen die MTG Wangen. Nur gut 49 Stunden später steht dann das Nachholspiel aus der Hinrunde gegen die HSG Böblingen/Sindelfingen in der Hüttlinger Limeshalle an (Montag, 22 Januar um 20 Uhr). Am Sonntag darauf wird man dann zu Gast beim Tabellenschlusslicht TV Weilstetten sein.

Früh zeichnet sich eine Tendenz ab

Bereits zum Jahresauftakt wird sich eine Tendenz abzeichnen, wohin die Reise geht. Vom gesicherten Mittelfeldplatz bis hin zum letzten Tabellenplatz ist alles möglich. Nach wie vor ist es im Tabellenkeller noch sehr eng. Platz sechs bis zwölf trennen lediglich sechs Punkte. „Für uns ist es gut, dass wir zu Hause starten und wir den Rückrundenstart vor heimischer Kulisse angehen. Allein das muss Motivation genug sein, dass wir Vollgas geben. Jetzt zählt es, denn nun bekommen wir keine zweite Chance mehr. Die erste haben wir vertan. Wir wissen alle, um was es geht“, so Simone Bieg.

SG2H-Vorstand Philipp Röhrer ist zuversichtlich, dass der Klassenerhalt in der Württembergliga machbar ist. „Wir müssen schauen, dass wir die wichtigen Partien gegen direkte Konkurrenten gewinnen, damit wir uns Platz im Abstiegskampf verschaffen. Wenn wir dann noch den ein oder anderen weiteren Punkt holen, wäre das klasse.“ Die erste Möglichkeit zu punkten, gibt es am Samstag gegen Wangen.