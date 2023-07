Radballer des RKV–Hofen steigen in die 2. Bundesliga auf

Großer Jubel beim RKV–Hofen. Die Radballer Magnus Öhlert und Dennis Berner haben den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft. In einem hochspannenden Finalturnier in der heimischen Hofener Glück–Auf–Halle haben die beiden den dritten Platz (sieben Punkte) belegt. Dieser reichte für den Aufstieg, denn die ersten drei Mannschaften steigen auf. Platz eins ging an den SV Nordshausen 2 (15 Punkte) und Rang zwei sicherte sich der SV Lippersdorf (zehn Punkte).

Insgesamt duellierten sich sechs Mannschaften um den Aufstieg: RKV–Hofen 1, RV Gärtringen 2, RV Obernfeld 2, SG Chemie Zeitz 1, SV Lippersdorf und der SV Nordshausen 2. In der ersten Partie trafen Magnus Öhlert und Dennis Berner auf den RV Gärtringen 2. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit stand es 2:2. Doch im zweiten Durchgang drehten die beiden Hofener auf. Am Ende setzten sie sich klar mit 5:2 durch. Somit waren die ersten drei Punkte auf dem Konto. Die zweite Begegnung gegen den RV Obernfeld 2 endete 3:3.

Die Fans sorgen für eine überragende Stimmung

Ein Spektakel — und das nicht nur auf dem Feld — war die dritte Begegnung gegen den SV Lippersdorf. Beide Fanlager sorgten für eine überragende Stimmung. Nach der ersten Halbzeit führte Lippersdorf mit 2:0. Hofen konnte zwar drei Tore erzielen, doch für den Sieg reichte es nicht. Mit 5:3 setzte sich Lippersdorf durch. Nach drei Partien rangierte der RKV–Hofen mit vier Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Zu diesem Zeitpunkt war der Aufstieg gesichert. Die vierte Partie des Nachmittags sollte richtungsweisend für Öhlert und Berner werden. Es ging gegen die SG Chemie Zeitz, die bis dato drei Punkte sammeln konnte. Im ersten Durchgang lagen Öhlert und Berner zweimal hinten, doch sie hatten immer die passende Antwort parat. Es stand 2:2.

Öhlert und Berner drehen auf

In Hälfte zwei machte Hofen dann kurzen Prozess mit Zeitz. 7:2 stand es am Ende.Die darauffolgende Begegnung zwischen Gärtringen 2 und Obernfeld 2 war für Hofen von Bedeutung. Bei einem Gärtringer Sieg, hätte man den Aufstieg bereits perfekt gemacht. Lange Zeit sah es auch sehr gut aus, doch Obernfeld drehte einen klaren Rückstand und gewann noch mit 5:4. Somit mussten es Öhlert und Berner in der letzten eigenen Partie selbst richten. Die beiden bekamen es allerdings mit dem unangefochtenen Spitzenreiter SV Nordshausen zu tun. In einer engen Partie unterlag Hofen letztlich mit 5:6.

Das Warten geht weiter

Somit war der Aufstieg immer noch nicht klar — und das Warten ging weiter. Obernfeld 2 war die letzte Mannschaft, die Hofen noch vom dritten Platz hätte verdrängen können. Allerdings nur bei einem ganz hohen Sieg gegen den SV Lippersdorf. Da die Partie letztlich 3:3 endete, kannte der Jubel im Hofener Lager keine Grenzen. Erstmals überhaupt gelang einer Mannschaft des RKV der Aufstieg in die 2. Bundesliga. „Wir sind perfekt mit einem Sieg gestartet. Das Unentschieden gegen Obernfeld war dann aber schon ein kleiner Dämpfer. Die Niederlage gegen Lippersdorf brachte uns ein wenig auf den Boden der Tatsachen zurück. Somit mussten wir auf jeden Fall noch punkten, damit wir eine Chance haben auf den Aufstieg. Das ist uns glücklicherweise gelungen“, freut sich Magnus Öhlert. Für Dennis Berner war der Knackpunkt der 7:2–Erfolg gegen Zeitz. „Nach dem Dämpfer davor, war dieser klare Erfolg enorm wichtig, da er auch etwas für das Torverhältnis brachte.“

Der RKV–Hofen präsentierte sich wieder einmal als ein herausragender Gastgeber — und wird in der kommenden Saison Mannschaften aus der 2. Bundesliga willkommen heißen.