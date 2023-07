Regen und Gewitter sorgen für ein Novum beim Kappelbergturnier

Eine Premiere, auf die alle Beteiligten hätten verzichten können, gab es bei der 54. Auflage des Kappelbergturniers. Erstmals fanden alle Handball–Partien in den Sporthallen, statt draußen auf dem Feld statt. Ausweichstandorte waren die Hüttlinger Limeshalle und die Wasseralfinger Talsporthalle. Die Zuschauer kamen dennoch voll auf ihre Kosten. Es gab viele packende Begegnungen. Die Sieger bei den Damen und Herren waren dabei dieselben, wie im vergangenen Jahr. Bei den Damen setzte sich die SG Hofen/Hüttlingen durch. Bei den Herren war die tschechische Mannschaft HBC Strakonice erfolgreich.

Die Hoffnung auf besseres Wetter war vergebens

Alles war angerichtet für ein Handballfest der Extraklasse bei der SG Hofen/Hüttlingen. In Hofen stand das 54. Kappelbergturnier an. Doch in diesem Jahr wurde dabei nicht eine Minute im Freien gespielt, sondern aufgrund der Schauer und Gewitter durchgehend in den Hallen: ein Novum. Dabei hoffte man bis zuletzt auf eine Besserung der Wetterlage. „Es war für uns ein großes Bangen. Am Samstagmorgen um 7 Uhr, wenige Stunden bevor es losging, haben wir uns zusammengesetzt und sämtliche Wetter–Apps durchgeschaut. Dabei haben wir abgewogen wie die Chancen sind, draußen zu spielen. Am Samstag waren wir zunächst auch optimistisch, doch leider hat das nicht funktioniert“, berichtet Abteilungsleiter Philipp Röhrer von der SG Hofen/Hüttlingen. Auf dem nassen Rasen wäre das Verletzungsrisiko höher gewesen. „Da wollten wir nichts riskieren. Letztlich war es die richtige Entscheidung in die Halle zu gehen“, so Philipp Röhrer.

Alle ziehen an einem Strang

Stolz war der stellvertretende Abteilungsleiter Tobias Rathgeb auf die kurzfristige Organisation. „Als wir entschieden hatten, dass wir in die Hallen gehen müssen, konnten wir dank allen Helfern Plan B aus der Schublade ziehen.“ Man musste das ganze Catering organisieren, die Schiedsrichter verteilen, die Spielpläne so umschreiben, dass es in beiden Hallen funktioniert. „An beiden Tagen hat alles wunderbar gepasst. Das Gute ist, dass man den Rückhalt von unseren Helfern, Mitgliedern und Spielern hat. Alle haben mitgeholfen. Das ist einfach top. Die schwierige Situation haben wir so problemlos zusammen gemeistert“, freut sich Tobias Rathgeb.

Sechs Spiele, sechs Siege für die SG2H–Damen

Handball gespielt wurde dann natürlich auch noch. Zum Auftakt am Samstag waren die Damen und Senioren im Einsatz. Die SG2H 1 feierte in der Gruppenphase drei Siege (10:5 gegen SV Fellbach, 9:8 gegen Alte Kaiserstadt und 10:3 gegen „SG IBU 600“) und schloss diese auf Platz eins ab. Auch in der Zwischenrunde behielt man die Oberhand. Mit 10:6 setzte man sich gegen SV Leonberg/Eltingen durch. Im Halbfinale kam es zum Duell gegen HBC Nürnberg. Dieses gewannen die SG2H–Damen 11:5. Im anderen Halbfinale siegte „SG IBU 600“ gegen das „Mixed Team“ mit 10:8. Nun war alles angerichtet für das große Finale, das in der Wasseralfinger Talsporthalle stattfand. Die SG Hofen/Hüttlingen gewann letztlich souverän. 12:7 stand es am Ende gegen „SG IBU 600.“ Platz drei sicherte sich HBC Nürnberg (10:5). Trainer Stefan Linsenmaier zog ein sehr positives Fazit: „Ich bin sehr zufrieden. Sie haben sich von Spiel zu Spiel gesteigert und letztlich auch verdient das Finale gewonnen.“ Für die Ende September beginnende Saison sieht Stefan Linsenmaier seine Mannschaft auf einem guten Weg: „Mit der Abwehr bin ich sehr zufrieden. An der Offensive feilen wir aktuell noch, das ist dann der nächste Schritt.“ Auch beim Senioren–Turnier war die SG Hofen/Hüttlingen der Sieger. Platz zwei ging an „Voller Lebensfreude“.

Ein dramatisches Finale der Herren — eine Ära geht zu Ende

Der Sonntag gehörte den Herren. Gespielt wurde wieder in den Hallen. In drei Gruppen wurde ums Weiterkommen gekämpft. Den Sieg in Gruppe 1 sicherte sich die SG Hofen/Hüttlingen 1. Vor HBC Nürnberg. In Gruppe 2 ließ HBC Strakonice nichts anbrennen. Platz zwei ging an die SG Hofen/Hüttlingen 4 (A–Jugend). In Gruppe drei schnappte sich die SG Hofen/Hüttlingen 3 den Gruppensieg. ASPTT St. Lo landete auf dem zweiten Platz. Somit standen drei SG2H–Mannschaften in der Zwischenrunde. Alle drei schafften auch den Sprung ins Halbfinale. Die erste Mannschaft der SG Hofen/Hüttlingen ließ der A–Jugend nicht den Hauch einer Chance. 16:7 lautete der Endstand. Im zweiten Halbfinale gewann Titelverteidiger HBC Strakonice gegen die SG Hofen/Hüttlingen 2 knapp mit 9:7. Im Spiel um den dritten Platz siegte die SG Hofen/Hüttlingen 4 gegen die SG Hofen/Hüttlingen 2 mit 10:8. Im Finale standen sich wie bereits im Vorjahr die SG Hofen/Hüttlingen 1 und HBC Strakonice gegenüber — und packender hätte das letzte Spiel nicht sein können. Nach der regulären Spielzeit von 20 Minuten stand es 11:11. Bis kurz vor Schluss führten die Gastgeber noch mit 11:10, der Titel war zum Greifen nahe. Doch Strakonice konnte per Siebenmeter noch ausgleichen. Nun musste das Siebenmeterwerfen die Entscheidung bringen. Dabei sah es zu Beginn auch gut aus für die SG2H. Nach einem gehaltenen Siebenmeter konnte der darauffolgende verwandelt werden. Doch Hofen/Hüttlingen vergab drei Siebenmeter in Serie, während sich Strakonice cooler vom Punkt präsentierte. So ging der Pokal erneut nach Tschechien. Nach diesem packenden Finale ging auch eine Ära zu Ende. Für Turnierleiter Lothar Starz war es das letzte Kappelbergturnier. Der mittlerweile 88–Jährige war bei 50 der 54 Kappelbergturniere als Turnierleiter im Einsatz.

Insgesamt war Abteilungsleiter Philipp Röhrer trotz der widrigen Umstände mit den Turnierverläufen sehr zufrieden: „Es war wieder ein großer Erfolg für uns, mit tollen Spielen. Wir sind hochzufrieden.“