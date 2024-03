Die Handballer der SG Hofen/Hüttlingen haben einen ganz wichtigen Sieg gefeiert. Der Landesliga-Spitzenreiter setzte sich mit 33:28 beim HV RW Laupheim durch. Da der Tabellenzweite HC Hohenems beim SC Vöhringen verlor, beträgt der Vorsprung nun vier Punkte. Nach knapp eineinhalb Minuten brachte Dominik Anlauf die SG2H mit 1:0 in Führung. In den darauffolgenden Minuten waren es dann allerdings die Hausherren, die den Ton angaben. Nach neun Minuten hatte Laupheim erstmals drei Tore Vorsprung (5:2). Das Trainergespann Matthias Haas/Dominik Feil reagierte und nahm eine Auszeit. Diese hatte auch gefruchtet. Der Rückstand schmolz Tor um Tor und in der 14. Minute stand es nach dem Treffer von Marius Haas nur noch 6:7. In der 19. Minute gelang Felix Jörg der Ausgleich zum 10:10. Vier Minuten lang war die Partie dann noch ausgeglichen (12:12). Lukas Fürst und Maximilian Funk sorgten mit ihren Treffern erstmals für eine Zwei-Tore-Führung (14:12/24. Minute). Bis zur Pause konnte sich die SG2H eine Drei-Tore-Führung erspielen (18:15).

Ein überragender Start in die zweite Halbzeit

Die Gäste vom Kappelberg und Kochertal erwischte einen überragenden Start in den zweiten Durchgang, mit einem 5:0-Lauf in den ersten acht Minuten. Die Tore erzielten zweimal Lukas Fürst, zweimal Dominik Anlauf und Maximilian Funk. Es stand nun 23:15. Dass Laupheim in den ersten acht Minuten ohne eigenen Treffer blieb, lag aber auch an SG2H-Torhüter Jonas Rathgeb. Er parierte einige Male glänzend. War das bereits die Vorentscheidung in dieser Partie? Die Antwort lautete nein. Laupheim drehte den Spieß nun um. Zwischen der 39. und 44. Minute erzielten die Hausherren fünf Tore. Dazu war Torhüter Fabian Federle glänzend aufgelegt. Der Laupheimer Schlussmann brachte die SG2H-Offensive immer wieder zur Verzweiflung. Als der Eindruck erweckt wurde, dass die Partie nun zugunsten der Laupheimer kippen könnte, setzte die SG aber wichtige Nadelstiche. Bis zur 52. Minute erspielte man sich wieder eine komfortable Sechs-Tore-Führung. Doch komplett entschieden war die Partie immer noch nicht, denn Laupheim gab sich niemals auf. Nach dem Treffer von Luca Geiß knapp drei Minuten vor dem Ende stand es nur noch 26:29 aus Sicht von Laupheim.

Yannik und Marius Haas erzielen die letzten SG2H-Tore

Der Drei-Tore-Vorsprung hielt bis zur 59. Minute (31:28), ehe die Brüder Yannik und Marius Haas den Endstand von 33:28 herstellten. Der Sieg wurde mit den vielen SG2H-Fans, die das Auswärtsspiel fast zu einem Heimspiel machten, gebührend gefeiert. Selbst der Hallensprecher hatte gegen die Fangesänge der SG2H-Fans keine Chance. Minutenlang wurde auf den Rängen gesungen. „Die Fans waren phänomenal. Auch als es nicht so gut lief, waren die Fans da und wurden sogar noch lauter. Das ist einfach toll. Was wir für Fans haben, ist einfach einzigartig. Hut ab“, so Trainer Matthias Haas. Tom Joas, der sein Saisondebüt bei der ersten Mannschaft feierte, ergänzte dabei: „Die Fans waren extrem laut, auf dem Feld hat man sie sehr gut gehört. Nach dem Spiel hat die Halle dann uns gehört. Von Laupheim kam dann einer und hat sogar unsere Kulisse gefilmt. Ich glaube, dass wir ordentlich Eindruck hinterlassen haben.“ Mit dem Auftritt seiner Mannschaft war Matthias Haas zufrieden, aber: „Wir können den Sack eigentlich schon viel früher zumachen. Die Abwehr lief heute wieder einigermaßen gut, dazu sind wir auch wieder gut in den Gegenstoß kommen.“ Für die SG Hofen/Hüttlingen steht nun ein Heimspiel-Doppelpack an. Am kommenden Samstag geht es zu Hause gegen den TV Gerhausen. Vier Tage später kommt es dann zum Derby gegen die SG Herbrechtingen-Bolheim.

SG2H: Bürgermeister, Rathgeb - Eiberger (8), Yannik Haas (6), Jörg (5), Anlauf (3), Funk (3), Lukas Fürst (3), Marius Haas (3), Joas (1), Seeh (1), Jonas Fürst, Hügler, Trögele.