SG2H-Herren treffen auf eine abgezockte Mannschaft

Für die Landesliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen steht an diesem Samstag das vorletzte Auswärtsspiel der Saison an. Das Team von Matthias Haas und Dominik Feil tritt beim Tabellenachten HV Rot-Weiß Laupheim an. Spielbeginn in der Rottumhalle ist um 20 Uhr.

Derby wird am 20. März nachgeholt

Die SG2H-Herren hatten nun viel Zeit, sich auf die Partie in Laupheim vorzubereiten. Da der Handballverband Württemberg (HVW) für das Derby gegen die SG Herbrechtingen-Bolheim kurzfristig keine Schiedsrichter stellen konnte, musste die Partie abgesagt werden. Mittlerweile gibt es einen neuen Termin. Am Mittwoch, 20. März, wird die Partie nachgeholt. Spielbeginn in der Wasseralfinger Talsporthalle ist um 20 Uhr. Mit der aktuellen Trainingswoche ist Vize-Kapitän und Kreisläufer Achim Eiberger zufrieden: „Wir haben dreimal gut trainiert, mit ordentlich Zug dahinter“. Mit derzeit 22:4 Punkten grüßt die SG Hofen/Hüttlingen weiterhin von ganz oben. Da der HC Hohenems am vergangenen Spieltag zu Hause gegen Lauterstein 2 verloren hat (36:41), beträgt der Vorsprung auf Hohenems zwei Punkte (20:6). In Laupheim wird Hofen/Hüttlingen klarer Favorit sein.

Laupheim belegt Platz acht

Die Laupheimer rangieren mit 5:15 Punkten auf dem achten Tabellenplatz. Vier der fünf Punkte hat Laupheim allerdings zu Hause geholt. Zuletzt setzte man sich im Derby gegen den TV Gerhausen mit 29:23 durch. So schätzt Achim Eiberger den kommenden Gegner ein: „Es wird ein schwieriges Spiel für uns. Laupheim ist schwer in die Saison gestartet, allerdings sind sie gerade am Sammeln der Punkte. Das wird definitiv kein Selbstläufer und wir müssen alles in die Waagschale werfen, um zu gewinnen“, so Achim Eiberger.

Julian Schneider erzielte im Hinspiel 13 Treffer

Aufpassen müssen die SG2H-Herren dabei auf Julian Schneider. In zehn Spielen hat er bereits 62 Tore erzielt. Im Hinspiel in Wasseralfingen machte er dabei besonders auf sich aufmerksam. Bei der 37:42-Niederlage der Laupheimer war er mit 13 Treffern bester Torschütze auf dem Feld.

Info: Für das Auswärtsspiel in Laupheim setzt die SG2H einen Fanbus ein. Abfahrt ist um 17.30 Uhr an der Kappelbergschule in Hofen. Anmeldungen unter: [email protected]