Neun Stunden Handball und 150 Partien

Das 37. Franz–Balle–Jugendturnier der SG Hofen/Hüttlingen hat sich am vergangen Sonntag als regelrechter Handballhotspot der Region erwiesen. Sowohl die über 70 Jugendteams aus nah und fern, als auch die unzähligen Zuschauer am Spielfeldrand verwandelten den Hofener Kappelberg in eine pulsierende Handballzone.

Die jüngeren Altersklassen eröffneten das Turnier am Sonntagmorgen. Bei der weiblichen E–Jugend setzten sich die Gastgeberinnen verlustpunktfrei durch und verwiesen die Teams von Kuchen–Gingen–Süßen, Oberkochen/Königsbronn und Schnaitheim auf die weiteren Plätze. In der Riege der gemischten E–Jugend kam es im Finale zu einem SG2H–internen Kräftemessen, im Spiel um Platz drei setzte sich die HSG Oberkochen/Königsbronn gegen die TSG Schnaitheim durch.

Bei den D–Juniorinnen dominierte sowohl Schotzach–Bottwartal als auch Schnaitheim die Konkurrenz. Beide Teams zogen ins Finale ein, in dem Schnaitheim am Ende die Nase vorne hatte (10:8), die SG2H erspielte sich gegen Kuchen–Gingen–Süßen Bronze (7:4). Bei den D–Junioren kristallisierten sich die Mannschaften von der SG2H, der SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch, der SG Schotzach–Bottwartal sowie der TSG Schnaitheim als Favoriten heraus. In Halbfinale eins musste sich die SG LTB der SG Schotzach–Bottwartal geschlagen geben (7:11) und im zweiten Halbfinale setzte sich Schnaitheim gegen die SG2H durch (12:7). Gold holten sich die Jungs aus dem Bottwartal, die das Finale mit 12:8 gewannen. Im Spiel um Bronze bezwangen die Hausherren die SG LTB (17:12). Kuchen–Gingen–Süßen setzte sich im Spiel um den fünften Rang gegen die Aalener Sportallianz durch. Die C–Mädchen der HSG Stuttgart–Metzingen holten ohne Niederlage den Turniersieg. Auf dem zweiten Rang landete die SG2H, gefolgt von Schwäbisch Hall, Bargau/Bettringen und Schwaikheim.

Bei den männlichen Altersgenossen erspielten sich Bietigheim, Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf, Heidelberg und Hofen/Hüttlingen die Tickets für die Überkreuzrunde. Der Bundesliganachwuchs von der SG BBM Bietigheim zog mit einem 17:8–Sieg gegen die JSG Heidelberg ins Endspiel ein. Die Jungs der SG2H machten es Bietigheim gleich und bezwangen die HSG WiWiDo mit 11:8. Der Siegerpokal ging nach Bietigheim, im Finale ging man gegen die Gastgeber als Sieger vom Platz (11:6). Im Spiel um Platz drei behielt die HSG WiWiDo gegen die Heidelberger Nachwuchshandballer die Oberhand (13:11). Auf dem fünften Rang landete Kuchen–Gingen–Süßen vor Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch sowie den Mannschaften von Oberkochen/Königsbronn und Hofen/Hüttlingen II. Die B–Mädchen des SV Tannau schafften souverän den Einzug in das Halbfinale, in dem sie dann allerdings gegen Schotzach–Bottwartal den Kürzeren zogen (12:14). Im zweiten Semifinale kam es zum Aufeinandertreffen der Teams von Ulm&Wiblingen und Schnaitheim Die Ulmer Vorstädterinnen siegten 9:7. Letztlich durften die Mädels der SG Ulm&Wiblingen den Siegerpokal abholen, da sie die SG Schotzach–Bottwartal mit 10:9 auf Rang zwei setzten. Auch das kleine Finale war eine enge Kiste. Hier setzte sich Schnaitheim mit 11:9 gegen Tannau durch. Die weiteren Platzierungen gingen an Eislingen, Oberkochen/Königsbronn, Weinsberg, Hofen/Hüttlingen und Kuchen–Gingen–Süßen.

Die B–Junioren kämpften in zwei Vierergruppen um Punkte. Die zweite Garde der Gastgeber und Team Stuttgart qualifizierten sich in Gruppe 1 für die K.o.-Spiele, die SG2H I und Kuchen–Gingen–Süßen folgten aus der zweiten Staffel. Der Spielplan forderte im ersten Halbfinale das Vereinsderby zwischen beiden SG2H–Teams, bei dem die erste Mannschaft mit 16:9 ins Finale einzog. Im zweiten Semifinale siegte Stuttgart hauchdünn mit 10:9 gegen Kuchen–Gingen–Süßen. Stuttgart sicherte sich gegen die SG2H I den Pokal (13:10) und KuGiS warf drei Tore mehr als die SG2H II und landete somit auf dem Bronzerang. Platz fünf ging an die TSG Schwäbisch Hall vor der Aalener Sportallianz. Die Gäste aus Schwäbisch Hall setzten sich bei der weiblichen A–Jugend durch, die der zweitplatzierten SG2H die einzige Niederlage zufügte. Der Preis des Drittplatzierten ging an Schnaitheim. Bei den A–Junioren zogen neben der SG2H und Hirsau–Calw–Bad Liebenzell aus Gruppe eins auch Alfdorf–Lorch–Waldhausen und Kuchen–Gingen–Süßen in die Überkreuzrunde ein. Während sich ALLOWA klar gegen die Mannschaft aus dem Schwarzwald durchsetzte (13:4), musste sich die SG2H gegen Kuchen–Gingen–Süßen ins Zeug legen, um sich mit einem 9:7 für das Endspiel zu qualifizieren. Hier hatten die Hausherren die Gegner von ALLOWA recht deutlich im Griff (13:7) und schnappten sich den Cup. Auch das kleine Finale war eine klare Angelegenheit, KuGiS dominierte die Partie und verwies die SG Hirsau–Calw–Bad Liebenzell auf den vierten Rang. Die Aalener Sportallianz und die SG2H II komplettierten die Tabelle.

In der Glück–auf–Halle waren die Kinder der F–Jugend zugange. Hier gingen vier Teams der SG Hofen/Hüttlingen sowie die SG Schotzach–Bottwartal, die TSG Schnaitheim, die Aalener Sportallianz und Kuchen–Gingen–Süßen an den Start. Die erfolgreichsten Kids des Tages kamen von KuGiS, die die SG2H I und Schnaitheim hinter sich ließen.