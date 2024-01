Die Saison in der Württembergliga ist zwar erst gut zur Hälfte vorbei, doch am Sonntag hat die Partie der SG Hofen/Hüttlingen bereits einen gewissen Endspielcharakter. In der Balinger Längenfeldhalle geht es gegen den TV Weilstetten. Spielbeginn ist um 15 Uhr.

Beide Mannschaften haben nach zwölf absolvierten Spielen 4:20 Punkte auf dem Konto. Die SG Hofen/Hüttlingen ist Vorletzter (Platz elf) und der TV Weilstetten Letzter. Zum Jahresstart zeigten sich die SG2H-Damen formverbessert im Vergleich zu den unmittelbaren Spielen vor Weihnachten. Zählbares sprang gegen die MTG Wangen und die HSG Böblingen/Sindelfingen allerdings nicht heraus.

SG2H hat gute Erinnerungen an Weilstetten

Einer der bislang zwei Saisonsiege gelang der SG Hofen/Hüttlingen gegen den TV Weilstetten. In einem wahren Krimi siegte man mit 22:21. Vier Sekunden vor dem Ende parierte Torhüterin Stefanie Vierkorn einen Siebenmeter und sicherte ihrer Mannschaft so die zwei wichtigen Punkte. So schätzt Trainer Stefan Linsenmaier den kommenden Gegner ein: „Ich erwarte ein sehr kampfbetontes und zerfahrenes Spiel. Ich bin aber sehr optimistisch, dass wir die bessere Mannschaft sind, wenn wir unsere beste Leistung zeigen. Es ist ein Vier-Punkte-Spiel, das wir unbedingt gewinnen müssen, damit wir den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze halten.“ Beide Siege konnte Hofen/Hüttlingens kommender Gegner bislang in der heimischen Halle feiern. Gegen den VfL Waiblingen II setzte man sich mit 23:22 durch und gegen den TSV Köngen gab es ein 22:19.

Kein Schützenfest im eigenen Haus

In den Heimspielen geizt Weilstetten bislang aber mit eigenen Treffern. Mehr als 23 Tore konnten die Fans bislang noch nicht bejubeln. Zum Vergleich: Allein in den vergangenen beiden Spielen erzielten die SG2H-Damen mehr Treffer. Gegen Wangen waren es 24 und gegen Böblingen/Sindelfingen 28. Mit einer ähnlichen Offensiv-Leistung und einer stabilen Abwehr am Sonntag, ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Niederlagenserie zu Ende geht.