Hauchdünn löst Hofen I das Ticket

(SvE) - Zwei Siege und ein Unentschieden sollten reichen, um zu den 18 Teams der 2. Bundesliga zu gehören, die sich für das Viertelfinale des Radball-Deutschlandpokals qualifizieren konnten. Wie man es fast schon von den beiden Hofener Radballern gewohnt ist, machten sie es in heimischer Halle spannend bis zum Schluss.

Die in der 2. Bundesliga etablierten Teams RV Kemnat III, RC Oberesslingen, RSV Waldrems II und RV Gärtringen III waren zum Vorrundenturnier zu Gast bei Aufsteiger RKV Hofen, für das Weiterkommen zum Viertelfinale musste es mindestens Platz zwei des Qualifikationsturniers sein.

Im ersten Spiel gegen Oberesslingen war Hofen doch deutlich die Nervosität anzumerken. Kleine Fehler in der Abstimmung wurden abgestraft und so geriet man immer wieder mit einem Tor in Rückstand, konnte nach einer besseren zweiten Hälfte das Spiel aber dennoch mit 5:4 gewinnen. Gegen Kemnat kam Hofen gut ins Spiel und konnte sich eine 3:0-Führung erarbeiten, die Kemnat jedoch im Spielverlauf ausgleichen konnte. Hofen stockte noch auf 5:3 auf, konnte aber auch hier den Tore-Vorsprung nicht über die Zeit bringen und musste sich schließlich mit einem 5:5 begnügen. Schnell zeigte sich, dass vier der fünf Mannschaften um die beiden Siegerplätze mitspielten, nur Oberesslingen fiel punktemäßig ab. Das Spiel gegen Gärtringen III und damit gegen Berners ehemaligen Spielpartner Patrick Bühler war aber ein Besonderes. Erstmals standen sich die Beiden in einer offiziellen Begegnung gegenüber. So entwickelte sich eine spannende Partie. Gärtringen konnte in Führung gehen, Hofen schaffte es allerdings das Spiel noch in der ersten Halbzeit auf 2:1 zu drehen. Gärtringen kam zwar noch zum 2:2-Ausgleich, dann aber konnte sich Hofen in einer sehenswerten Partie mit 6:4 durchsetzen. Vor den letzten Spielen ergab sich folgendes Bild: Kemnat und Hofen lagen mit sieben Punkten vorn, dahinter Gärtringen mit sechs Punkten. Damit hatten diese drei Teams noch Chancen aufs Weiterkommen. Bei Kemnat ging im entscheidenden Spiel gegen Gärtringen gar nichts zusammen, Gärtringen setzte sich klar mit 4:0 gegen Kemnat durch. Das Spiel Hofen gegen Waldrems durfte Hofen mit maximal einem Tor verlieren, um Platz zwei zu sichern. Öhlert/Berner begannen nervös und gerieten immer wieder in Rückstand, 2:3 stand es zur Pause. Hofen kam mit Waldrems ganz schwer klar, konnte sich letztlich auf 5:3 absetzen, doch Waldrems gab nicht auf und konnte sich letztlich über einen 5:6-Sieg gegen Hofen freuen. Dennoch war das Ergebnis ausreichend fürs Weiterkommen. Hinter Gärtringen (neun Punkte) reichte es zu Platz zwei vor Kemnat. Beide erreichten sieben Punkte und eine Tordifferenz von plus zwei - aber Hofen hatte mit 21:19 Toren mehr erzielt als Kemnat (15:13) und darf am 3. Februar im Viertelfinale antreten.