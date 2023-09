Magnus Öhlert und Dennis Berner reisen nach Japan

Für die Radballer Dennis Berner und Magnus Öhlert vom RKV–Hofen steht in dieser Woche eine ganz besondere Reise an. An diesem Freitag fliegen die beiden nach Japan, um in Osaka den Japan–Cup zu bestreiten. Auch Training und Besichtigung von Sehenswürdigkeiten stehen an. Die Reise führt auch noch nach Kyoto und Tokio.

Das Ziel: der Turniersieg

Wie es überhaupt dazu kam, berichtet Magnus Öhlert: „Unser Verband Bund Deutscher Radfahrer (BDR) nominiert immer drei potenziell gute und junge Teams aus dem Nationalkader, die dann nach Japan dürfen. Die Reise dauert insgesamt zehn Tage. Im Fokus steht für uns dabei natürlich der Japan–Cup.“ Die besten japanischen Radball–Teams treten gegen die drei deutschen Teams an. Für Magnus Öhlert und Dennis Berner stehen dabei maximal fünf Partien an: drei in der Vorrunde, ein mögliches Halbfinale und das Finale. Das Ziel steht schon fest: „Wir wollen den Cup gewinnen“, so Magnus Öhlert.

Weiter geht es nach Kyoto und Tokio

Das Turnier findet dabei direkt am dritten Tag der Reise statt. Danach geht es dann weiter nach Kyoto und Tokio. Unter anderem steht in Tokio auch ein Schulbesuch auf dem Programm. Dabei wird den Kindern Radball näher gebracht. „Wenn dann die gesamte Schule voll von Kindern ist, und diese uns zuhören, ist das schon sehr beeindruckend“, so Magnus Öhlert. Für den Hofener ist die Japan–Tour eine Premiere: „Persönlich war ich noch nie in Japan, deshalb freue ich mich schon sehr darauf. Dennis hat mir in diesem Punkt etwas voraus. Er war schon zweimal.“ Den Cup gewinnen konnte er allerdings noch nie gewinnen. Vielleicht klappt es ja dann beim dritten Mal zusammen mit Magnus Öhlert.