Wie die Herren, so die Damen. Auch die Damenmannschaft der SG Hofen/Hüttlingen startet an diesem Wochenende mit einem Spiel in Wangen in die neue Württembergliga-Saison. Das Team von Trainer Stefan Linsenmaier und Marco Grupp tritt an diesem Samstag um 18 Uhr bei der MTG Wangen an.

Bei der SG2H ist man mit der Vorbereitung zufrieden

Insgesamt ist Trainer Stefan Linsenmaier mit der Saisonvorbereitung zufrieden. „Die Trainingsbeteiligung war gut ‐ ebenso der Zug, alle haben gut mitgemacht.“ Marco Grupp ergänzt dabei: „Insgesamt hatten wir dreimal die Woche trainiert. Mittwochs gab es auf dem Beachfeld immer eine Athletikeinheit. Jobbedingt ist es nicht selbstverständlich, dass man immer dreimal kommt. Dass fast alle so mitgezogen haben, ist aus unserer Sicht schon klasse.“

Das Mittwochstraining habe man angeboten, um noch mehr Kondition aufzubauen. Wie Stefan Linsenmaier berichtet, habe man in der vergangenen Saison in einigen entscheidenden Spiel-Situationen den ein oder anderen technischen Fehler zu viel gemacht. „Es war nicht so, dass die Spielerinnen am Ende der Partie nicht mehr spielen konnten. Aber man hat schon gemerkt, dass in gewissen Situationen die Fehlerquote in die Höhe geschnellt ist.“

Spielerin Simone Bieg ist begeistert von der Stimmung bei den Heimspielen

In dieser Vorbereitung ist die Mannschaft bereits sehr früh in die Halle zum Trainieren gegangen. In den vergangenen Jahren war das nicht der Fall, wie Spielerin Simone Bieg berichtet. „Wir haben erst Athletik gemacht und gegen Ende des zweiten und des letzten Drittels der Vorbereitung sind wir dann in die Halle gegangen. In diesem Jahr haben wir gleich mit dem Ball die Vorbereitung gehabt, das fand ich sehr gut.“Besonders freut man sich im Lager der SG Hofen/Hüttlingen auf die Heimspiele. „Wenn die komplette Tribüne vollbesetzt ist, hat man entsprechend noch mehr Motivation. Das sollte bei den Auswärtsspielen natürlich auch sein, wenn nicht so viele Fans dabei sind. Aber es ist einfach so: Wenn die Tribüne vollbesetzt ist, brennt das Feuer in den Augen“, freut sich Simone Bieg.

Der Klassenerhalt ist das Ziel

Das Saisonziel ist der Klassenerhalt ‐ und das nach Möglichkeit so früh wie möglich. Stefan Linsenmaier wünscht sich, dass sich die Mannschaft so weiterentwickelt, dass technische Fehler reduziert werden. „Wenn wir in dem Bereich reifer und besser werden, wird es automatisch so sein, dass der Tabellenplatz unserem Ziel entspricht.“

In der vergangenen Saison musste man lange um den Klassenerhalt zittern. Doch der achte Platz reichte dann zum Verbleib in der Württembergliga. „In der vergangenen Saison wäre eine bessere Platzierung nicht so unrealistisch gewesen. Gegen Mannschaften, die hinter uns platziert waren, haben wir wenig Punkte geholt. Wir haben häufiger überraschend gepunktet, wie zum Beispiel gegen den Dritten Schwaikheim und den Zweiten Schmiden. Das waren eigentlich Bonuspunkte. Gegen die direkten Konkurrenten haben wir uns häufig schwer getan“, berichtet die Sportliche Leiterin Sabrina Linsenmaier.

Simone Bieg erklärt sich das so, dass man mit der Außenseiterrolle besser zurechtkomme, als mit der, dass man als Favorit das Spiel machen müsse. Auch in der kommenden Saison geht man wieder mit einer sehr jungen Mannschaft in die Württembergliga-Saison. Stefan Linsenmaier erwartet, dass das Leistungsniveau noch ausgeglichener sein wird. „Die Aufsteiger sind wirklich immer stark. Flein als Beispiel wurde in der vergangenen Saison auf Anhieb Vierter. Mit Böblingen/Sindelfingen, Kornwestheim, Gerhausen und Wangen gab es aus den beiden Verbandsligen insgesamt vier Aufsteiger. Diese Mannschaften sind für mich unbekannt und schwierig einzuschätzen, nichtsdestotrotz: Diese wollen wir hinter uns lassen“, so Trainer Stefan Linsenmaier.

An diesem Samstag um 18 Uhr kommt es in Wangen dann also gleich zum Duell gegen einen Aufsteiger.