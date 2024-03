Die Handballer der SG Hofen/Hüttlingen haben die Meisterschaft in der Landesliga perfekt gemacht - und das ohne selbst zu spielen. Bereits am Samstag ließ der Tabellendritte SC Vöhringen im Heimspiel gegen den TV Treffelhausen (26:26) Punkte liegen. Am Sonntagabend hat der Tabellenzweite HC Hohenems mit 26:30 beim HV RW Laupheim verloren. Die SG Hofen/Hüttlingen kann nicht mehr von Platz eins verdrängt werden und feiert somit die vorzeitige Meisterschaft. „Es ist überragend und wir freuen uns sehr, dass wir die Meisterschaft eingefahren haben“, so SG2H-Vorstand Philipp Röhrer. Für die 2012 gegründete Spielgemeinschaft, ist es der erste Aufstieg in die Verbandsliga überhaupt.