Die Handballer der SG Hofen/Hüttlingen können in der Landesliga auf eine fast perfekte Hinrunde zurückblicken. In neun Spielen gab es acht Siege und nur eine Niederlage. Einzig im Derby bei der SG Herbrechtingen-Bolheim zog die Mannschaft von Matthias Haas und Dominik Feil den Kürzeren. Der Lohn für die starke Hinrunde ist Tabellenplatz eins mit 16:2 Punkten. „Die Siege waren zum Teil sehr deutlich und souverän. Außer der Niederlage bei der SG Bolheim/Herbrechtingen waren die Spiele nicht knapp. Auch nicht so gute Spiele haben wir durchgespielt und auch noch gewonnen. Deshalb war es für uns eine sehr positive Hinrunde. So kann es bei uns gerne weitergehen“, berichtet Trainer Matthias Haas. Mit 332 erzielten Toren stellt die SG Hofen/Hüttlingen mit Abstand die beste Offensive der Liga, zum Vergleich: Kein einziges Team hat in den bisherigen neun Spielen die 300-Tore-Marke geknackt. Die beiden treffsichersten Hofener/Hüttlinger waren dabei Rückraumspieler Yannik Haas mit 60 Treffern und Kreisläufer Achim Eiberger mit 54 Treffern. 266 Gegentore haben die SG2H-Herren kassiert, das bedeutet die fünftstärkste Abwehr.

Ansage im ersten Liga-Spiel

Zum Auftakt gab es seitens der SG2H-Herren gleich mal eine Ansage. Bei der MTG Wangen 2 siegte man glatt mit 33:19. Es folgten weitere Siege gegen den TV Treffelhausen (30:23), bei der SG Lauterstein 2 (34:31) und gegen den SC Vöhringen (48:32). Am 21. Oktober setzte es die bislang einzige Niederlage der Saison - 29:32 bei der SG Herbrechtingen-Bolheim. In dieser Partie schlug man sich allerdings auch ein wenig selbst, wie Trainer Dominik Feil einräumt: „Die Niederlage ärgert uns alle und hätte definitiv nicht sein müssen. Da sind wir uns selber im Weg gestanden. Es war jetzt nicht so, dass Herbrechtingen-Bolheim stärker war als wir. Die Rote Karte für Felix May und die Verletzung im Spiel vom Lukas Fürst hat zu der Niederlage beigetragen.“

Spektakel gegen Laupheim

Doch von dieser Niederlage ließ man sich nicht unterkriegen. Nur eine Woche später wurde erneut die 40-Tore-Marke geknackt, beim 42:37-Erfolg gegen den HV RW Laupheim. Auch beim TV Gerhausen ließ man nichts anbrennen und siegte mit 37:32. Nach dieser Partie folgte eine insgesamt fünfwöchige Spielpause, ehe im Jahr 2023 noch zwei weitere Partien anstanden. Beim TV Altenstadt musste man erst mal wieder in den Spielrhythmus finden. Dies dauerte auch ein wenig, doch letztlich stand 31:26-Erfolg zu Buche.

Top-Spiel vor Weihnachten

Vor Weihnachten kam es dann zum absoluten Top-Spiel der Landesliga. Der Spitzenreiter SG Hofen/Hüttlingen empfing den Tabellenzweiten HC Hohenems aus Österreich. In der wie immer randvollen Talsporthalle spielten sich die SG2H-Herren in der zweiten Halbzeit in einen regelrechten Rausch und ließen den Tabellenzweiten phasenweise aussehen wie ein Abstiegskandidat. 48:35 stand es am Ende. „Das war schon unserer stärkstes Spiel in der Hinrunde. Da hat man gesehen, dass die Mannschaft heiß ist und gebrannt hat. Das hat man schon im Training vor dem Spiel gemerkt. Der Gegner hatte sich ein wenig unter Wert geschlagen. Das war dann die Leistung, die wir abrufen können und fast immer sollten“, so Trainer Matthias Haas. Wie Kreisläufer und Vizekapitän Achim Eiberger betont, mache es in der aktuellen Situation sehr viel Spaß. „Ganz egal ob Training oder Spiel. Der Zusammenhalt in der Mannschaft ist perfekt. Wir sind ein Team.“ Das Ziel für die Rückrunde steht schon fest, wie Trainer Dominik Feil erklärt: „Wir wollen in die Verbandsliga aufsteigen.“ Einen weiteren Schritt Richtung Verbandsliga kann die SG Hofen/Hüttlingen am 20. Januar machen. In der der Wasseralfinger Talsporthalle steht um 20.30 Uhr das erste Liga-Spiel des Jahres an. Die MTG Wangen 2 wird zu Gast sein.