Jugendgottesdienst mit Lichteffekten

Zum 16. Mal haben Jugendliche und fünf Firmlinge der Sankt-Georgsgemeinde einen Jugendgottesdienst der besonderen Art mit rockiger Musik und tollen Lichteffekten auf die Beine gestellt.

Bühnennebel, beeindruckende Lichteffekte und lautstarke, moderne Musik in einer Kirche sind nicht üblich - bei „Let’s Mess“, dem jährlichen Jugendgottesdienst, gehört das zur Grundausstattung und Tradition. Diesmal kamen etwa 250 Mitfeiernde der Einladung der Ministranten und Jugendlichen aus Hofen und dem ganzen Dekanat und Ostalbkreis nach, denn es hat sich herumgesprochen, dass an diesem Tag dieser besondere Gottesdienst, der von der Band „timeless“mitgestaltet wurde, stattfindet.

Es dreht sich alles um die Liebe

Im Gottesdienst drehte sich alles um das Thema „Liebe“. Ein Thema, das jeden betrifft - auch im Glauben, der Bibel und in der Beziehung zu Gott. Was gehört zur Liebe? Was hat es mit der Freiheit auf sich? Werde ich geliebt? Wie kann ich meine Liebesgeschichte mit Gott schreiben? Diese und weitere Aspekte konnten die Besucher durch einige Bibelstellen, die von Pastoralreferent Michael Fürst während der Predigt aufgezeigt wurden, genauer angeschaut werden. Schließlich wurde aus „Liebe = Gott?!“ immer mehr „Gott = Liebe!“

Am Ende durften die Besucher staunen, da die Technikanlage den Kirchenraum während einer kleinen Show in faszinierendes Licht tauchte, passend zur Musik. Beim Verlassen der Kirche durfte sich jeder Besucher zur Erinnerung einen bedruckten Magneten mit nach Hause nehmen, der sie daran erinnern soll, dass jeder und jede von Gott geliebt ist.

Umrahmt durch die besondere Atmosphäre, war der Jugendgottesdienst wieder ein Highlight im Jahresprogramm der Jugend Hofen.