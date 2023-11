Mit über 150 Fans im Rücken spielt sich die SG Hofen/Hüttlingen zum nächsten Sieg

Die Handballer der SG Hofen/Hüttlingen haben in der Landesliga den sechsten Sieg im siebten Spiel gefeiert. Beim TV Gerhausen setzte sich das Team um die Trainer Matthias Haas und Dominik mir 37:31 durch.

In der ersten Halbzeit ist es lange eng

Beflügelt von den rund 150 mitgereisten Fans, die in der Dieter-Baumann-Sporthalle für Heimspielatmosphäre sorgten, war es Yannik Haas, der nach gut einer Minute für die 1:0-Führung sorgte. Dorian Trögele erhöhte nach rund zweieinhalb Minuten auf 2:0 für die Gäste. Die Hausherren kamen nach und nach aber besser in die Partie und erspielten sich nach rund neun Minuten erstmals eine Zwei-Tore-Führung (5:3). Einen Anteil daran hatte auch Heim-Torhüter Niko Dietz, der einige Male glänzend parierte. Lange Bestand hatte die Führung aber dennoch nicht. Im weiteren Verlauf war die Partie sehr ausgeglichen. Die Gäste von der Ostalb gingen in Führung, doch die Antwort folgte prompt. Das „Spiel“ wiederholte sich bis zur 23. Minute und einem Spielstand von 11:10. Doch danach traf nicht Gerhausen, sondern erneut die SG. Kapitän Felix May markierte den zwölften SG2H-Treffer. Die Reaktion des TV Gerhausen folgte prompt ‐ und zwar in Form einer Auszeit. Diese hatte ihre Wirkung defintiv nicht verfehlt. Raphael Sauter und Luca-Max Baur sorgten für den neuerlichen Ausgleich. Was zu diesem Zeitpunkt natürlich noch keiner wusste: Es sollte zum letzten Mal in dieser Partie unentschieden stehen. Die SG2H-Herren zogen die Zügel nun an und erkämpften sich bis zur Pause eine Drei-Tore-Führung (16:13). „Wir hatten uns phasenweise ziemlich schwer getan und deshalb war es in der ersten Halbzeit auch ziemlich kanpp“, berichtete Außenspieler Felix Jörg.

Die Gäste bauen die Führung schrittweise aus

Bis zur 43. Minute konnte die Führung vorerst auf fünf Tore ausgebaut werden (23:18). Doch Gerhausen hatte sich noch nicht aufgeben, denn es folgten zwei Treffer in Serie. So stand es gut 16 Minuten vor dem Ende nur noch 23:20. Doch die Antwort von Lukas Fürst folgte im Gegenzug. Vorentscheidend für den Sieg waren die drei in Serie Treffer von Yannik Haas, Maximilian Funk und Marius Haas eine knappe Viertelstunde vor dem Ende (29:23). Von diesen Wirkungstreffern konnte sich der TV Gerhausen nicht mehr richtig erholen. Nach einer erneuten Auszeit erzielten die Hausherren zwar zwei Tore, doch Lukas Fürst traf ebenfalls zweimal (31:25). Am Ende konnte die SG Hofen/Hüttlingen, zur Freude der Fans, den Sechs-Tore-Vorsprung verteidigen. Mit 37:31 setzte man sich durch. Der Sieg wurde danach dann ausgiebig mit den Fans gefeiert. „In der ersten Halbzeit haben wir zu viele Würfe vergeben, waren aber immer dabei im Spiel. Hinten heraus konnten wir das Spiel dann noch ein wenig drehen und sind mit drei Toren in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann gut und souverän heruntergespielt, ohne Angst gehabt zu haben, dass der Sieg noch gefährdet werden könnte“, so Trainer Matthias Haas. Dabei fügte er noch an, dass die Mannschaft ruhig und bei sich geblieben sei „und hat wirklich eine gute Leistung gezeigt. In Gerhausen, wo es nicht leicht ist zu gewinnen, haben wir uns verdient die zwei Punkte geholt.“ Nun steht für den aktuellen Tabellenführer (12:2 Punkte) erstmal eine längere Liga-Pause an. Erst am zweiten Advent (Sonntag, 10. Dezember) ist die Mannschaft wieder im Einsatz. Es geht zum TV Altenstadt. Spielbeginn in der Michelberghalle ist um 17 Uhr.

SG2H: Sauer, Brucker – Lukas Fürst (7), Eiberger (6), Trögele (5), Funk (5), Yannik Haas (4), Seeh (2), Jörg (2), Marius Haas (2), May (2), Jonas Fürst (1), Anlauf (1), Hügler