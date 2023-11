SG2H-Abteilungsleiter Philipp Röhrer: „Der Support war gigantisch“

Zu einem gefühlten Heimspiel haben die Fans der SG Hofen/Hüttlingen die Partien beim TV Gerhausen gemacht. Lautstark unterstützt hatten die rund 150 Fans der SG2H die Herren- und Damenmannschaft. In der Landesliga setzte sich das Team von Matthias Haas und Dominik Feil verdient mit 37:31 durch. Die Mannschaft von Stefan Linsenmaier und Marco Grupp unterlag im Württembergliga-Spiel unglücklich mit 20:21.

Ausgelassene Stimmung

Rund drei Stunden vor dem Spiel der Herren machte sich der Tross mit zwei Fanbussen und einem Neunsitzer von der Hofener Glück-Auf-Halle aus, auf den Weg Richtung Gerhausen. Je näher man dem Zielort „Dieter-Baumann-Halle“ kam, desto größer wurde die Vorfreude auf diese beiden Spiele. Auch privat mit dem Auto reisten zahlreiche Fans an. Schon weit vor Spielbeginn der Herren war die Stimmung ausgelassen. Die Mannschaft selbst blickte dem Spiel sehr positiv entgegen ‐ zurecht wie sich herausstellen sollte. In den ersten Minuten der Partie stockte der Offensiv-Motor zwar noch etwas, dennoch konnte man sich eine 16:13-Pausenführung herausspielen. Im zweiten Durchgang baute die Mannschaft um Kapitän Felix May den Vorsprung kontinuierlich aus. Sehr zur Freude der Fans, die das mit großem Beifall quittierten.

SG2H-Herren bauen den Vorsprung kontinuierlich aus

Knapp neun Minuten vor dem Ende führten die SG2H-Herren erstmals mit sechs Toren (31:25). Dieser Vorsprung konnte bis zum Schluss gehalten werden ‐ und so setzte man sich am Ende verdient mit 37:31 durch. „Wir haben unserer Spiel durchgezogen und die Geduld nicht verloren. Der Gegner hatte lange mitgehalten. Mit Disziplin über 60 Minuten haben wir die Partie dann aber auch zurecht gewonnen“, freute sich Abteilungsleiter Philipp Röhrer. Für das Damen-Spiel prognostizierte er ein „sehr schweres Spiel. Gerhausen ist ein starker Aufsteiger. Ich setze darauf, dass die vielen Fans die Mannschaft so unterstützen können, dass die Partie ein wenig zum Heimspiel wird“, so Philipp Röhrer.

SG2H-Damen drehen kurz vor der Pause auf

Diese sahen in der ersten Halbzeit ein Comeback der SG2H-Damen. Nach knapp 23 Minuten führte das Heimteam bereits mit 11:7. Doch noch vor der Pause folgten fünf Treffer in Serie, sodass Hofen/Hüttlingen zur Pause mit 12:11 führte. Nimmt man noch den ersten Treffer der zweiten Halbzeit hinzu, waren es sogar sechs SG2H-Tore hintereinander. Zählbares beim Tabellendritten war an diesem Abend definitiv im Bereich des Möglichen. Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit war die Partie sehr ausgeglichen, keine der beiden Mannschaften konnte sich absetzen. Gut eineinhalb Minuten vor dem Ende führte Gerhausen mit 21:19. Der Siebenmetertreffer von Mara Schröder neun Sekunden vor dem Ende kam den letztlich zu spät ‐ und so musste man sich mit 20:21 geschlagen geben. Sehr gut aufgelegt waren die Torhüterinnen auf beiden Seiten. Stefanie Vierkorn auf der einen und Marie Mauermann auf der anderen, zeigten zahlreiche überragende Paraden. „Es ist schade, dass die Damenmannschaft nicht gepunktet hatte. Am Ende waren es einfach zu viele technische Fehler, hinzu kam dann aber auch noch Pech. Es war aber ein großer Kampf von allen“, so das Fazit von Klaus Funk, der selbst früherer Handballer war und jetzt noch in der AH spielt.

Ein stolzer Abteilungsleiter

So trat man mit einem Sieg und einer Niederlage im Gepäck die Rückreise nach Hofen an. „Der Zuschauerzuspruch war absolut genial und ich bin begeistert von der Anmeldezahl. Nur in den beiden Bussen waren 120 Personen. Der Support war gigantisch. Das zeigt einfach den Zusammenhalt in unserem Verein ‐ und das macht mich unglaublich stolz“, so Philipp Röhrer abschließend. Für die Männer steht nun eine längere Liga-Pause an. Am 10. Dezember ist die Mannschaft zu Gast beim TV Altenstadt. Spielbeginn ist um 17 Uhr. Die Damen sind bereits am kommenden Samstag um 20.30 Uhr wieder im Einsatz. Wenn Kornwestheim zu Gast ist, wird sich die Wasseralfinger Talsporthalle wieder in einen wahren Hexenkessel verwandeln.