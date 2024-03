Die Handballer der SG Hofen/Hüttlingen haben es geschafft. Sozusagen auf dem Sofa ist die Mannschaft am Sonntagabend Meister in der Landesliga geworden. Bereits am Samstag ließ der Tabellendritte SC Vöhringen im Heimspiel gegen den TV Treffelhausen (26:26) Punkte liegen. Am Sonntagabend hat der Tabellenzweite HC Hohenems mit 26:30 beim HV RW Laupheim verloren. Die SG Hofen/Hüttlingen kann nun nicht mehr von Platz eins verdrängt werden. Für die 2012 gegründete Spielgemeinschaft ist es der erste Aufstieg in die Verbandsliga überhaupt.

So hat Vizekapitän Achim Eiberger den Aufstieg erlebt: „Das Ergebnis von Vöhringen gegen Treffelhausen hatte ich so nicht erwartet. Als dann am Sonntag auch noch Laupheim gegen Hohenems gewonnen hatte, war das schon verrückt.“ Achim Eiberger ergänzt dabei, dass bereits am Mittwoch nach dem Derbyerfolg gegen die SG Herbrechtingen-Bolheim viel Druck und Ballast abgefallen sei.

„Nach dem Spiel war uns aber bewusst, dass wir den Weg nun noch etwas gehen müssen. Als die Meisterschaft dann aber doch schon am Sonntagabend feststand, war das natürlich eine große Freude und eine riesen Erleichterung“, freut sich Achim Eiberger. Die Mannschaft traf sich dann noch spontan, um auf die perfekt gemachte Meisterschaft anzustoßen. Der Aufstieg ist für die Mannschaft auch mehr als verdient. In bislang 16 Saisonspielen gab es 14 Siege und nur zwei Niederlagen. Der Grundstein für eine erfolgreiche Saison wurde bereits gleich zu Beginn gelegt. In den ersten vier Spielen konnte das Team von Matthias Haas und Dominik Feil vier zum Teil beeindruckende Siege feiern. Zum Auftakt setzte man sich mit 33:19 in Wangen durch. Im ersten Heimspiel gewann die SG2H mit 30:23 gegen den TV Treffelhausen. Danach folgte ein knapper 34:31-Sieg bei der SG Lauterstein II. Am vierten Spieltag ließ die SG Hofen/Hüttlingen so richtig die Muskeln spielen. Mit 48:32 wurde der aktuelle Tabellendritte SC Vöhringen aus der Talsporthalle gefegt. Bei der SG Herbrechtingen-Bolheim kassierte die SG2H die erste Saisonniederlage. Das hitzige und packende Derby ging mit 29:32 verloren.

Bis zum Jahresende konnte die SG Hofen/Hüttlingen die restlichen vier Spiele gewinnen. Besonders zu erwähnen ist der furiose 48:35-Erfolg gegen den Tabellenzweiten HC Hohenems. Die Fans in der Talsporthalle waren somit erneut Augenzeugen einer furios aufspielenden SG2H-Mannschaft.

Das neue Jahr startete direkt mit Hiobsbotschaften. Rückraumspieler Yannik Haas verpasste verletzungsbedingt die ersten drei Spiele. Auch Torhüter Jannis Brucker fehlte aufgrund einer Verletzung lange Zeit. Doch die SG Hofen/Hüttlingen konnte die Ausfälle durch eine geschlossen aufgetretene Mannschaftsleistung kompensieren. So konnte man sich in den ersten beiden Spielen knapp durchsetzen. Sportlich ging die dritte Partie des Jahres gegen die SG Lauterstein II zwar verloren, doch der Landesliga-Meister bekam die Punkte am grünen Tisch zugesprochen. Zu allem Überfluss verletzte sich in dieser Partie Kapitän Felix May schwer, für den die Saison dadurch beendet war. Ende Februar zog man dann zum zweiten Mal in dieser Saison den Kürzeren. In Vöhringen gab es eine knappe Niederlage. Der März war dann wieder von Erfolg gekrönt, mit Siegen in Laupheim, gegen Gerhausen und gegen Herbrechtingen-Bolheim.

Zwei Partien stehen für die SG Hofen/Hüttlingen nun noch an - und eines kann Achim Eiberger garantieren: „Als Sportler möchte man jedes Spiel gewinnen. Deshalb werden wir uns auf die Spiele gegen Altenstadt und in Hohenems so vorbereiten, als ob es für uns um alles gehen würde. Unser Ziel ist es, dass wir am Ende der Saison 16 der 18 Saisonspiele gewonnen haben.“ Die SG2H-Herren können die Saison sogar noch mit einem weiteren Titel krönen. Das Team von Matthias Haas und Dominik Feil steht im Halbfinale des Bezirkspokals. Am 1. Mai kommt es zum Aufeinandertreffen gegen den TV Altenstadt.