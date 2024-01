Den Handballern der SG Hofen/Hüttlingen ist in der Landesliga etwas gelungen, das bislang vier anderen Teams in dieser Saison verwehrt geblieben ist: Einen Sieg beim TV Treffelhausen zu feiern. Das Team von Dominik Feil und Matthias Haas setzte sich in einem hitzigen und intensiven Derby in der Alb-Sporthalle in Böhmenkirch mit 31:29 durch.

Eine hitzige erste Halbzeit

Ohne den weiterhin verletzten Yannik Haas und den privat verhinderten Abwehrchef Hendrik Hügler, brachte Lukas Fürst die SG Hofen/Hüttlingen nach knapp eineinhalb Minuten mit 1:0 in Führung. Von den vielen mitgereisten SG2H-Fans wurde das entsprechend gefeiert. Innerhalb von gut einer Minute konnte Treffelhausen das Spiel drehen. Danach wog die Partie hin und her und nach zwölf Minuten stand es 4:4. Kevin Nagel und Erik Schmid, Treffelhausens beste Torschützen, sorgten für die erstmalige Zwei-Tore-Führung (6:4/15. Minute). Sonderlich lange Bestand hatte diese allerdings nicht, denn bereits nach 20 Minuten stand es wieder unentschieden. Die erste Halbzeit war geprägt von viel Kampf und einer hitzigen Stimmung - was ein Derby eben auszeichnet. Auf beiden Seiten gab es einige Zwei-Minuten-Strafen. Viereinhalb Minuten vor der Pause, sicherte sich Hofen/Hüttlingen zum ersten Mal eine Zwei-Tore-Führung (13:11). Achim Eiberger war es dann, der seiner Mannschaft einen Vorsprung von drei Toren bescherte (14:11/27.). Es war eine vermeintlich komfortable Führung, doch Treffelhausen zeigte, weshalb man in der heimischen Halle in dieser Saison noch ohne Niederlage war. Angetrieben von der sehr guten Stimmung, konnte der TVT noch vor der Pause wieder in Führung gehen. Doch das letzte Wort gehörte SG2H-Spieler Felix Jörg. Praktisch mit dem Ertönen der Halbzeitsirene gelang der 15:15-Ausgleichstreffer. Es war das Ende einer packenden und mitreißenden ersten Halbzeit.

Wechsel auf der Torhüterposition

Zu Beginn der zweiten Halbzeit gab es aufseiten der SG2H-Herren einen Wechsel auf der Torhüterposition. Paul Bürgermeister kam für Oliver Sauer. Dieser Wechsel sollte sich am Ende als goldrichtig herausstellen. Paul Bürgermeister zeigte in den zweiten 30 Minuten zahlreiche überragende Paraden. Bis zur 48. Minuten konnte sich Hofen/Hüttlingen eine Drei-Tore-Führung erkämpfen (25:22). Treffelhausen verkürzte kurzzeitig, doch zweimal Dominik Anlauf und Felix Jörg schraubten die Führung weiter in die Höhe. Gut fünf Minuten vor dem Ende betrug der Vorsprung nun fünf Tore. Die Partie schien entschieden. Treffelhausen steckte allerdings nicht auf. Nico Saller und Marcel Nagel ließen die Hoffnung kurzzeitig zurückkehren. (28:25/56.). Nur Sekunden später erzielte Maximilian Funk dann den 26. Treffer der SG2H. Bis hinein in die Schlussminute blieb es schließlich beim Vier-Tore-Vorsprung (31:27.). Marius Haas erzielte das letzte Tor für Hofen/Hüttlingen, das gleichzeitig auch das 400. in dieser Saison war. Den Schlusspunkt aber setzte Treffelhausen. Erik Schmid und Steffen Baur per Siebenmeter trafen zum 31:29-Endstand. Mit elf Toren war Achim Eiberger mit deutlichem Abstand der beste Schütze des Spiels.

Der zehnte Saisonsieg

Im elften Saisonspiel feierte die Mannschaft von Dominik Feil und Matthias Haas den zehnten Saisonsieg. Damit konnte man die Tabellenführung souverän verteidigen. Entsprechend stolz war Matthias Haas auf sein Team: „Es war klar, dass es ein hartes und intensives Spiel wird. Treffelhausen spielt eine sehr harte Abwehr. Wir haben aber dagegengehalten und es richtig gut gemacht. Wir waren die bessere Mannschaft und haben den schöneren Handball gespielt. Ich bin sehr stolz auf meine Jungs.“ Bereits am kommenden Freitag steht für die SG2H das nächste Spiel an. In der heimischen Hüttlinger Limeshalle steht das Spitzenspiel gegen den Tabellendritten SG Lauterstein 2 (13:5 Punkte) an.

Stimmen zum Spiel:

Felix May (SG2H-Kapitän): „Es war wie erwartet ein brutaler Kampf. Die Mannschaftsleistung war überragend. Wir haben alle gekämpft, gekratzt und gebissen. Die letzten zehn Minuten waren dann der Knackpunkt zum Sieg. Wir haben einmal eine Zwei-Minuten-Strafe herausgeholt, unser Torhüter hat uns nochmals den Rücken gestärkt und vorne haben wir die Tore gemacht.“

Paul Bürgermeister (SG2H-Torhüter): „Es war ein hitziges und enges Spiel, damit haben wir auch gerechnet. Wir sind einfach nur froh, dass wir gewonnen haben. Das war unser Ziel.“

Marius Haas (SG2H-Rückraumspieler): „In der ersten Halbzeit haben wir vorne zu viel liegengelassen. Im Angriff hatten wir uns wirklich schwergetan. Allerdings hatten wir durchweg eine gute Abwehr gestellt. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann ein wenig mehr Glück gehabt: Vorne ist einer reingerutscht und hinten wurden die Bälle pariert. Wir haben uns die Führung verdient erarbeitet und letztlich souverän über die Zeit gebracht. Es ist geil, wenn beide Fanlager laut sind und eine super Stimmung herrscht. Das treibt einen noch mehr an.“

SG2H: Sauer, Bürgermeister - Eiberger (11), Haas (4), Lukas Fürst (4), Trögele (3), Jörg (3), Anlauf (3), Funk (2), Seeh (1), Jonas Fürst, May, Harsch, David Haas.