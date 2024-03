Die Damen der SG Hofen/Hüttlingen haben in der Württembergliga klar mit 18:32 beim Spitzenreiter Sport-Union Neckarsulm 2 verloren.Die ersten rund fünfeinhalb Minuten waren noch ausgeglichen. Nach dem Treffer von Carla Törner stand es 2:3 aus Sicht der SG2H. Doch im Anschluss legte der Spitzenreiter dann so richtig los und erzielte fünf Treffer in Serie (8:2/12. Minute). Nach Toren von Lotte Böhm und Nina Funk konnte der Rückstand kurzzeitig etwas verkürzt werden (4:9/13.). Bis zur Pause wuchs der Rückstand aber wieder deutlich an und nach 30 Minuten Spielzeit waren es zehn Tore (9:19).

Kein guter Start in die zweite Halbzeit

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit war für die SG2H-Damen keine Besserung in Sicht. Treffer von Elena Sophie Schacht, Anna Vogl, zweimal Charlotte Marie Korn und Sophie Lütke bedeuteten einen 5:0-Lauf nach vier Minuten. Es stand nun 24:9 für Neckarsulm. Lotte Böhm konnte mit ihren zwei Treffern den Lauf unterbrechen (11:24). Stephanie Dähnel und Sophie Lütke drehten nun richtig auf und erzielten Tor um Tor. Knapp sieben Minuten vor dem Ende führte Neckarsulm mit 31:12. Die SG2H-Damen konnten aber noch etwas Ergebniskosmetik betreiben.

SG2H betreibt noch etwas Ergebniskosmetik

Während der Spitzenreiter nur noch einmal traf, erzielten Nina Funk (zwei Tore), Mona Bauer (zwei Tore), Jasmin Schlauderer und Janina Algaba noch sechs Tore für die SG. So musste man sich letztlich mit 18:32 geschlagen geben. „Leider ist es wie erwartet eingetreten, dass Neckarsulm der sehr starke Gegner war. Sie hatten keinen schlechten, und wir keinen überragenden Tag. Das Ergebnis war auch in der Höhe absolut gerechtfertigt“, so Trainer Stefan Linsenmaier. Wie er ergänzt, habe man sich vor dem Spiel überlegt, häufiger mit einer siebten Feldspielerin zu agieren. „Das hat auch gut geklappt, denn in dieser Phase hatten wir uns gute Torchancen erspielt. Diese haben wir dann freistehend vergeben. Dadurch wurde es relativ schnell deutlich.“

Das Team vom Kappelberg und Kochertal belegt mit 8:24 Punkten weiterhin den zehnten und damit drittletzten Tabellenplatz. Da der TSV Köngen gegen MTG Wangen gewann, beträgt der Rückstand auf den neunten Platz aktuell vier Punkte. Am kommenden Samstag empfangen die SG2H-Damen den TV Gerhausen. Spielbeginn in der Wasseralfinger Talsporthalle ist bereits um 17.40 Uhr.

SG2H: Fürst, Vierkorn - Bieg (3), Böhm (3), Nina Funk (3), Törner (3), Bauer (2), Algaba (1), Lisa Funk (1), Scheppach (1), Schlauderer (1), Harsch, Weiß