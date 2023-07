Hofen steht im Zeichen des Handballs

An diesem Wochenende ist es soweit. Die Handballer der SG Hofen/Hüttlingen richten in Hofen das 54. Kappelbergturnier aus.

16 Mannschaften bei den Damen

Am Samstag stehen die Damen und die Senioren im Fokus. Bei den Damen gibt es drei Gruppen mit einmal sechs und zweimal fünf Mannschaften. Die SG Hofen/Hüttlingen ist dabei in einer Gruppe mit: Heidenheimer SB, Alte Kaiserstadt, SV Fellbach, SG LTB und SG IBU 600. Die SG Hofen/Hüttlingen 2 bekommt es mit der TSG Schnaitheim, SV Leonberg/Eltingen, HSG Hohenlohe und SG Ulm&Wiblingen zu tun. Die Aalener Sportallianz ist in einer Gruppe mit dem TSV Weinsberg, HBC Nürnberg, TSV Köngen und dem Mixed Team.

Nach den Gruppenspielen folgt die Zwischenrunde, danach steht das Halbfinale und Finale an. Los gehen die Partien um 10.30 Uhr, das Finale ist für 18 Uhr geplant. Gespielt wird zweimal 12,5 Minuten.

Bei den Senioren gibt es eine Gruppe mit insgesamt vier Mannschaften. Die SG Hofen/Hüttlingen wird sich dabei mit JD Lynchburg/Tegernsee, Voller Lebensfreude und dem TSV Weinsberg messen. Die Spiele beginnen um 12.18 Uhr, gegen 16.45 Uhr steigt das Finale.

Am Sonntag sind die Herren im Einsatz

Am Sonntag werden die Herren zum Einsatz kommen. Wie bei den Damen gibt es drei Gruppen, zweimal sind es fünf Mannschaften und einmal vier. Die SG Hofen/Hüttlingen misst sich mit Alte Kaiserstadt, JD Lynchburg/Tegernsee, HBC Nürnberg und Team Mittwoch.

In der zweiten Fünfergruppe sind die SG Hofen/Hüttlingen 2, ASPTT Saint–Lô, Heidenheimer SB, Sportfreunde Schwaikheim und die SG Hofen/Hüttlingen 3. Die SG Hofen/Hüttlingen 4, die Aalener Sportallianz, HBC Strakonice und TGS Bieber komplettieren das Feld. Titelverteidiger ist dabei das tschechische Team HBC Strakonice.

Abseits des Handballs ist einiges geboten

Doch auch abseits der Handballspiele wird einiges geboten sein. Bereits an diesem Freitag finden die Finalspiele des Hobbyturniers statt. Im Anschluss der Siegerehrung steigt eine Party, mit Musik von „The Candy´s“. Am Samstag findet die Handballer–Party statt — und am Sonntag wird der Mittagstisch musikalisch umrahmt von der „Röttinger Blasmusik“.