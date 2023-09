Nach 50 Kappelbergturnieren geht eine Ära zu Ende

An diesem Wochenende startet für die Damen und Herren der SG Hofen/Hüttlingen die neue Handball-Saison in der Württembergliga und Landesliga. Ordentlich Selbstvertrauen konnten sich beide Mannschaften in der langen Sommerpause holen. Beim heimischen Kappelbergturnier sicherte sich die Mannschaft von Trainer Stefan Linsenmaier den Turniersieg. Im Endspiel gewann man souverän mit 12:7 gegen „SG IBU 600.“Die Herren verpassten den Turniersieg denkbar knapp. Im Siebenmeterwerfen zog man gegen die tschechische Mannschaft HBC Strakonice den Kürzeren.

Lothar Starz hat 50 Turniere als Turnierleiter erlebt

Einer, der alles ganz genau verfolgt hatte, ist Turnierleiter Lothar Starz. Für den 88-Jährigen war es allerdings sein letztes Turnier. 54 Austragungen des Kappelbergturniers gab es bislang, bei 50 davon trug er die Verantwortung als Turnierleiter. Somit fehlte er bei nur vier Turnieren ‐ zuletzt 2016. „In meinem letzten Jahr habe ich noch eine Premiere erlebt. Aufgrund des Wetters wurden alle Spiele komplett in der Halle ausgetragen. Dass man hin und wieder mal wetterbedingt in die Halle ausweichen musste, kam vor. Aber komplett an allen Tagen, das gab es noch nie.“ Für Lothar Starz zeigte sich hierbei aber wieder die Kameradschaft und der Zusammenhalt bei der SG Hofen/Hüttlingen. „An den drei Tagen sind pro Tag im Schnitt zwischen 120 und 150 Helfer im Einsatz. In diesem Jahr gab es noch mehr Arbeit, weil man unter anderem das Catering für die beiden Hallen in Wasseralfingen und Hüttlingen organisieren, die Schiedsrichter verteilen und die Spielpläne umschreiben musste. Es hat aber alles reibungslos geklappt, der Zusammenhalt ist einfach super und bewundernswert.“

EIn Leben für den Handball

Für Lothar Starz spielte der Handball schon immer eine große Rolle. Insgesamt 18 Jahre lang war er Abteilungsleiter der TG Hofen, Trainer, Schiedsrichterwart und Bezirksvorsitzender. Außerdem war er auch als Schiedsrichter tätig ‐ und das äußerst erfolgreich. Bis in die Bundesliga leitete er Partien. Bei der offiziellen Siegerehrung des Kappelbergturniers wurde er mit einer kleinen Laudatio und einem Geschenkkorb, den Abteilungsleiter Philipp Röhrer und der stellvertretende Abteilungsleiter Tobias Rathgeb überreichten, verabschiedet. „Lothar Starz ist einfach ein Unikat und ein Mann der ersten Stunde. Er hat das Turnier mit ins Leben gerufen“, so Abteilungsleiter Philipp Röhrer. Dem Kappelbergturnier wird Lothar Starz aber auch in Zukunft treu bleiben ‐ als Zuschauer möchte er die Spiele genießen.