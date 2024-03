Für die Handballer der SG Hofen/Hüttlingen steht an diesem Samstag ein Derby an. In der Wasseralfinger Talsporthalle wird die SG Herbrechtingen-Bolheim zu Gast sein. Spielbeginn ist um 20.30 Uhr.

Sportlich war der Februar nicht erfolgreich

Der Februar war nicht der der Monat der SG Hofen/Hüttlingen. Gegen die SG Lauterstein 2 bekam man zwar nachträglich die Punkte, doch sportlich ging die Partie knapp mit 39:41 verloren. Beim SC Vöhringen stand man vergangene Woche nach dem Spiel unnötigerweise mit leeren Händen da. 23:25 war der Endstand aus Sicht der SG Hofen/Hüttlingen. „In Vöhringen hatten wir 34 Fehlwürfe, wenn wir nur fünf weniger machen, gewinnen wir. An sich war das Spiel nicht schlecht. Die Abwehr stand gut, wir haben gut nach vorne gespielt, einzig der Abschluss war nicht ausreichend. Es hat letztlich nicht sollen sein“, erklärt Trainer Dominik Feil. Doch von dieser Niederlage ließ man sich im SG2H-Lager nicht unterkriegen. „Die Jungs sind jetzt wieder viel besser drauf und in den Trainingseinheiten waren sie voll fokussiert“, berichtet Dominik Feil.

Packendes Hinspiel in Herbrechtingen

Erstmals seit Mitte Januar steht für die SG Hofen/Hüttlingen nun wieder ein Heimspiel in der Talsporthalle an - das Derby gegen den Tabellensechsten SG Herbrechtingen-Bolheim. Im Hinspiel bekam man sehr vieles zu sehen, was ein Derby auszeichnet: emotional, hitzig, intensiv und das gepaart mit einer guten Stimmung von den Rängen. Von Erfolg gekrönt war die Partie für die SG2H in Herbrechtingen allerdings nicht. In der Anfangsphase bekam Kapitän Felix May erst die Rote und dann die Blaue Karte. Zu allem Überfluss verletzte sich auch noch Rückraumspieler Lukas Fürst so sehr, dass er nicht mehr weiterspielen konnte. Die Partie ging letztlich mit 29:32 verloren. Es war die erste Niederlage in dieser Saison. Somit gilt es für Hofen/Hüttlingen noch eine Rechnung zu begleichen. Dominik Feil setzt dabei auch auf den Faktor Fans: „Die Halle wird voll sein. Unsere Fans stehen immer hinter uns, darauf hoffe ich am Samstag natürlich auch. Herbrechtingen-Bolheim ist definitiv keine Mannschaft, die man auf die leichte Schulter nehmen kann. Wenn die Körpersprache aber so ist, wie am Montag und Donnerstag im Training, dann bin ich sehr optimistisch.“

Wiedersehen mit einem alten Bekannten

Herbrechtingen-Bolheim hat in diesem Jahr bislang erst eine Partie bestritten. In Gerhausen musste man sich mit 27:32 geschlagen geben. Insgesamt ist die SG auswärts allerdings ein wenig stärker als zu Hause. In den fremden Hallen konnte man sechs Punkte und zu Hause vier Punkte sammeln. Trainiert wird die Mannschaft dabei von Sebastian Adam. Er ist bei der SG Hofen/Hüttlingen kein Unbekannter. Bis Mai 2022 war er Trainer der ersten Herrenmannschaft. Unter seiner Regie gelang dabei 2019 der langersehnte Aufstieg in die Landesliga. Bis heute ist er dem Verein verbunden und trainiert die E-Jugend. Könnte das ein Vorteil für die Gäste sein? „Wenn wir von der Bank präzise Anweisungen geben und die Mannschaft sich auf ihr Spiel konzentriert, glaube ich nicht, dass das einen Einfluss auf das Spiel haben wird“, so Dominik Feil abschließend.